Claves, secretos, gustos y frases. Mirtha Legrand y una vida de estrella dedicada a su público

Es una leyenda de la televisión. Con ochenta y dos años de carrera, Mirtha Legrand sin dudas se ganó el título de “reina”. Basta con echar un vistazo a su exitoso ciclo “Almorzando con Mirtha Legrand” - que después de cinco décadas se convirtió en el programa más longevo de la historia de la pantalla chica- para dar cuenta de ello. En su homenaje recorremos su trayectoria, sus frases icónicas y los secretos que la convirtieron en una estrella inolvidable.

FLECHADA POR UN FRANCÉS

Mirtha y Daniel Tinayre se conocieron en 1945. Ella tenía 19 años y el 36. “Fue mi compañero de vida con el que formamos una hermosa familia”, recordó la diva tiempo después. Juntos fueron padres Daniel – quién murió en 1999 – y de Marcela.

Los presentó el director Luis Saslavsky durante la filmación de Cinco besos, en 1945 y dicen que el encuentro de Mirtha y Daniel Tinayre fue amor a primera vista. “Me llamó la atención lo bien vestido que estaba, su piel tostada y sus dientes blanquísimos”, dijo ella. “Ese mismo día, a la tarde, Daniel me envió un ramo de flores con una nota que decía: ‘Hoy ha sido un día inolvidable porque la he conocido’”.

SU CÍRCULO ROJO

Fanática del té, la conductora posó en su casa para la producción de ¡Hola! Argentina en 2020. “Trabajé siempre. Jamás tuve que cocinar, no sé hacer nada. Ni un té. No me interesa tampoco. Siempre tuve gente noble a mi lado para cuidarme porque no me gusta estar sola", dijo en una entrevista. Foto: Ignacio Arnedo

Hay un ritual que Mirtha cumple a rajatabla y que sólo interrumpió por la cuarentena: todos los domingos a las cinco y media de la tarde, recibe en su casa a sus más íntimos (Susana Reta, Héctor Vidal Rival –su asesor de imagen desde hace 46 años–, Martín Cabrales, Teté Coustarot, María Teresa Villarroel, entre otros) para tomar el té.

VESTIDOR ARCOÍRIS

En su ropero, "Chiquita" guarda un rico abanico de vestidos que "desfila" en cada uno de los eventos marcados por su apretada agenda.

Mirtha es la musa de grandes diseñadores nacionales como Gabriel Lage, Iara, Claudio Cosano y Gino Bogani. Gasas bordadas, encajes y sedas para sus tailleurs de día y sus vestidos de noche, para los que elige una paleta en colores pasteles (rosa, verde agua, celeste, amarillo) y también tonos vibrantes como el fucsia y el turquesa.

HEREDEROS Y BISNIETOS

Su bisnieta Ámbar - hija de Juana Viale y el músico Juan De Benedictis- sorprendió a la conductora en el último programa del 2020 de "Almorzando con Mirtha Legrand".

A los 20 años, su nieto Rocco Gastaldi - hijo de Marcela y Marcos Gastaldi- es su gran compañía.

Mantiene un vínculo entrañable con sus nietos, Ignacio Viale (41), Juana Viale (39) y Rocco Gastaldi (20). Hasta hace unos años, la conductora se organizaba para ir a buscar a su nieto menor al colegio y llevarlo a su casa a tomar el té. Con su bisnieta Ámbar De Benedictis (18), hija de Juana, tiene una conexión especial, a tal punto que en su piso de Palermo Chico reservó una habitación en suite para la joven cuando va a visitarla y se queda a dormir.

CEREBRO ACTIVO

Con un anotador y su infaltable tablet, Mirtha trabaja en su escritorio. Dice que para estar informada lee al menos dos diarios por día y le encanta ver los programas de política.

No ejercita el cuerpo, pero sí la mente. Mirtha es fanática de los crucigramas y de los sudokus y disfruta de jugar después de desayunar y ver las noticias en televisión. “Es para poner en actividad el cerebro, hay que ejercitarlo como si fuera un músculo, porque si no, te va devorando”, explica. Se sabe que, además, es una lectora voraz y apila libros en su mesa de luz que lee antes de dormir, especialmente, biografías e investigaciones periodísticas.

