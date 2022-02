Ante la ausencia de Charlene. ¿Quién es la mujer que gana protagonismo en la vida de Alberto de Mónaco y en palacio?

Hace exactamente un año, en las festividades de Santa Devota, Charlene hizo su última aparición en un acto público en Mónaco. Y aunque se especulaba con la reaparición de la princesa (que en noviembre regresó al principado después de haber estado seis meses en Sudáfrica, donde debió ser sometida a tres cirugías por una grave infección otorrinolaringológica), no estuvo presente en las celebraciones de la patrona monegasca. Charlene sigue internada en una clínica –presuntamente en Suiza– a la que decidió ingresar hasta su total recuperación. “La convalecencia de la princesa Charlene continúa de manera satisfactoria y muy alentadora. Su recuperación, así como el seguimiento de su salud bucodental, aún llevará varias semanas”, detallaron en un comunicado oficial con motivo de su ausencia.

Sin Charlene, la princesa Carolina se convirtió en un gran apoyo para Alberto y para sus sobrinos, los mellizos Jacques y Gabriella (7), quienes fueron los encargados de encender la llama de la tradicional barca durante la primera jornada de festividades de Santa Devota, el 26 por la noche, en puerto Hércules. Allí también los acompañaron Louis Ducruet y Camille Gottlieb, hijos de Estefanía.

Alberto II junto a sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella (7), y la princesa Carolina, en el balcón del palacio –el jueves 28– por las celebraciones de Santa Devota, patrona del principado. Getty Images

Las celebraciones continuaron al día siguiente, con una misa en la catedral del principado, en la que sorprendió que estuviera Nicole Coste, la madre de Alexander (18), el hijo que tuvo con Alberto. Aunque no es la primera vez que participa en un evento en Mónaco, la presencia de la ex azafata llamó la atención por las polémicas declaraciones que había hecho sobre Charlene hace unos meses, que disgustaron al jefe de Estado monegasco. En septiembre contó que, cuando la ex nadadora y el príncipe estaban comprometidos, ella había cambiado a su hijo a una habitación en la zona de los empleados, aprovechando un tiempo de ausencia de Alberto en palacio.

En su primera aparición pública tras cumplir 65, Carolina llevó un tapado Chanel, que complementó con cartera Miu Miu, guantes de cuero y pendientes rojos. Getty Images

Alberto y Charlene en las celebraciones de la patrona del principado el año pasado. Fue la última vez que se vio públicamente a la princesa. Getty Images

Nicole Coste asistió a la misa con un look total white y toques dorados en el tapaboca y los zapatos. Getty Images