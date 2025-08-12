Sin horno ni harina: el delicioso postre de chocolate con pocos ingredientes que no falla nunca
Esta receta se volvió viral en las redes sociales por su fácil preparación; probala y llevate los elogios de todos en tu casa
- 2 minutos de lectura'
Si sos de aquellos que le gusta comer algo dulce, casero y no tenés mucho tiempo para dedicarle a la preparación, en las redes sociales se viralizó la receta de un postre de chocolate que no lleva horno ni harina. Además, su proceso es sencillo y está listo en pocos minutos. Aprendé a realizarlo y conquistar el paladar de todos.
Cómo preparar el postre de chocolate sin horno ni harina
Ingredientes:
- 500 ml de leche
- 250 g de azúcar
- 50 g de gelatina sin sabor
- 100 ml de agua
- 400 g de chocolate amargo cacao 70%
Paso a paso:
- En una olla volcá la leche y disolvé el azúcar.
- Mientras, en una compotera o recipiente más pequeño, mezclá la gelatina sin sabor con el agua.
- Cortá la barra de chocolate amargo.
- Poné a calentar la leche a fuego medio y agregá el chocolate triturado.
- Una vez que todo esté homogeneizado, añadí la gelatina sin sabor.
- Cuando la consistencia comience a espesar, apagá el fuego y esperá a que se entibie.
- Ponelo en un molde de budinera o el que tengas a mano.
- Llevá el postre a la heladera por dos horas y listo
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de preparación total: 2 horas y 25 minutos.
Tips adicionales:
- Si querés evitar el azúcar, reemplazá por estevia o edulcorante. Las cantidades variarán según el producto que utilices.
- La leche de vaca puede ser reemplazada por la de almendras o la de cualquier otra variedad.
