Sin horno ni harina: el delicioso postre de chocolate con pocos ingredientes que no falla nunca

Si sos de aquellos que le gusta comer algo dulce, casero y no tenés mucho tiempo para dedicarle a la preparación, en las redes sociales se viralizó la receta de un postre de chocolate que no lleva horno ni harina. Además, su proceso es sencillo y está listo en pocos minutos. Aprendé a realizarlo y conquistar el paladar de todos.

El postre de chocolate solo lleva cuatro ingredientes y es fácil de hacer (Fuente: Bon Vinveur - Sonia Mas)

Cómo preparar el postre de chocolate sin horno ni harina

Ingredientes:

500 ml de leche

250 g de azúcar

50 g de gelatina sin sabor

100 ml de agua

400 g de chocolate amargo cacao 70%

Paso a paso:

En una olla volcá la leche y disolvé el azúcar.

Mientras, en una compotera o recipiente más pequeño, mezclá la gelatina sin sabor con el agua.

Cortá la barra de chocolate amargo.

Poné a calentar la leche a fuego medio y agregá el chocolate triturado.

Una vez que todo esté homogeneizado, añadí la gelatina sin sabor.

Cuando la consistencia comience a espesar, apagá el fuego y esperá a que se entibie.

Ponelo en un molde de budinera o el que tengas a mano.

Llevá el postre a la heladera por dos horas y listo

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 2 horas y 25 minutos.

Receta de postre de chocolate sin harina ni horno

Tips adicionales:

Si querés evitar el azúcar, reemplazá por estevia o edulcorante . Las cantidades variarán según el producto que utilices.

. Las cantidades variarán según el producto que utilices. La leche de vaca puede ser reemplazada por la de almendras o la de cualquier otra variedad.