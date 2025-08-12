LA NACION

Sin horno ni harina: el delicioso postre de chocolate con pocos ingredientes que no falla nunca

Esta receta se volvió viral en las redes sociales por su fácil preparación; probala y llevate los elogios de todos en tu casa

Postre de chocolate sin horno
Postre de chocolate sin horno(Fuente: Pexels)

Si sos de aquellos que le gusta comer algo dulce, casero y no tenés mucho tiempo para dedicarle a la preparación, en las redes sociales se viralizó la receta de un postre de chocolate que no lleva horno ni harina. Además, su proceso es sencillo y está listo en pocos minutos. Aprendé a realizarlo y conquistar el paladar de todos.

El postre de chocolate solo lleva cuatro ingredientes y es fácil de hacer
El postre de chocolate solo lleva cuatro ingredientes y es fácil de hacer(Fuente: Bon Vinveur - Sonia Mas)

Cómo preparar el postre de chocolate sin horno ni harina

Ingredientes:

  • 500 ml de leche
  • 250 g de azúcar
  • 50 g de gelatina sin sabor
  • 100 ml de agua
  • 400 g de chocolate amargo cacao 70%

Paso a paso:

  • En una olla volcá la leche y disolvé el azúcar.
  • Mientras, en una compotera o recipiente más pequeño, mezclá la gelatina sin sabor con el agua.
  • Cortá la barra de chocolate amargo.
  • Poné a calentar la leche a fuego medio y agregá el chocolate triturado.
  • Una vez que todo esté homogeneizado, añadí la gelatina sin sabor.
  • Cuando la consistencia comience a espesar, apagá el fuego y esperá a que se entibie.
  • Ponelo en un molde de budinera o el que tengas a mano.
  • Llevá el postre a la heladera por dos horas y listo

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 2 horas y 25 minutos.

Receta de postre de chocolate sin harina ni horno
Receta de postre de chocolate sin harina ni horno

Tips adicionales:

  • Si querés evitar el azúcar, reemplazá por estevia o edulcorante. Las cantidades variarán según el producto que utilices.
  • La leche de vaca puede ser reemplazada por la de almendras o la de cualquier otra variedad.
