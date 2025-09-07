Princesa Leonor. Todos los detalles de su nueva vida, lista para afrontar su mayor reto

Sonriente y ataviada con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, Leonor entró a la Academia San Javier, en Murcia, para dar comienzo a la última etapa en su instrucción militar. Como futura reina de España, Leonor de Borbón (19) está cursando un itinerario específico como alférez alumna de cuarto curso. San Javier es el último centro de formación de las Fuerzas Armadas, tras la Academia General de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín [Pontevedra] y la travesía a bordo del buque escuela Elcano. Después de saludar a las autoridades y firmar el libro de honor, la princesa se cambió el uniforme por un mono estilo Top Gun para subirse a un avión militar, un Pilatus PC-21 del Ministerio de Defensa, una nave de entrenamiento avanzada que se usa para formar a los pilotos antes de pasar a los caza de combate.

En su momento “Top Gun”, la princesa de 19 años se calzó un mono verde con su apellido Borbón Ortiz en la insignia y subió a un Pilatus PC-21 Getty Images

En 1988, el actual rey Felipe VI, volaba por primera vez un Mentor C 101, en la misma academia en la que se instruye Leonor Getty Images

Esta es la tercera y última etapa de su formación castrense Casa Real

Cuándo será su vuelo bautismo es la pregunta de todos. Por regla general, un alumno puede hacer su primer vuelo con un instructor al mes o mes y medio de llegado a la academia. Antes es imprescindible la formación teórica sobre el avión, luego práctica en los simuladores (se estima entre 50 y 60 clases hasta “la suelta”, el primer vuelo) donde la alférez Borbón Ortiz ya ha hecho los primeros ensayos.

El 1 de septiembre, Leonor llegó a la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, vestida con el uniforme para actos de especial relevancia, por encima del uniforme de diario y por debajo del de gala Getty Images