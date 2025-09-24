Vianda exprés: cómo hacer el pionono de carne sin harina en menos de una hora

En la gastronomía argentina el pionono dulce o salado es una opción que en la mayoría de los casos se concibe con una masa hecha a base de harina. No obstante, algunos expertos culinarios desarrollaron una versión que evita este tipo de envoltorio para reducir el consumo de hidratos de carbono. Aquí entra el arrollado de carne, que es ideal como vianda si sos de aquellos que almuerza en el trabajo o le encanta comer al aire libre. Aprendé cómo hacerlo en simples pasos.

El pionono de carne es una opción saludable y sencilla para compartir en familia o para tener como vianda exprés (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Pionono de carne exprés: una vianda resolutiva para tus almuerzos

Ingredientes:

500 g de carne picada.

1 cucharadita de sal.

1 diente de ajo picado.

1 manojo de perejil picado.

3 cucharadas de queso rallado.

2 huevos.

10 g de gelatina sin sabor.

2 huevos duros.

100 g de aceitunas.

1 morrón rojo picado.

2 zanahorias ralladas.

Mayonesa y jugo de limón, a gusto.

Paso a paso:

Colocar en un bowl la carne picada. Condimentar con sal, ajo, perejil y queso rallado. Agregar los huevos crudos y el polvo de gelatina. Mezclar con un tenedor o con la ayuda de la mano.

Cortar un rectángulo de papel metalizado. Extender la carne sobre él con una cuchara. Darle la forma geométrica del pionono.

Distribuir sobre la carne, los huevos duros, las aceitunas, los morrones y la zanahoria.

Enrollar con ayuda del papel metalizado. Envolver bien y llevar al horno por al menos 35 minutos a una temperatura de 180° C .

. Cortar el pionono en rodajas y conservar en un recipiente cerrado y en la heladera. Servir con mayonesa y jugo de limón.

Receta del pionono de carne

Tiempo de cocción estimado: de 35 a 45 minutos, según el horno.

Tiempo de preparación: 60 minutos.