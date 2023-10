escuchar

Su amor sigue intacto. Tomados de la mano y sin dejar de mirarse, Sting (74) y Trudy Styler (69) volvieron a acaparar la atención de los fotógrafos durante la 18a edición del Festival de Cine de Roma. En su paso por la alfombra roja, la pareja se mostró feliz y no dudó en intercambiar gestos de cariño y de complicidad que enseguida despertaron admiración en sus seguidores. Ya hace más de cuarenta años que están juntos y, sin embargo, el músico y la actriz y directora de cine parecen tan enamorados como el primer día. “Hay algo entre nosotros que funciona. Está la química, innegable, y nos queremos”, confió hace un tiempo Styler, quien viajó hace unos días a Italia para presentar su tercera película, Posso Entrare? An Ode To Naples.

Sting y Trudie Styler se casaron en 1992 en el registro civil de Camden, Londres, y luego realizaron una íntima ceremonia en la iglesia Great Durnford, Whitshire. Gatty Images

El músico con su primera mujer, la actriz irlandesa Frances Tomelty. Al momento de la separación, ella estaba embarazada de su segundo hijo. Gatty Images - PA Images

UN ROMANCE MARCADO POR EL ESCÁNDALO

Se conocieron a principios de los años 80. Por ese entonces, Gordon Sumner (tal es el verdadero nombre de Sting) estaba casado con la artista irlandesa Frances Tomelty (75) y ya era padre de su primer hijo, Joe (46). Trudie, por su parte, estaba en pareja con Peter O’Toole y formaba parte de la Royal Shakespeare Company, el grupo teatral donde Tomelty también era parte del elenco. Enseguida se hicieron grandes amigas, incluso vecinas, ya que ambas vivían a una cuadra de distancia.

Hace unos días, la pareja desfiló por la red carpet de la última edición del Festival de Cine de Roma. Allí la realizadora estrenó su tercera película, "Posso entrare? An Ode to Naples" con un vestido largo de terciopelo azul en el Auditorio Parco della Musica. Gatty Images - Mondadori Portfolio Editorial

Trudie Styler con su hijo menor, Giacomo Sumner, a su lado Sting con Joe Sumner y Fuchsia Sumner –frutos del primer matrimonio del ex The Police– y Mickey Sumner, la hija mayor de Trudie y el músico. Gatty Images - WireImage

Según cuenta el cantante en su biografía Broken Music, él se enamoró de Styler al momento en que la vio. En 1982 Sting y Trudie se volvieron amantes y al poco tiempo decidieron finalmente apostar a su amor. El escándalo explotó no sólo por la manera en que el ex líder The Police terminó el matrimonio, sino además porque a los pocos meses de la separación se dio a conocer la noticia de que Frances estaba embarazada del segundo hijo de él. “Fue una temporada en el infierno para todos. Frances dio a luz a nuestra hija Kate y muy pronto nos divorciamos”, escribió Sting en su libro, donde también hace alusión a su nueva vida junto a Trudie. “Ninguno de nosotros se enorgullece de lo que pasó, pero pasó. Nos enamoramos, vivimos juntos, nos casamos y tuvimos hijos. Esa es la historia de nuestra vida” señaló.

Junto a su mujer, Lucy Cooper, Jake Sumner posa con sus padres. Gatty Images - Patrick McMullan

La quinta heredera del artista, la cantante Eliot “Coco” Sumner y su madre, Trudie. Gatty Images - Chris Jackson Collection

La boda fue en 1992, en la iglesia St Andrew’s Wiltshire, Inglaterra, después de casi diez años de romance. El cantante de “Every Breath You Take” –quien una vez declaró que practicaba rutinas de sexo tántrico con su mujer durante siete horas: “Es un acto espiritual. No conozco una forma más pura y mejor de expresar el amor por otra persona que compartir ese maravilloso ‘sacramento’”, dijo– fue padre seis veces: de su primer matrimonio con Tomelty tuvo a sus hijos Joe y Fuschia Katherine (41); y junto a Styler, tuvo a Mickey (39), Jake (38), Eliot (36) y Giacomo (27).

"Somos amigos. Nos amamos, pero a la vez nos gustamos y eso hace la diferencia. Es importante casarte con tu mejor amiga"

PRESENTE

Por estos días, ella continúa afianzando su carrera como realizadora y productora, al tiempo que se luce como embajadora de Unicef apoyando documentales de espíritu social y humanitario. Con su marido comparten su vocación activista y juntos defienden la preservación de las selvas tropicales y los derechos de los pueblos indígenas a través de su fundación Rainforest. En su fabulosa finca de 350 hectáreas en La Toscana, la pareja disfruta de los atardeceres y de su pasión por la vitivinicultura –también comercializan vinos y aceite de oliva–. “Somos amigos. Nos amamos, pero a la vez nos gustamos y eso hace la diferencia. Es importante casarte con tu mejor amiga”, dijo el músico.