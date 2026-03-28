A 100 años de su nacimiento. Quiénes son las herederas de la inolvidable duquesa de Alba

De todas las propiedades que componían su fabuloso patrimonio, el Palacio Las Dueñas era la casa favorita de Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva, la duquesa de Alba. Allí pasó parte de su infancia durante la guerra civil española, hizo su “puesta de largo” (su presentación en sociedad, a los 17), celebró su boda con su primer marido, Luis Martínez de Irujo, y murió el 20 de noviembre de 2014, a los 88 años. También es en ese palacio de Sevilla, una espectacular construcción del siglo XV, donde el 4 de marzo se inauguró, con la presencia de Felipe VI, la exposición “Cayetana. Grande de España”, un homenaje a la noble española en el centenario de su nacimiento.

La duquesa de Montoro fue la curadora de la muestra de doscientos objetos (entre cartas, ropa, joyas, mobiliario y obras de arte, como el retrato de la foto en la que que se ve a la duquesa de niña montada en su caballo tobiano) que reflejan momentos de la vida de la duquesa de Alba. Para la inauguración de la exhibición, el 4 de marzo pasado, Eugenia lució un vestido camisero de seda naranja que perteneció a su madre Cordon Press

El Rey fue recibido en Las Dueñas por el actual duque de Alba y mayor de los seis hijos de Cayetana, Carlos Martínez de Irujo, acompañado por cuatro de sus hermanos, Alfonso, Jacobo, Cayetano y Eugenia, la orgullosa curadora de la muestra que reúne doscientas piezas entre obras de arte, trajes, cartas, fotografías, mobiliario y autos de su madre. Del comité de bienvenida al monarca también participaron algunos de los nietos de la duquesa y su viudo, Alfonso Díez, el hombre con quien ella compartió sus últimos días.

El rey Felipe VI recorre la exposición “Cayetana. Grande de España”, en el Palacio Las Dueñas, Sevilla, junto a Eugenia Martínez de Irujo, la hija de la duquesa de Alba, de quien este mes se cumplen cien años del nacimiento GettyImages

HEREDERAS DE UNA MUJER ÚNICA

Cayetana era una mujer culta y divertida. A pesar de que era la persona con más títulos nobiliarios del mundo (más que los de cualquier rey o reina: cinco veces duquesa, dieciocho veces marquesa, veinte veces condesa, vizcondesa, condesa duquesa y condestablesa y, además, catorce veces grande de España, la mayor dignidad nobiliaria que se puede tener en ese país), podía vérsela disfrutando de las fiestas con amigos, bailando flamenco con solero y paseando por la playa en bikini, con más de 80 años de edad. Dejó su huella en la Casa de Alba (durante su ducado incrementó su patrimonio) y hoy son otras mujeres de la familia quienes trabajan para mantener vivo su legado. La primera de ellas, su hija Eugenia, quien se convirtió en una figura central de los Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, un puente entre las generaciones pasadas y las nuevas, encarnadas en su hija y sus sobrinos. Ella también es una de las más activas en el cuidado del acervo cultural de la Casa de Alba.

Cayetana Rivera, a quien todos llaman “Tana”, es fruto del primer matrimonio de Eugenia con el torero Francisco Rivera Ordóñez. Trabaja en hotelería y lanzó su propia marca de ropa Cordonpress

Con el rey Felipe, en la inauguración de la muestra en Las Dueñas GettyImages

“En la sociedad que hoy vivimos, donde se reivindica el lugar de la mujer en el mundo, ella fue pionera y asumió un papel relevante, con un sincero y verdadero compromiso en el sentido más amplio de la cultura, el arte, la música, la danza, el teatro, la moda…”, dice Eugenia Martínez de Irujo (57) sobre su mamá, a quien era muy unida por ser su única hija mujer y la menor de los seis. La duquesa de Montoro revisó y analizó miles de documentos junto a la historiadora de arte Cristina Carrillo de Albornoz para montar la exposición y está feliz con el resultado, no sólo por lo que verá el público, sino por lo que ella misma aprendió de su madre en el proceso: “Ha vivido muy libre, ha hecho lo que le ha dado la gana. Sí, sí, pero siempre con el pensamiento en su padre, que le inculcó la gran responsabilidad de llevar el peso de esta casa hasta el final”, señala Eugenia que, como Cayetana, también ha sido muy libre y un poco bohemia en su vida, desde su forma neohippie de vestir y sus amistades hasta sus pasiones artísticas: aunque se mantiene al tanto de los negocios familiares, trabajó como diseñadora de joyas para la marca Tous y creó su propia línea de kimonos y abanicos.

