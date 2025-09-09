Para principiantes: cómo hacer hamburguesas deliciosas sin horno ni pan rallado

Grandes, chicas o medianas, las hamburguesas de carne son uno de los platos más populares y que representan gran parte del menú semanal argentino. Gracias a sus ingredientes son ricas en proteína, necesaria para el cuidado de los músculos y otras funciones del organismo. Aprendé cómo realizar este plato en casa, sin que te demande demasiado tiempo ni dinero.

El origen de la hamburguesa resulta dudoso y en su entorno existen disparidades. Algunos especialistas e historiadores gastronómicos aseguran que nació en Alemania, como resultado de triturar carne vacuna y aglutinarla, mientras que otros confirman que surgió en el siglo XIX en los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que en este último país supieron cómo volverlas una tradición de la comida rápida e instalarlas en la mesa de casi todo el mundo.

Aprendé cómo hacer un medallón de carne para hamburguesa sin pan rallado y que se cocina fuera del horno (Fuente: Imagen creada con Chatgpt)

Cómo hacer hamburguesas sin horno

Ingredientes:

1/2 kilo de carne picada especial.

1 cebolla chica picada.

1 diente de ajo picado.

1 cucharada de orégano.

1 pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva o girasol.

2 huevos.

Paso a paso:

En un recipiente mezclá la carne picada con la sal, el orégano, el ajo y la cebolla picada.

Rompé encima los dos huevos y uní todo.

Sobre una hornalla a fuego medio, colocá una sartén con un chorro de aceite. Esperá a que la base se caliente.

Armá las primeras hamburguesas con ayuda de tus manos y ubicalas en la sartén.

Tapá la cocción. Cuando sea necesario, girá las hamburguesas para que se cocinen de la cara opuesta.

Cuando estén listas, servir.

Receta de hamburguesas de carne caseras

Tiempo de cocción: de 10 a 15 minutos por cada hamburguesa, dependiendo su tamaño y cantidad.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

Tips adicionales:

Antes de retirarlas del fuego, podés añadir queso cremoso encima.

Esta receta es equivalente para preparar hamburguesas de pechuga de pollo trituradas.