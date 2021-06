Candela Ruggeri. En su departamento de Núñez, posa por primera vez con su novio

Hace seis años que Candela Ruggeri (29) vive en el mismo departamento. Primero fue su piso de soltera y ahora, ya remodelado, es el hogar donde convive con su novio, Nicolas Maccari (29) –dueño de la empresa Libro de Pases, una red social de futbol global–. La hija de Oscar Ruggeri y su pareja reciben a ¡HOLA! Argentina y posan juntos por primera vez.

Con su novio Nicolás (“Me lo presentó Jose Sarkany”, aclara) comparten también un scooter con el que suelen salir a pasear los fines de semana. Tadeo Jones

–Hace dos años y medio que estás de novia. ¿Cómo se conocieron?

–Me lo presentó Jose Sarkany. En su momento estaba negada al amor, pero vi una foto, me pareció un bombón y le dije “Pasale ya mi número”. Tardó varios meses en mandarme un mensaje, hasta que me invitó a salir y me gustó. Lo vi muy tranquilo, me preguntaba un montón acerca de mí… Conectamos miradas muy lindas. Después, se fue de viaje y cuando volvió me trajo un peluche. De ahí, no nos separamos nunca más. Siento que Nico es mi compañero y deseo que sea así para toda la vida. Igual, aprendí mucho con mis relaciones anteriores. Me rompieron el corazón varias veces porque cuando quiero a alguien, pongo todas mis energías en eso y cuando te defraudan, es fuerte. De todo se aprende y eso me permite disfrutar de este presente.

–¿Te gustaría casarte?

–Antes me volvía loca la idea de hacer una gran fiesta, pero ahora me gustaría hacer algo más íntimo, en familia. Me gustaría que nos casara alguien que nos conozca a los dos. Hacer una unión más espiritual.

–¿Te imaginás siendo una mamá joven?

–Sí, re. ¡Si fuera por Nico ya seríamos padres! Es algo que a mí también me ilusiona, así que vamos a ver cuándo se nos da. Me encantan los chicos. De chica era re Susanita y con el paso del tiempo decía que no quería tener novio ni hijos. Ahora que encontré a una persona que me equilibra y que estamos bien, fantaseo con la idea de ser mamá.

Cande es bastante obse con el orden de su casa –“Aunque soy acuariana y vivo en el aire”– y le encanta pintar. “Me gusta todo lo relacionado con el arte”, reconoce. Tadeo Jones

“La gente te juzga mucho a través de las redes sociales, pero elijo quedarme con lo que opinan los que me conocen de verdad, como mi familia” Tadeo Jones

INFANCIA MOVIDA

–¿Qué cosas te gustaban hacer cuando eras chica?

–Me encantaba robarle la ropa a mi mamá, sus tacos y desfilar maquillada y peinada para mi familia. Siempre me gustó sacarme fotos y producirme. A los 15 años empecé en una escuela de modelos, me hice un book de fotos y empecé a trabajar. Muchas veces no me eligieron, porque mido 1,70 y era petisa para la alta costura. Me angustiaba, pero siempre seguí luchándola hasta que logré desfilar para una revista, y por primera vez, papá me vio arriba de una pasarela. Eso hizo que todo el mundo se enterara de quién era mi papá y me asociara. Hasta ese momento yo prefería no blanquearlo.

–¿Por qué?

–Nací con un papá reconocido, desde muy chica que estoy acostumbrada a que le pidan fotos, nunca me molestó su fama, pero prefería hacer mi camino. Es un orgullo saber que fue campeón del mundo y que todos lo recuerden con alegría, hasta algunas veces me sirvió. [Se ríe]. Tuve profesores que eran medio cholulos y me perdonaban cosas que a otros compañeros, no. Ahora es divertido porque en algunos lugares lo reconocen como “el papá de Candela”. Para mí su trabajo siempre me pareció normal, aunque nos mudamos muchas veces de país. Vivimos en Italia, España y México.

–¿Fue difícil crecer entre tantos países?

–Sí, al principio me costaba muchísimo. Me iba y me volvía de cada lugar llorando. Tenían otras costumbres, otras comidas y cuando me hacía una amiga, me tenía que volver a mudar. Cuando fui creciendo lo entendí y ahora me gusta porque tengo amigas por todo el mundo.

–Tu mamá, Nancy, debe haber tenido un rol muy importante…

–Totalmente. Una leona que hizo de mamá y de papá en muchas oportunidades. Cuando él no estaba, era la que nos educaba y ponía los puntos. Papá se perdió un montón de cosas por su profesión. Ahora, que ya es abuelo por parte de mi hermana Daiana, se dedica mucho más a la familia. No quiere ni dirigir un equipo para poder estar ciento por ciento con nosotros.

–¿Cómo te llevás con tus hermanos?

–Me llevo muy bien con los tres (Daiana –30– y los mellizos, Federica y Stephan –24–). De chicos nos peleábamos, pero ahora somos compinches Mi hermana mayor es como mi gemela y si tengo un tiempo libre, me voy directo a ver a mis sobrinos. Son mi vida.

En el dormitorio, donde repasa en la computadora la rutina del programa Con amigos así y busca inspiración para las coreografías del certamen La Academia de ShowMatch Tadeo Jones

“BAILAR ME CONECTA CON LO MÁS PURO”

Cuando terminó el colegio, “Cale”, como le dicen sus íntimos, estudió Diseño de Indumentaria y de Carteras, lo que la llevó a tener su emprendimiento, Ruggeri Bags. Siempre inquieta, con la pandemia aprovechó el tiempo libre y empezó a estudiar a la distancia Astrología e italiano. Ahora, forma parte del programa Con amigos así en El nueve y se luce en La Academia, la nueva competencia artística de ShowMatch, por El Trece.

–¿Cómo te llevás con la exposición?

–Eso es lo más difícil del programa. La gente te juzga mucho a través de las redes sociales, pero elijo quedarme con lo que opinan los que me conocen de verdad, como mi familia. Muchas veces les respondo a los haters, pero trato de no engancharme. Más allá de eso, la paso superbien bailando, me conecta con lo más puro. Soy igual de competitiva que cuando participé con mi padre porque me gusta ganar en todo.

–En muchas oportunidades le hiciste fama de celoso a tu papá.

–Sí, cuando era más chica y vivía con mis papás no me dejaba salir en pollera y ni siquiera me daban las llaves de mi casa. Los tenía que llamar cuando estaba volviendo y ellos me abrían. A los 23 me mudé sola y se me aparecía sin avisarme en el departamento, hasta que se llevó algunas sorpresas y se dio cuenta de que no daba para más. [Se ríe].

Producción: Tamara Tornello

Maquillaje: Celeste Uria

Peinado: Cris Cagnina para Cerini

Agradecimientos: Delaostia, Regina Margherita, Pandora, Aggobyab y Ruggeri Bags

Junto a su papá, Oscar Ruggeri. “Ahora que ya es abuelo por parte de Daiana, se dedica el tiempo para estar con la familia. No quiere ni dirigir un equipo para poder estar ciento por ciento con nosotros”, cuenta.