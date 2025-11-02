Cóctel de noticias. El primer diseñador argentino en tener una vidriera en el Ritz, “China” Ansa y su bebé y la fiesta náutica más exclusiva

DESEMBARCO EN PARÍS

“Tener mi propia vitrina en el Ritz, rodeado de diseñadores internacionales, es un antes y un después en mi carrera. Es comenzar a hacer las cosas a otro nivel, para mostrar el arte detrás de cada prenda desde una mirada nueva”, le cuenta con entusiasmo Javier Saiach a ¡HOLA! Argentina. Con mucha ilusión, el diseñador acaba de consagrarse como el primer argentino en instalar una vidriera propia en ese espacio que el emblemático hotel de Place Vendôme tiene reservado históricamente a casas de moda de renombre mundial. Allí se puede apreciar su última colección, “El vuelo inesperado”, donde lo artesanal, los calados tipo Richelieu y los géneros de calidad se dan la mano. “Haber llegado a ese espacio es mucho más que un logro personal: es abrir una puerta para la alta costura argentina en el corazón del lujo parisino. Además, arrancamos en plena Semana de la Moda, donde el Ritz se convierte en un sinfín de sorpresas y te cruzás con Anna Wintour, Stella McCartney, Rosalia o Madonna... Saber que en ese mismo lugar está expuesta mi ropa fue un vértigo tremendo. En paralelo vestimos a Juliana Awada para la comida en honor de Jonathan Anderson y tuvo mucha repercusión porque ella es una gran embajadora. También vestimos a cantantes como Rita Ora y SoKo y eso generó que empiecen a preguntar sobre el producto”, cuenta Saiach.

El reconocido diseñador pasea por la Ciudad Luz y sueña con instalar un atelier

Imagen de la vitrina en el Ritz

Y concluye: “Veo un montón de posibilidades, desde armar desfiles hasta pensar en un atelier, algo chico, para estar un poquito más presentes en el año, por lo menos seis meses allá y seis meses acá”.

En pleno proceso de armado de la vidriera

Uno de los vestidazos de su última colección, “El vuelo inesperado”

BIENVENIDO, RAFAEL

Con toda una familia esperándolo con mucho amor, la semana pasada nació Rafael, el segundo hijo de la periodista y conductora Josefina “China” Ansa y el ex futbolista y productor Diego Mendoza. “Fue parto natural y la China, que entrenó todo el embarazo, se siente tan bien y fuerte que al día siguiente de volver a casa fuimos a comer afuera”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina Diego. Y sigue: “India (2), nuestra hija mayor, nos tiene muy sorprendidos para bien con su actitud: sale del jardín de infantes preguntando por su hermanito, se despide cuando se va a la cama, nos ayuda cuando lo cambiamos y hasta lo hamaca en el moisés. Es muy lindo verlos juntos. Y tanto mamá como mi suegra nos están dando una mano. Estamos todos muy felices”. Entre mamaderas y pañales, la China ya empezó a grabar algunos contenidos para sus redes sociales (es embajadora de nueve marcas) y pronto se la verá en Telefe con un nuevo proyecto.

Una de las primeras fotos de la pareja y su hijo. “El nombre lo eligió la China y a mí me encantó”, revela Diego

Según cuentan, Rafi, como ya lo llaman cariñosamente, duerme muy bien

Mamá por dos. La China le presenta a su hija mayor, India, a su hermanito, en el Sanatorio de la Trinidad

EL RÍO DE LA PLATA, DE FIESTA

“Marinière chic” sugirió el código de vestimenta de la gala anual de la revista Cuisine &Vins, timoneada por su capitana, Flavia Fernández. Los invitados, del mundo de los sabores y la cultura, abordaron uno de los catamaranes de Sturla en Puerto Madero con atuendos entonados en azul, rojo y rayas, todo con vientos prestados de Jean-Paul Gaultier y remeras y totebags de Mishka. El chef dos estrellas Michelin Gonzalo Aramburu curó la mesa banquete, Milagros Resta ambientó el barco y los DJ Sozzani, Verhagen y Aguilar le pusieron música a la travesía. Entrada la noche, se presentó la Guía 2025, un imperdible mapa de sabores argentinos.

Javier Iturrioz

Milagros Resta con Wally Diamante

Gustavo Pucheta y Fabián Paz

Martín Cabrales, Fernando Noy y Diego Banfi

Donato de Santis y Gonzalo Aramburu

Fabiana Trosman, Flavia Fernández y Jesica Trosman

Diego Alexandre y Abril Bellati

Karina El Azem, Hernán Lombardi y Nicola Costantini

Angie Landaburu