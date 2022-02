Cinco looks en un día. Jennifer Lopez conquistó Nueva York con una maratón de outfits que marcan tendencia

Cuando JLo se propone algo, lo consigue. En esta ocasión, la artista de 52 años se convirtió en la reina fashion de Nueva York: de gira promocional por su última película, Marry Me, en menos de dos días presumió de cinco looks que marcaron tendencia. Convertida en una de las estrellas más polifacéticas de Hollywood, Jennifer protagonizó una maratón de outfits que prueba que su estilo –y su versatilidad– son únicos. Y fue furor con sus looks estampados en clave urbana, que ya tienen una legión de imitadoras. Además, siempre se mostró acompañada por su amor, Ben Affleck (49), y habló por primera vez de su reestrenado noviazgo con el actor y director. “Es hermoso la forma en que se siente esta relación, muy diferente de lo que era hace años. Hay más aprecio y celebración por este amor, lo que es muy agradable”, dijo Jennifer. “Ahora somos mayores, más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas. Tenemos hijos y debemos ser muy conscientes de eso. Somos muy protectores porque es un momento muy hermoso para todos nosotros”, agregó.

Le alcanza con un abrigo negro para lucir elegante. Como con este diseño de línea A de Dior, que combinó con un vestido gris, zapatos con pulsera al tobillo Hardotshoes, cartera Bvlgari y joyas Pasquale Bruni. Getty Images - GC Images

Para combatir el frío y la lluvia, JLo optó por una campera con capucha de piel, pantalón blanco y zapatillas. Getty Images - GC Images

Un original dos piezas con print de serpiente firmado por Roberto Cavalli. Complementó con botas con el mismo estampado y cartera Bvlgari. Getty Images - GC Images

Este look es una oda al verde: maxivestido de manga larga y cuello alto con print floreado de Del Core, abrigo oversized también en verde con lazo en la cintura de la misma firma, zapatos blancos con detalle dorado by Tom Ford y cartera Aspinal of London. Getty Images - GC Images

Abrigo y cartera en estampado mármol en tonos verdes y azules, con matices oscuros, de Fendi, botas Casadei y gafas geométricas Tory Burch. Getty Images - GC Images