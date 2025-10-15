Sofisticado: el soufflé de queso estilo francés que podés replicar en 40 minutos
Parece un plato difícil y no todos se atreven a copiarlo, animate a replicar la receta con un toque tradicional que no pasa de moda
El soufflé de queso es una de las recetas emblemas de la gastronomía francesa. A más de uno le quitó el sueño, debido a que el resultado óptimo depende de varios factores previos en la preparación. Aun así, vale la pena intentarlo, ya que se resuelve en pocos minutos y permite un almuerzo o cena para aquellas personas que no disponen de mucho tiempo libre.
El origen de esta comida se remonta a 1742, cuando el chef Vincent La Chappelle publicó la receta en el libro La Cusinier Moderne. Por ese entonces se convirtió en un ejemplo de la alta cocina y las clases nobles accedían a degustarlo. Con el paso de los años se extendió por otros estratos sociales y en la actualidad en cualquier parte del mundo puede probarse esta delicatessen.
Sin miedo al éxito: el soufflé de queso ideal para tener un almuerzo o cena elegante
Ingredientes:
- 50 g de manteca.
- 70 g de harina.
- Leche caliente.
- Nuez moscada.
- 3 huevos.
- 1 taza de queso parmesano.
- 150 de queso mozzarella.
- Cebolla de verdeo picada.
- Sal y pimienta, a gusto.
Paso a paso:
- En una olla chica derretir la manteca y agregar poco a poco la harina. Revolver con una cuchara de madera.
- Incorporar poco a poco la leche. Nunca dejar de revolver, esto evitará que se formen grumos.
- Condimentar con la nuez moscada, la sal y la pimienta.
- Una vez tibia, añadir las tres yemas y los quesos.
- Mientras, batir las claras hasta el punto nieve.
- Unir ambas preparaciones con movimientos envolventes.
- Una vez que la mezcla esté homogénea, colocar de inmediato en un recipiente y cocinar en el horno a una temperatura media hasta que la superficie dore.
- Servir de inmediato para que el soufflé no se baje.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Tiempo de preparación total: 55 minutos.
