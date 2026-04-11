Campeona como papá: hija de un astro del automovilismo, asegura: “Tras el accidente de mi padre, me volqué de lleno a los caballos”

El día de su boda con Iain Bethke, en septiembre de 2024, en Mallorca, Gina Schumacher no permitió que sus invitados usaran celulares y tampoco autorizó la presencia de medios. La decisión pudo parecer dura, pero estuvo fundada en el amor de la joven por su padre, Michael Schumacher (57), cuya imagen quiso proteger. El ex piloto alemán, siete veces campeón de Fórmula 1, no volvió a mostrarse en público desde que sufrió un accidente de esquí en Méribel, Francia, el 29 de diciembre de 2013. Aún hoy se desconocen con exactitud las secuelas de aquel impacto fuera de pista, aunque con frecuencia se habla de lesiones cerebrales que le impiden hablar y caminar.

La joven con su marido, Iain Bethke

Una tierna imagen del día de su nacimiento en brazos de su papá, Michael Schumacher, que ganó siete campeonatos de F1 GettyImages

Gina, que tiene 29 años y es madre de Millie, una beba de un año, todavía está tratando de asimilar la tragedia familiar que significó el accidente de su padre cuando ella era adolescente. Sin embargo, aceptó hablar por primera vez del drama en un documental que muestra su extraordinaria destreza como jinete: Horsepower: The World of Gina Schumacher. La primogénita del piloto (tiene otro hijo, Mick, de 27 años, que corre en la categoría IndyCar) es una celebridad en los circuitos de reining, una disciplina de equitación estilo western en la que se consagró campeona del mundo en varias ocasiones y que consiste en dominar al animal para realizar figuras (giros, deslizamientos y círculos) a gran velocidad. “Tras el accidente de mi padre, tenía que hacer algo. (…) Me volqué de lleno a los caballos”, explica. “Me siento muy afortunada y agradecida de poder hacer lo que más me gusta. Mis padres lo hicieron posible”, agrega Gina, quien reconoce que en su vocación de amazona influyó mucho su madre, Corinna, que también es jinete, además de criadora de caballos Cuartos de Milla.

Gina ganó el Campeonato Mundial NRHA 2025 y la medalla de oro por equipos en el Campeonato Mundial de Reining 2025 representando a Alemania

Es justamente Corinna quien en el documental (que se estrenará el 17 de abril próximo) hace una revelación sobre el parecido entre su hija y su marido a la hora de competir: “Michael me dijo: ‘Gina será mucho mejor que tú, porque es más egoísta. En el deporte de máximo nivel, uno tiene que pensar en sí mismo o, de lo contrario, no llegará nunca a nada’.... Y tenía razón”, asegura.

La amazona en acción, durante una competencia de reining, una disciplina de equitación estilo western en la que se consagró campeona del mundo también en 2017 y 2018 GettyImages