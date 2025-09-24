Qué es y cómo hacer Gefilte fish sin fritura ni harina para recibir el Año Nuevo judío en abundancia

Desde el 22 de septiembre hasta el 24 se celebra el Año Nuevo judío y en ese contexto se llevan a cabo algunas recetas tradicionales, muchas de ellas milenarias, que se consumen para atraer la abundancia en el próximo ciclo. Por más de que no pertenezcas a la comunidad, podés replicar algunas opciones gastronómicas que son fáciles, sencillas y ricas en nutrientes.

Entre ellas existe el Gefilte fish, una costumbre judía ashkenazí que se replicó en el mundo hace décadas por su sabor delicioso. Se trata de albóndigas de pescado, perfectas para acompañar con ensaladas.

El Gefilte fish es una mezcla de pescado triturado con verduras y condimento ideal para accompañar ensaladas (Fuente: Pexels)

Cómo hacer el Gefilte fish tradicional judío

Ingredientes:

1 kg de merluza.

2 cebollas picadas.

2 zanahorias ralladas.

3 huevos.

1/4 taza de pan rallado o avena instantánea.

2 cucharaditas de sal.

1/2 cucharadita de pimienta.

1/4 taza de azúcar.

Agua c/n.

Paso a paso:

Limpiá el pescado y quitale todas las espinas. Picalo con un cuchillo o máquina.

Agregá el pescado en un bowl y volcá el resto de los ingredientes también en él.

Mezclá hasta homogeneizar todo.

Tomá con las manos la preparación y armá las albóndigas. Asegurate de compactarlas bien para que no se desarmen.

En una olla llevá al punto de hervor agua. Luego colocá las albóndigas de pescado.

Reducí el fuego al mínimo y cociná la carne por una hora.

Una vez que estén listas, colar el agua y servir.

Receta de albóndigas de pescado para recibir el Año Nuevo judío

Tiempo de cocción: entre 40 y 60 minutos.

Tiempo de preparación: 1 hora y 10 minutos.