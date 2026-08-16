El secreto de los chefs vascos para lograr unas lentejas perfectas

Las lentejas ocupan un lugar central en la mesa de los argentinos. Este alimento, presente tanto en guisos tradicionales como en ensaladas y preparaciones vegetarianas, requiere de una técnica precisa para obtener su punto óptimo sin sacrificar sus valiosas propiedades nutricionales. Ante las dudas habituales en la cocina doméstica sobre el método de cocción, tres referentes de la gastronomía vasca unieron sus conocimientos para estandarizar un procedimiento que garantiza resultados profesionales en cualquier hogar.

Los chefs vascos se plantan: “Para que las lentejas queden perfectas necesitás aceite de oliva, ajo y pimentón”

Los chefs Karlos Arguiñano, Martín Berasategui y David de Jorge coincidieron, según informaron desde el medio Heraldo, en que el éxito reside en un paso fundamental: “Un refrito de aceite de oliva, ajo y pimentón”. Este agregado aporta sabor y mejora la calidad del producto final tras el proceso de hervor. Los expertos enfatizaron que la frescura de la materia prima resulta primordial antes de comenzar cualquier preparación. En cuanto a las medidas, los cocineros sugirieron calcular 70 gramos por persona y utilizar 200 mililitros de agua por cada porción para asegurar que las legumbres alcancen el estado correcto durante la cocción.

El método paso a paso comienza cuando el hervor termina. Primero, el cocinero debe escurrir las lentejas y retirar el exceso de agua. Mientras el producto reposa, llega el momento del secreto principal. En una sartén, es necesario calentar aceite de oliva, añadir láminas de ajo y sumar una cucharadita de pimentón. El proceso continúa durante seis minutos, momento en el cual el cocinero incorpora las legumbres a la preparación para mezclarlas con el refrito. Luego, reserva la mezcla al fuego medio durante tres minutos más antes de finalizar la cocción. El resultado permite combinar este alimento con otras opciones o integrar salsa de tomate y cebolla picada para transformar la receta en un guiso clásico.

Existen difernetes maneras de preparar lentejas, desde guisos hasta ensaladas frías, pero un grupo de chefs vascos halló un método para dejarlas "perfectas" (Fuente: Pixabay)

El interés por estas legumbres no es casual. Nutricionalmente, las lentejas representan una fuente vital para el organismo. Cada 100 gramos en seco contienen 25 gramos de proteínas, lo que convierte a este plato en un recurso estratégico para personas que siguen dietas veganas o vegetarianas. Además, proveen hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas y minerales que favorecen una alimentación saludable. Su consumo habitual ayuda a combatir el estreñimiento, genera saciedad y contribuye al control del colesterol y del azúcar en la sangre. Con un aporte de 7,5 miligramos de hierro por cada 100 gramos, estas legumbres previenen la anemia ferropénica.

Las lentejas son un alimento altamente nutritivo, ideal para dietas equilibradas, vegetarianas o veganas (Foto de caracter ilustrativo: Freepik)

Los expertos sugieren combinar las lentejas con alimentos ricos en vitamina C, como el morrón rojo o el kiwi, para mejorar la asimilación del hierro. Esta mezcla aumenta la biodisponibilidad y la iguala, en términos de absorción, con la del hierro de origen animal. Asimismo, las lentejas contienen folato o vitamina B9, necesaria para la formación de células nuevas y el desarrollo del bebé en la gestación. La presencia de vitaminas B1 y B6 colabora con el metabolismo energético, el sistema nervioso y la masa muscular. Así, el método vasco no solo garantiza un sabor superior, sino que preserva los beneficios esenciales para la salud.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA