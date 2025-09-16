Lasaña sin harina: la reversión saludable que es furor en las redes

La lasaña es parte de la tradición culinaria italiana, pero gracias al flujo inmigratorio que recibió la Argentina de ese país, durante los siglos XIX y XX, es que ganó terreno en los hogares de muchas familias, al punto de ser una costumbre de los domingos. Sin embargo, si atravesás un periodo de dieta o preferís consumir menos harina, te compartimos una opción saludable para replicarla sin exceso de carbohidratos.

El origen de este plato se remonta al siglo I d.C, cuando el cocinero Apicio creó en su Roma natal una receta que combinara la masa de la pasta con un relleno hecho por capas. Es así como la incluyó en el libro escrito en latín: “De re coquianaria”, y se volvió famoso en todo el Imperio Romano por su sabor amalgamado con el ragú (carne roja).

La lasaña sin harina que es furor en las redes por estar compuesta de verduras (Fuente: Pexels)

Con el paso del tiempo se expandió por Europa y se modificaron ciertos aspectos hasta que ganó la imagen que conocemos en la actualidad. En los últimos dos siglos la diáspora italiana ayudó a reproducirla por el mundo.

Lasaña saludable de berenjenas

Ingredientes:

5 berenjenas.

Aceite de oliva c/n.

10 hojas de albahaca.

400 g de mozzarella.

1 diente de ajo picado.

6 tomates redondos.

Sal y pimienta a gusto.

Paso a paso:

Cortá las berenjenas a lo largo y dejalas en agua con sal por al menos 10 minutos. Esto permitirá que pierda la acidez y sabor amargo.

Mientras picá la albahaca y mezclala en un pequeño bowl con el ajo, la sal y la pimienta.

Transcurrido el tiempo grillá las berenjenas en una sartén.

Una vez precocidas, colocá una capa de berenjenas en una fuente previamente aceitada. Sobre ella poné una capa de tomates cortados en rodajas. Encima, poné pequeñas cucharadas del pesto de albahaca.

Cubrí todo con rodajas de queso mozzarella. Luego volvé a repetir el procedimiento con una segunda capa de berenjenas, otra de tomates, pesto y mozzarella.

En la superficie añadí mozzarella para que quede gratinada cuando la berenjena esté cocida.

Enviar al horno por 20 minutos y antes de retirar, controlar que la berenjena esté blanda. Si es así, sacar y servir en caliente.

Receta de la lasaña de berenjenas

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de preparación: 60 minutos aproximadamente.

Tips adicionales:

Esta receta es puramente mediterránea, ya que no incluye la harina y se basa en verduras. Es una opción vegetariana, pero vos podés utilizar carne picada vacuna o de pollo para el relleno.