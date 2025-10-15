Sofisticado: el soufflé de queso estilo francés que podés replicar en 40 minutos

El soufflé de queso es una de las recetas emblemas de la gastronomía francesa. A más de uno le quitó el sueño, debido a que el resultado óptimo depende de varios factores previos en la preparación. Aun así, vale la pena intentarlo, ya que se resuelve en pocos minutos y permite un almuerzo o cena para aquellas personas que no disponen de mucho tiempo libre.

El origen de esta comida se remonta a 1742, cuando el chef Vincent La Chappelle publicó la receta en el libro La Cusinier Moderne. Por ese entonces se convirtió en un ejemplo de la alta cocina y las clases nobles accedían a degustarlo. Con el paso de los años se extendió por otros estratos sociales y en la actualidad en cualquier parte del mundo puede probarse esta delicatessen.

El soufflé de queso parece una receta difícil, pero si se siguen los pasos correctos resulta una receta única (Fuente: Pexels)

Sin miedo al éxito: el soufflé de queso ideal para tener un almuerzo o cena elegante

Ingredientes:

50 g de manteca.

70 g de harina.

Leche caliente.

Nuez moscada.

3 huevos.

1 taza de queso parmesano.

150 de queso mozzarella.

Cebolla de verdeo picada.

Sal y pimienta, a gusto.

Paso a paso:

En una olla chica derretir la manteca y agregar poco a poco la harina. Revolver con una cuchara de madera.

Incorporar poco a poco la leche. Nunca dejar de revolver, esto evitará que se formen grumos.

Condimentar con la nuez moscada, la sal y la pimienta.

Una vez tibia, añadir las tres yemas y los quesos.

Mientras, batir las claras hasta el punto nieve.

Unir ambas preparaciones con movimientos envolventes.

Una vez que la mezcla esté homogénea, colocar de inmediato en un recipiente y cocinar en el horno a una temperatura media hasta que la superficie dore.

Servir de inmediato para que el soufflé no se baje.

Receta del soufflé de queso casero

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de preparación total: 55 minutos.