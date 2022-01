Amor francés. Patricia Della Giovampaola y su novio Jean-Paul Enthoven: días de sol y casa nueva en Manantiales

Patricia, viuda de Rodrigo d’Arenberg, vive gran parte del año en París –donde tiene un espectacular piso en el aristocrático 8ème arrondissement, frente a Parc Monceau–, pero no hay verano que no pise Punta del Este, uno de sus lugares en el mundo desde hace más de 30 años y donde vivió con su querido príncipe Rodrigo, un ícono por estas latitudes. Y esta temporada no fue la excepción.

“Este es el enero más extraño de todos. Por la pandemia y el rebrote, con Jean-Paul decidimos mantener una vida social tranquila. No salimos a ningún lado, rebotamos todas las invitaciones”, explicó la italiana. Marcelo Rodriguez

Desde hace más de treinta años, Patricia elige las playas de Punta del Este como destino de verano. Marcelo Rodriguez

La pareja se instaló en uno de los relucientes departamentos de The Colette Residences, en Manantiales, que aún está sin amoblar. “Estoy a la espera del container con lo que compré en Miami y unas alfombras que llegarán de Indonesia”, contó Patricia a ¡HOLA!. Marcelo Rodriguez

Después de disfrutar hace unos meses de unas paradisíacas vacaciones en Saint-Tropez, desembarcó en Uruguay de la mano de su pareja desde hace 10 años, el filósofo y escritor francés Jean-Paul Enthoven. Se instalaron en uno de los relucientes departamentos de The Colette Residences, en Manantiales. Allí, Patricia disfruta de la propiedad que adquirió en 2021 y que hoy aún está despojada de muebles, en plena fase deco. “Estoy a la espera del container con lo que compré en Miami y unas alfombras que llegarán de Indonesia”, le contó a ¡HOLA!.

Patricia y Jean-Paul celebraron las fiestas en su flamante piso. Marcelo Rodriguez

“Este es el enero más extraño de todos. Por la pandemia y el rebrote, con Jean-Paul decidimos mantener una vida social tranquila. No salimos a ningún lado, rebotamos todas las invitaciones”, explicó. Su plan es quedarse en Uruguay hasta que la situación sanitaria de París, que también sufre el rebrote de covid, mejor.