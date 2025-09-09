Brenda Gandini. Todas las fotos de su fiesta de cumpleaños en un bar top de Palermo: invitados famosos y mucho baile

Cumplió el 8 de agosto, pero en ese momento no pudo festejar. Después vinieron los cumpleaños de sus hijos, Eloy (el 16 de agosto) y Alfonsina (el 22 de agosto). Entonces Brenda Gandini recién celebró sus 41 el viernes pasado. Y lo hizo con una fiesta en pleno Palermo rodeada de familiares y amigos que se divirtieron a lo grande y bailaron hasta tarde. El lugar elegido fue Cochinchina, uno de los mejores bares de la ciudad comandado por la bartender Inés de los Santos. Uno de los primeros en llegar fue Gonzalo Heredia, pareja de Brenda, acompañado de sus compañeros de elenco (está haciendo la obra Coherencia en calle Corrientes): Guillermo Pfening, Vanesa González, Laura Cymer, Mey Scápola Morán y Nicolás Pauls. También estuvieron Zaira Nara –que al día siguiente celebró su cumpleaños en un bar de Costanera), Guillermina Valdes –que se lució en la pista–, Sabrina Garciarena y Emilia Attias –quien llegó más tarde junto a su novio Guillermo Freire–. El hermano menor de Brenda, Junior Pisanú, también fue la partida. Todo estuvo perfectamente organizado por Jecan, la agencia al mando de Nico Reydel.

Brenda impactó con un sensual vestido de María Gorof

¡Aquí hay amor! Brenda junto a Gonzalo Heredia, su pareja desde hace quince años

Con su hermano Junior Pisanú

Gonzalo Heredia y Ariel Staltari

La cumpleañera posa con Connie Isla y Delfina Chaves

El momento de la torta y los tres deseos

Compañeros de elenco, Guillermo Pfening y Gonzalo

Después de soplar las velitas, la cumpleañera recibe el saludo de su suegro, Julio Heredia

Laura Cymer, la cantante Sofía Vitola, Brenda, Mey Scápola Morán y Sofi Morandi

Emilia Attias junto a la cumpleañera

Amigas de toda la vida, Brenda y Mica Vázquez

Guillermina Valdes se lució en la pista

A la hora del carnaval carioca, Brenda ayudó a Agustín Sullivan con el cotillón

Zaira Nara bailó toda la noche con amigos

Sabrina Garciarena, el actor Lucas Akosin y la homenajeada

Mey Scápola Morán y Sofi Morandi

Guillermina y Brenda posan juntas