Sofía Palazuelo, que en el evento lució un vestido de seda plisada de Corsicana, trabaja en la difusión de las iniciativas culturales de la Casa de Alba Cordonpress

En su vida privada, Euenia también rompió el estereotipo formal de una aristócrata de su pedigree: se casó en 1998 con el torero Francisco Rivera Ordóñez (en una boda espectacular en Sevilla, con 1400 invitados) y, luego de divorciarse en 2002, vivió un noviazgo mediático con un periodista trece años más joven (Gonzalo Miró) y un romance fugaz con un actor famoso once años mayor (José Coronado). En 2016, el amor llegó nuevamente a su vida de la mano de Narcís Rebollo, presidente de Universal Music España y Portugal, quien se convirtió en su segundo marido un año más tarde, con una boda excéntrica y divertida en Las Vegas.

Está casada con Fernando, uno de los nietos de Cayetana y duque de Huéscar Cordonpress

Eugenia tiene sólo una hija, Tana (en realidad, se llama Cayetana, como la célebre abuela), fruto de su matrimonio con Rivera Ordónez. El vínculo entre ellas –aunque la duquesa de Montoro vive en Madrid y la joven, en Sevilla– es fuerte y se aman y admiran incondicionalmente. “Es mi mejor amiga, lo mejor que tengo en mi vida. De ella aprendo cada día”, le dijo Tana a ¡HOLA! sobre su mamá. A los 26 años, trabaja en el área de eventos de una empresa española de hotelería y lanzó su propia marca de ropa, E.R.A.X.. Esa independencia financiera no significa que se desentienda de los compromisos familiares. Fue, de hecho, una de las anfitrionas del rey Felipe en el Palacio Las Dueñas, donde algunos de los vestidos que se exhiben son parte de su herencia personal, al igual que ciertas joyas de la familia, como la diadema imperial que su mamá y su abuela lucieron en sus bodas, y que es una magnífica pieza de platino, diamantes y perlas de inspiración rusa.

Amina Martínez de Irujo es otra de las nietas de la duquesa de Alba, y es hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova. Suele mantener un perfil bajo y es raro verla en eventos, pero viajó especialmente a Sevilla desde Londres para recibir al Rey en el palacio donde vivió su abuela Cordonpress

LINAJE Y ESTILO

En la inauguración de la exposición también estuvo la bella Amina (24), otra de las nietas de Cayetana de Alba, hija de Cayetano Martínez de Irujo y de su primera mujer, Genoveva Casanova. No es frecuente ver a Amina en eventos públicos, aunque en España se recuerda muy bien su participación en Le Bal, el tradicional Baile de Debutantes de París al que asistió a los 16 años del brazo de su hermano mellizo, Luis.

El Rey estrecha la mano de Alfonso Díez, el viudo de la duquesa de Alba. Detrás de ellos, Amina Martínez de Irujo Cordonpress

La formación académica de Amina ha sido variada e intensa, generalmente en instituciones internacionales. En 2019, empezó sus estudios de Lengua, Cultura y Comunicación en la Universidad de Warwick, en Reino Unido, para, después, especializarse en gestión empresarial en el Instituto de Empresa de Madrid, donde hizo una maestría en Management, Administración y Dirección de Empresas orientada al sector de consumo de lujo. También estudió Gestión Hotelera y Desarrollo Inmobiliario en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Esa formación le permitió ingresar a trabajar en la sede londinense de Aman Resorts, una de las cadenas hoteleras más exclusivas del mundo.

Eugenia Martínez de Irujo y Cayetano, uno de sus cinco hermanos Europa Press News - Europa Press

Sofía Palazuelo (34), duquesa de Huéscar, también es parte de la familia, pero no por ser descendiente de la recordada Cayetana, sino porque está casada con uno de sus nietos, Fernando Fitz-James Stuart, el hijo de Carlos, el actual duque de Alba, de quien heredarán el título el día de mañana. Considerada una de las mujeres más elegantes de España, Sofía tiene un estilo effortless chic que, al igual que su tarea en la difusión de las actividades y el legado de la Casa de Alba, conjuga tradición y modernidad. Algunos medios, con humor, se refieren a ella como “duquesa 2.0” porque renovó la imagen familiar en las redes sociales y sabe sacar provecho de las nuevas tecnologías en las iniciativas culturales que impulsa junto a su marido.

Eugenia Martínez de Irujo junto a la historiadora de arte Cristina Carrillo de Albornoz, con quien realizó la curaduría de la muestra, posa delante de algunos de los trajes que se exhiben Cordonpress

Sofía y Fernando se casaron en 2018, son padres de tres chicos Rosario (5), Sofía (3) y el pequeño Fernando, que nació el 10 de septiembre de 2025– y del mismo modo que otros miembros del clan noble, trabajan en paralelo en empresas privadas e instituciones: ella, en la gestión de museos y él, en el sector financiero. Juntos, además, lanzaron su primera línea de perfumes de edición limitada llamada F-JS (que son las iniciales del apellido Fitz-James Stuart). “Hace dos años empezamos a darle forma a este reto: reinterpretar el legado de la Casa de Alba a través del perfume, un lenguaje capaz de evocar emociones y de preservar recuerdos de manera única”, explicaron. Cayetana, seguramente, estaría orgullosa de eso.