MUJER RÉCORD

Mirtha posa en la biblioteca decorada con sus premios y retratos familiares. Durante sus 82 años de carrera, actuó en treinta y seis películas, once obras teatrales y tres series de televisión. Su último trabajo como actriz fue en la telenovela "La dueña", en 2012, producida por su nieto, Ignacio Viale. Foto: Ignacio Arnedo

Su programa de almuerzos se emitió por primera vez en 1968 por Canal 9 y se llamó “Almorzando con las estrellas”. Con los años, cambió el nombre por “Almorzando con Mirtha Legrand”, que superó los 50 años al aire y figura en el libro Guinnes de los Records por ser el único ciclo televisivo en llegar al medio siglo conducido por una misma persona. Almorzando... sólo dejó de emitirse entre 1974 y 1976; entre 1981 y 1987 y sufrió interrupciones entre 1999 y 2000; en 2002 y 2011-2012. Mirtha y su programa fueron distinguidos con 24 premios Martín Fierro; incluidos el de Oro en 1992 y el honorífico en 2017.

SU FRAGANCIA ETERNA

Ángel es uno de los perfumes más elegidos por las estrellas: Beyoncé, Nicole Kidman, Katy Perry, Hillary Clinton y Diana Ross confesaron tenerlo entre su lista de preferidos.

Ama el perfume Angel, de Thiérry Mugler, que tiene notas de vainilla, pachuli, jazmín, orquídea y ámbar. Además de flores, Angel es el regalo ideal para hacerle a una mujer que lo tiene todo.

SU GRAN HISTORIA DE AMOR

Dos semanas después de la muerte de su marido, Mirtha regresó a sus históricos almuerzos. En su ausencia, Alejandro Romay la reemplazó en la conducción del programa. Archivo La Nacion

El papá de Daniel Tinayre, André, fue embajador de Francia en Uruguay y por eso Daniel vivió un tiempo en Montevideo y aprendió a hablar español; mientras que su hermana Marlene se quedó en París con su mamá, Margueritte Bernet. Mirtha nunca conoció a sus suegros, que murieron antes de la boda de Chiquita con Tinayre, el 18 de mayo de 1946, celebrada en la iglesia San Martín de Tours, con una ceremonia íntima. Estuvieron juntos 49 años, hasta la muerte de él en 1994, por una hemorragia gastrointestinal producto de la complicación de un cuadro de hepatitis B. “Es el momento más duro que me toca vivir en mi vida y mi carrera. No sé qué va a ser de mi sin él, me he quedado sola. Es como si me hubiese quedado sin la mitad de mi cuerpo”, dijo entonces emocionada frente a las cámaras.

VILLA CAÑÁS

Postal de su infancia junto a su hermanos Josecito y Goldy. "¿Adivinan cuál soy yo?", escribió Mirtha tras compartir la foto el día del niño del año pasado. Matias Salgado

Cada vez que menciona su pueblo santafesino natal, Mirtha (Rosa María Martínez Suárez) se pone de pie. En Villa Cañás, Santa Fe vivió con sus hermanos José y Silvia (su verdadero nombre era María Aurelia) y su madre, que era maestra de escuela, hasta que se mudaron a Rosario, donde las mellizas tomaron clases de danzas clásicas y españolas y zapateo americano. “Mi madre hacía que mis hermanos y yo estudiásemos todo, porque quería que fuéramos artistas”, cuenta. Su padre José Martínez murió a los 36 años, víctima de una mala praxis tras ser intervenido por una úlcera de duodeno.

CUIDADOS Y RUTINAS

Mirtha no toma medicamentos (“cada tanto, una aspirina”, revela), dice que come “de todo” y nunca hizo deportes o gimnasia, aunque hoy cumple con los ejercicios que le indicaron. “Los odio, pero los hago con mi kinesiólogo, Guillermo, que dice que levanto las piernas como una mujer de 30 años”, reveló. Dispuso un circuito de caminata a lo largo de su departamento, sigue una rutina de belleza con una cosmetóloga que la visita dos veces por semana, una masajista y una manicura. “Si me preguntás, cuando me miro al espejo veo a una señora mayor, pero una linda mujer. Todavía apetecible”, presume.

GOLDY, SU OTRO YO

Mirtha con su hermana gemela Silvia Legrand (seudónimo de María Aurelia Martínez), a quienes todos llamaban cariñosamente "Goldy". Tras su muerte en 2020, la conductora publicó en sus redes sociales esta postal con una emotiva dedicatoria: “Siempre juntas. Siempre en mi corazón”.

