Listo en 10 minutos: la receta tradicional del omelette rico en proteínas
Este plato de origen persa ofrece sencillez y rapidez a las personas que disponen de poco tiempo durante el día; aprendé cómo hacerlo en simples pasos
El omelette es una receta popular en el menú de los argentinos debido a la facilidad de su preparación. Además, cuenta con un nivel nutricional alto, en particular de proteínas. Solo requiere de huevos para llevarse a cabo y genera una sensación de saciedad en el estómago.
Este plato tiene su origen en la antigua Persia pero fueron los franceses quienes en el siglo XVIII le dieron el nombre popular de omelette, que significa “delgado o pequeño”. Por ese entonces se consideró de la alta cocina y no todo el mundo sabía replicarlo. Un siglo más tarde se volvió una tradición en los hogares de los europeos nobles y burgueses.
Cómo hacer un omelette sin cometer errores
Ingredientes:
- 2 huevos grandes (preferentemente de campo).
- 1 cucharada de leche para una textura esponjosa.
- 1/2 cucharada de aceite de oliva o de manteca.
- Para el relleno, una buena combinación sugerente es: jamón picado, queso rallado, champiñones salteados, rúcula y espinaca.
Paso a paso:
- En un bowl batí los huevos hasta que ganen una consistencia espumosa. Agregar la cucharada de leche.
- Precalentar el sartén antiadherente, volcar la cucharada de aceite de oliva o manteca. Una vez que la temperatura sea alta, vertí el huevo.
- Dejá que se cocine una de las caras del omelette, no lo revuelvas por al menos tres minutos. Luego, con una espátula, remové con suavidad los bordes para que no se peguen.
- Cuando esté completamente cocida la base, dala vuelta y que la parte superior se cocina. Mientras, agregá el relleno y cerrá a la mitad la tortilla.
- Esperá a que el queso se derrita y los alimentos se integren.
- Retirá del fuego y serví en caliente.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo total de la preparación: 20 minutos.
Tips adicionales:
- Recordá que si utilizás para el relleno vegetales de hoja verde, deberás lavarlas bien.
- Al mezclar el huevo podés añadirle especias para condimentar tu omelette. El orégano, romero o cilantro son buenas opciones.
