LA NACION

Campeona como papá: hija de un astro del automovilismo, asegura: “Tras el accidente de mi padre, me volqué de lleno a los caballos”

Tiene 29 años y es una celebridad en los circuitos de reining, una disciplina de equitación estilo western

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Heredó de su madre, Corinna, el amor por los caballos. Las dos son jinetes y criadoras de la raza Cuarto de Milla
Heredó de su madre, Corinna, el amor por los caballos. Las dos son jinetes y criadoras de la raza Cuarto de Milla

El día de su boda con Iain Bethke, en septiembre de 2024, en Mallorca, Gina Schumacher no permitió que sus invitados usaran celulares y tampoco autorizó la presencia de medios. La decisión pudo parecer dura, pero estuvo fundada en el amor de la joven por su padre, Michael Schumacher (57), cuya imagen quiso proteger. El ex piloto alemán, siete veces campeón de Fórmula 1, no volvió a mostrarse en público desde que sufrió un accidente de esquí en Méribel, Francia, el 29 de diciembre de 2013. Aún hoy se desconocen con exactitud las secuelas de aquel impacto fuera de pista, aunque con frecuencia se habla de lesiones cerebrales que le impiden hablar y caminar.

La joven con su marido, Iain Bethke
La joven con su marido, Iain Bethke
Una tierna imagen del día de su nacimiento en brazos de su papá, Michael Schumacher, que ganó siete campeonatos de F1
Una tierna imagen del día de su nacimiento en brazos de su papá, Michael Schumacher, que ganó siete campeonatos de F1GettyImages

Gina, que tiene 29 años y es madre de Millie, una beba de un año, todavía está tratando de asimilar la tragedia familiar que significó el accidente de su padre cuando ella era adolescente. Sin embargo, aceptó hablar por primera vez del drama en un documental que muestra su extraordinaria destreza como jinete: Horsepower: The World of Gina Schumacher. La primogénita del piloto (tiene otro hijo, Mick, de 27 años, que corre en la categoría IndyCar) es una celebridad en los circuitos de reining, una disciplina de equitación estilo western en la que se consagró campeona del mundo en varias ocasiones y que consiste en dominar al animal para realizar figuras (giros, deslizamientos y círculos) a gran velocidad. “Tras el accidente de mi padre, tenía que hacer algo. (…) Me volqué de lleno a los caballos”, explica. “Me siento muy afortunada y agradecida de poder hacer lo que más me gusta. Mis padres lo hicieron posible”, agrega Gina, quien reconoce que en su vocación de amazona influyó mucho su madre, Corinna, que también es jinete, además de criadora de caballos Cuartos de Milla.

Gina ganó el Campeonato Mundial NRHA 2025 y la medalla de oro por equipos en el Campeonato Mundial de Reining 2025 representando a Alemania
Gina ganó el Campeonato Mundial NRHA 2025 y la medalla de oro por equipos en el Campeonato Mundial de Reining 2025 representando a Alemania

Es justamente Corinna quien en el documental (que se estrenará el 17 de abril próximo) hace una revelación sobre el parecido entre su hija y su marido a la hora de competir: “Michael me dijo: ‘Gina será mucho mejor que tú, porque es más egoísta. En el deporte de máximo nivel, uno tiene que pensar en sí mismo o, de lo contrario, no llegará nunca a nada’.... Y tenía razón”, asegura.

La amazona en acción, durante una competencia de reining, una disciplina de equitación estilo western en la que se consagró campeona del mundo también en 2017 y 2018
La amazona en acción, durante una competencia de reining, una disciplina de equitación estilo western en la que se consagró campeona del mundo también en 2017 y 2018GettyImages
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.Getty Images
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Tiene 35 años, es hijo de una gran estrella del cine y sigue los pasos de su famoso padre en la actuación
    1

    Fue masajista y electricista, es hijo de una gran estrella del cine y sigue los pasos de su famoso padre en la actuación

  2. 2

    El álbum de los novios. Rocío Hazan, la hija de Lucía Galán, nos comparte las fotos de su soñada boda

  3. Familiares y amigos despidieron a César Blaquier Roca en el cementerio de la Recoleta
    3

    Familiares y amigos despidieron a César Blaquier Roca en el cementerio de la Recoleta

  4. La atrapante historia de Laurence Debray, la mujer detrás de la biografía del rey Juan Carlos
    4

    De visita en Buenos Aires. La atrapante historia de Laurence Debray, la mujer detrás de la biografía del rey Juan Carlos