Silvia, su melliza, era su confidente incondicional, la primera con quien hablaba por teléfono cada mañana y la última voz que escuchaba antes de dormir. Se llamaban cuatro veces al día y Mirtha no imaginaba su vida sin su hermana, a quien todos llamaban Goldy. “Cuando sos grande, te da miedo la muerte. Siempre pienso que me voy a encontrar con Daniel y con mi hijo Dani, pero me gustaría morirme antes que Goldy porque no podría soportar ese dolor”, confesó a ¡HOLA! apenas dos meses antes de la muerte de su melliza, el 20 de mayo de 2020.

MUY COQUETA

Retrato de la diva en su 92 cumpleaños. Con un vestido en tono rosa pálido Mirtha celebró aquella vez en su departamento de Palermo con sus más íntimos, entre ellos Susana Giménez. Foto: Matías Salgado

Cada 23 de febrero Mirtha celebra su cumpleaños con un encuentro para pocos y los sorprende con tres cambios de look durante el festejo. La excepción fue el de este año, que usó dos, uno de Claudio Cosano y otro de Gino Bogani. “Cada día que pasa soy más coqueta porque cada día quiero gustar más”, suele decir.

FRASES REGISTRADAS

• “Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan”

• “Yo no soy rencorosa, pero sí memoriosa”

• “¿Lo digo o no lo digo?”

• “Este es el último año de los almuerzos”

• “Yo soy la leyenda, la leyenda continúa”

SPASIBA!

Escena de la película "La cigarra no es un bicho" que protagonizó "Chiquita" con Ángel Magaña en 1963. Dos años más tarde, la diva se despediría definitivamente del cine con el largometraje "Con gusto a rabia" junto a Alfredo Alcón.

En 1963, Mirtha viajó a la entonces Unión Soviética a representar una de sus últimas películas, “La cigarra no es un bicho”, dirigida por Tinayre–, en el III Festival Internacional de Cine de Moscú. Con ayuda de un especialista, Chiquita aprendió de memoria un discurso de agradecimiento en ruso que hasta el día de hoy recuerda y recita cada vez que alguien se lo pide y que remata con “spasiba!” (¡gracias!).

FLORES

Mirtha siempre prestó especial atención a las flores de su "mesaza". Si bien solía elegir los centros de mesa bien coloridos, más de una vez confesó su debilidad por los ramos blancos. Además de las rosas, se confiesa enamorada de las fresias y los jazmines.

Le gustan las rosas blancas o rococó. “Ese es un regalo que nunca falla. Me encantan”, cuenta. Y de hecho, en cada cumpleaños suele recibir grandes bouquets.

LOS PERMITIDOS

Sus más íntimos aseguran que Mirtha disfruta mucho de sus salidas a comer afuera. Entre sus lugares favoritos; el restaurante Tomo 1( que en la actualidad permanece cerrado) y el italiano La Stampa encabezan la lista. Foto: Tadeo Jones

Ella suele decir que muere por los sándwiches de salame, pero también tiene otros favoritos a los que no puede resistirse, como la pizza –en especial, la margarita, con tomate fresco y albahaca–, que acompaña con cerveza, las milanesas, las pastas y el risotto. “El arroz, en todas sus formas, es lo que más le gusta en el mundo”, confió una vez su amigo y cocinero del programa, Francisco Sade. ¿A qué le dice Chiquita un no rotundo? Al pulpo y a las mollejas, que están “prohibidos” en el menú de los almuerzos. El toque dulce preferido es el helado de sabayon, que ella pronuncia en francés.

"Después de que murió mi marido, la relación con Marcela fue mucho más cálida, estrecha... Me aferro mucho a ella, porque es una mujer inteligente y coherente"

SU DEBUT EN CINE

Tenía 14 años cuando brilló en su primer protagónico en la pantalla grande. El día del estreno de Los martes, orquídeas, Legrand descubrió el estrellato: “Con mi madre y mi hermana llegamos al cine Broadway en el tranvía 86, pero nos volvimos a casa en un Cadillac que nunca supe de quién era. Fue inolvidable”.

