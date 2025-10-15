LA NACION

Sofisticado: el soufflé de queso estilo francés que podés replicar en 40 minutos

Parece un plato difícil y no todos se atreven a copiarlo, animate a replicar la receta con un toque tradicional que no pasa de moda

El soufflé de queso con el que podés tener una cena elegante en menos de una hora
El soufflé de queso es una de las recetas emblemas de la gastronomía francesa. A más de uno le quitó el sueño, debido a que el resultado óptimo depende de varios factores previos en la preparación. Aun así, vale la pena intentarlo, ya que se resuelve en pocos minutos y permite un almuerzo o cena para aquellas personas que no disponen de mucho tiempo libre.

El origen de esta comida se remonta a 1742, cuando el chef Vincent La Chappelle publicó la receta en el libro La Cusinier Moderne. Por ese entonces se convirtió en un ejemplo de la alta cocina y las clases nobles accedían a degustarlo. Con el paso de los años se extendió por otros estratos sociales y en la actualidad en cualquier parte del mundo puede probarse esta delicatessen.

El soufflé de queso parece una receta difícil, pero si se siguen los pasos correctos resulta una receta única
Sin miedo al éxito: el soufflé de queso ideal para tener un almuerzo o cena elegante

Ingredientes:

  • 50 g de manteca.
  • 70 g de harina.
  • Leche caliente.
  • Nuez moscada.
  • 3 huevos.
  • 1 taza de queso parmesano.
  • 150 de queso mozzarella.
  • Cebolla de verdeo picada.
  • Sal y pimienta, a gusto.

Paso a paso:

  • En una olla chica derretir la manteca y agregar poco a poco la harina. Revolver con una cuchara de madera.
  • Incorporar poco a poco la leche. Nunca dejar de revolver, esto evitará que se formen grumos.
  • Condimentar con la nuez moscada, la sal y la pimienta.
  • Una vez tibia, añadir las tres yemas y los quesos.
  • Mientras, batir las claras hasta el punto nieve.
  • Unir ambas preparaciones con movimientos envolventes.
  • Una vez que la mezcla esté homogénea, colocar de inmediato en un recipiente y cocinar en el horno a una temperatura media hasta que la superficie dore.
  • Servir de inmediato para que el soufflé no se baje.
Receta del soufflé de queso casero
Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de preparación total: 55 minutos.

