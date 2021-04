Calu Rivero y Aíto de la Rúa. Reencuentro en Punta, a trece años de su romance

La primera foto de Aíto de la Rúa (45) y Calu Rivero (34) juntos fue tomada en diciembre de 2008, luego de un show de Madonna en el estadio de River Plate. Un reportero gráfico los sorprendió tomados del brazo en la puerta del restaurante El Clan. Se supo luego que llevaban cuatro meses saliendo. Ella recién tenía 21 años y una breve pero promisoria carrera como actriz. Había interpretado a dos chicas malísimas en los dos programas teens que marcaron época: había sido Emma Taylor, del grupo de Las Divinas, en Patito Feo, y también había compuesto a Juliette en Casi ángeles. Consultada sobre el sorprendente romance con el hijo del ex presidente Fernando de la Rúa, Calu respondió: “Me aburre hablar de eso. Sólo voy a decir que nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”.

El momento del afectuoso saludo, bajo la mirada de los padres de Calu Marcelo Rodriguez

El romance duró poco más que un suspiro. Nunca los volvimos a ver juntos. Hasta la semana pasada, cuando un paparazzi los descubrió juntos otra vez en El Chiringuito de Francis Mallmann, Costa Garzón, a un kilómetro de la casa de Dignity (nombre que adoptó la actriz en diciembre de 2019). Caminaban juntos desde la playa hasta el estacionamiento, donde los esperaban Guillermo Rivero y Rita del Valle Martínez, padres de ella. Calu caminó hasta la camioneta de Aíto (una Toyota con algunos kilómetros encima que suele manejar Antonio cuando visita Uruguay), recogió su cartera y un bolso, y se subió al auto de sus padres. Antes, se despidió de su ex con un gran abrazo y un beso. Por estos días, Dignity no está acompañada por su novio, el documentalista ruso Andréy Manirko, con quien pasó todo el verano en Uruguay. ¿Se separaron? Desde ¡HOLA! Argentina nos comunicamos con ella pero no quiso soltar prenda. Calu y su ex Aíto comparten temas en común y hoy coinciden en una búsqueda espiritual: ella lo cuenta en cada entrevista, mientras que él, desde su Instagram, se define como “un buscador, un estudiante, un peregrino con la intención de entenderse a sí mismo y compartir la experiencia”.

Aíto usó un look muy hippie: babuchas orientales, sandalias, morral tejido y brazalete con una piedra energética Marcelo Rodriguez

Calu usó un vestido con capucha de Margó Baridon, diseñadora uruguaya que fabrica sus prendas “de forma responsable” Marcelo Rodriguez

Aíto está pasando la cuarentena en Uruguay, seguramente en La Colorada, la chacra de su hermano Antonio que hoy se promueve desde Google como un lugar de alojamiento para turistas. Hace tiempo, La Colorada se ofrecía en alquiler para el verano desde las páginas inmobiliarias y unos de sus inquilinos más famosos fueron Diego Simeone. y Carla Pereyra Marcelo Rodriguez

Tras su encuentro con Aíto, pasó por una panadería vecina para retirar una torta para festejar sus 34 años. Su novio ruso no estuvo presente en la celebración.

Una de las pocas imágenes de 2008, cuando vivieron un breve pero muy intenso romance.