UN REGALO INESPERADO

"Como de todo, pero muy poco. Me gusta verme así. Cada día que pasa soy más coqueta porque cada día quiero gustar más”, confesó hace dos años a ¡Hola! Argentina. Foto: Ignacio Arnedo

Atesora fotos de su carrera y de su familia, distribuidas por su piso de avenida Libertador, en Palermo Chico. Incluso, tiene portarretratos con imágenes de sus encuentros con los presidentes que visitaron su programa: Alfonsín, Menem, Macri, De la Rúa. Ese departamento fue un regalo que Daniel Tinayre compró mientras Mirtha estaba de viaje. Lo decoró y organizó la mudanza sin que ella supiera. “Él me fue a buscar a Aeroparque y agarró un camino diferente. ‘¿Adónde vamos, Daniel?’, le pregunté. ‘Te voy a dar una sorpresa’, me respondió. Cuando entramos al departamento, estaban todas las luces prendidas y ya nos quedamos acá”, recordó hace un tiempo a ¡HOLA! Argentina. Años después, Mirtha sumó un toque muy personal con la pintura de las paredes: un tono de verde que le fascinaba y que le encargó a un pintor de su confianza, Enrique. “Él no entendía cuál era el color que yo necesitaba, así que fui al cuarto de vestir y saqué el cinturón de un vestido verde y se lo mostré. Pintó todo con el cinturón a la vista”, nos contó.

BÁSICOS QUE RECHAZA

Hace dos años, un seguidor de Twitter publicó esta foto en la red social y la conductora no dudó en salir a responder. "Sí, soy yo... ¿saben dónde es? En Punta del Este, lo reconozco por el bolso. ¡Era preciosa!", escribió.

Si hay tres cosas que la mayoría tiene en su armario son jeans, un pantalón jogger y, al menos, un par de zapatillas. De esos tres clásicos confortables, Mirtha sólo tiene zapatillas. “Tengo tres pares y nunca las uso. Me caigo, me voy para atrás. Yo no puedo andar sin tacos”. Pero jamás usó jeans. “Nunca en mi vida me he puesto un jean. Ni me lo pondré. Tampoco un jogging”, asegura. Sí usaba shorts en sus vacaciones en Punta del Este, como se ve en una foto de un verano en Punta del Este, junto a Daniel Tinayre en los años 60.

EL DOLOR MÁS GRANDE

"Yo he visto un ser con una dignidad, como no he visto en mi vida. Una gran dignidad. Mi hijo sabía que se moría y jamás mencionó la palabra...Murió mirando la ventana y el sol", recordó Legrand entre lágrimas durante la emisión de uno de sus programas en 2015.

Tras la muerte de su hijo mayor, Daniel Andrés Tinayre –el 20 de abril de 1999 a los 50 años, víctima de un cáncer de páncreas–, la conductora vistió de luto en su programa durante todo ese año.

"Juanita es un ser adorable. Nos mandamos whatsapp todo el tiempo. Me desarma cuando me dice: Abuelita querida, te amo’"

JOSECITO

En 2019 Mirtha sufrió otro duro golpe. Su hermano José murió tras sufrir un cuadro de neumonía infecciosa. Getty Images

Mirtha y su hermano, a quien llamaban Josecito, tenían una relación entrañable. Él, que era cineasta, tenía un perfil mucho más bajo que el de su famosísima hermana. En 2013, durante el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, Josecito se animó a revelar la edad de las mellizas, que era un secreto guardado por ellas de manera hermética: “Yo soy de 1925 y mis hermanas, de 1927″, dijo con una sonrisa pícara ante una pregunta de Ricardo Darín.

REGRESO Y DESPEDIDA

Después de permanecer doscientos días aislada en su casa durante la pandemia, Mirtha regresó a sus tradicionales almuerzos acompañada por su hija Marcela y su nieta Juana. “¿Quién hubiera dicho, cuando eras chiquitita, que íbamos a estar juntas? Te quiero felicitar porque lo que has hecho es maravilloso, Juana”, dijo Mirtha a su nieta luego de reemplazarla en la conducción durante esos nueve meses de ausencia.

Durante la pandemia, Mirtha no condujo su programa, que dejó en manos de su nieta Juana Viale. Recién el 19 de diciembre de 2021 Chiquita reapareció, emocionada, y se despidió del público: “Me parece mentira todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo, pero nunca bajé la guardia. Después de esto me retiro… Ha sido una vida maravillosa la mía. Hoy todos ustedes me convirtieron en alguien muy feliz”.