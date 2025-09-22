Año Nuevo judío: cómo hacer el tradicional pan Jalá en simples pasos

Durante la tarde del 22 de septiembre y hasta el 24 del mismo mes se celebra el Año Nuevo judío, que en el calendario se traduce como el 5786. En el contexto de esta festividad tan importante para la comunidad, aprendé cómo hacer el pan Jalá, una receta milenaria cargada de historia para recibir el Rosh Hashana.

Esta comida tiene su origen en la antigua mitzvá (mandamiento) judía que se encuentra en Números 15:17-21 de la Biblia hebrea, es decir, en el Antiguo Testamento. La forma trenzada evolucionó en el siglo XV a partir de un pan alemán y austriaco que se servía los domingos. Desde ese entonces, se replicó en las festividades, como el Shabat y el recambio de año.

El pan jalá es tradicional en la comunidad judía y se consume en fechas especiales, como el Año Nuevo y el Shabat (Fuente: Pexels)

Receta milenaria: cómo hacer el pan Jalá en simples pasos

Ingredientes:

5 tazas de agua tibia.

10 g de levadura seca activa.

2 tazas de azúcar.

5 huevos grandes.

1 1/4 taza de miel.

1 taza de aceite.

2 cucharadas de sal.

18 tazas de harina (aproximadamente).

1 taza de pasas de uva.

Para el huevo batido

1 huevo para pintar la corteza.

1/2 taza de azúcar.

1/2 taza de harina.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

5 cucharadas de aceite.

Paso a paso:

En un recipiente mediano disolvé la levadura con dos tazas de agua tibia y una cucharadita de azúcar. Dejá reposar por 15 minutos , hasta que se active.

, hasta que se active. Añadí el resto de los ingredientes y la mitad de la harina. Mezclá hasta obtener una masa ligera.

Poco a poco incorporá el resto de la harina, hasta que la masa pueda tomarse con las manos, pero que no quede pegajosa.

Cubrí el bollo con un repasador o un papel film, en un ambiente cálido sin que corra aire fresco. Permanecé con la preparación así por una hora, hasta que su volumen se duplique.

Golpeá la masa para dejar escapar todo el aire. Luego dejá reposar 10 minutos .

. Dividí la masa en seis bollos iguales. Armá cilindros alargados. Podés hacer trenzas de tres tiras o enrollar cada una, similar a un roll de canela.

Colocar los panes en una bandeja previamente pincelada con aceite y enharinada.

Dejá descansar la preparación por 40 minutos , hasta que su tamaño aumente el doble.

, hasta que su tamaño aumente el doble. Mientras prepará la cobertura de miga. Para ello, colocá en un bowl la harina y el azúcar. Añadí el aceite y la vainilla. Revolvé los ingredientes hasta lograr una consistencia granulada.

Pintá los panes con huevo y esparcí por encima las migas de harina y azúcar.

Transcurridos los 40 minutos, enviá la preparación al horno y cocinar a una temperatura de 180° C, hasta que se doren los panes.

Cómo hacer pan Jalá

Tiempo de cocción: 45 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación: 2 horas y 30 minutos.