LA NACION

“Regresar como Reina es un honor”: Las mejores fotos de Mary de Dinamarca en su gira por Australia, su tierra natal

Junto al rey Federico X, protagonizó su primer viaje de Estado desde que el soberano asumió el trono, en enero de 2024

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACIONJacqueline Isola
Durante seis días, la reina consorte recorrió los puntos más estratégicos de su país de origen y se reecontró con su pueblo y su familia
Durante seis días, la reina consorte recorrió los puntos más estratégicos de su país de origen y se reecontró con su pueblo y su familiaRoyal House

Su desembarco en Australia marcó profundamente el corazón de Mary de Dinamarca. No sólo porque se convirtió en la primera visita oficial desde que fue proclamada reina junto al rey Federico X en 2024, sino también porque el viaje estuvo marcado por su historia más personal: volver a su país natal desde que dejó Tasmania para iniciar una nueva vida junto a su gran amor.

En el desierto de Uluru, Mary escoltó a su marido, el rey Federico, vestida con un conjunto de blusa ligera de manga francesa con un sutil estampado de paraguas en tonos tierra que combinó con una falda midi en tono arena de MKT Studio. Entre los accesorios, llevó sombrero australiano de ala ancha de la firma Akubra y un abanico a tono
En el desierto de Uluru, Mary escoltó a su marido, el rey Federico, vestida con un conjunto de blusa ligera de manga francesa con un sutil estampado de paraguas en tonos tierra que combinó con una falda midi en tono arena de MKT Studio. Entre los accesorios, llevó sombrero australiano de ala ancha de la firma Akubra y un abanico a tonoGetty Images
En su primer día de gira, Mary participó de un acto de bienvenida organizado en el Centro Cultural del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta
En su primer día de gira, Mary participó de un acto de bienvenida organizado en el Centro Cultural del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta Royal House
"Regresar a Australia como reina es un honor que acepto con humildad y gratitud. Este es el lugar que me formó: mi primer hogar", declaró la mujer de Federico X durante su estadía en Australia
"Regresar a Australia como reina es un honor que acepto con humildad y gratitud. Este es el lugar que me formó: mi primer hogar", declaró la mujer de Federico X durante su estadía en AustraliaRoyal House

La pareja –que se conoció en un bar de Sídney hace veinticinco años, durante los Juegos Olímpicos de 2000– se mostró radiante y feliz en la histórica gira de seis días iniciada el pasado 14 de marzo. Así como en la primera jornada recorrieron el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta –donde el pueblo Anangu les rindió homenaje con la tradicional danza Inma– y el National Indigenous Training Academy, la agenda del segundo día fue más bien institucional y con un protocolo más riguroso.

Dentro de su itinerario, la pareja se hizo un tiempo para explorar el Parque Nacional UluruKata Tjuta. Hace ya veinticinco años que Mary dejó su país para comenzar una nueva vida en Dinamarca junto al entonces heredero del trono. Se conocieron en un bar durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y, tras un año de mantener una relación a distancia, la bella australiana armó sus valijas para apostar a su gran historia de amor
Dentro de su itinerario, la pareja se hizo un tiempo para explorar el Parque Nacional UluruKata Tjuta. Hace ya veinticinco años que Mary dejó su país para comenzar una nueva vida en Dinamarca junto al entonces heredero del trono. Se conocieron en un bar durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y, tras un año de mantener una relación a distancia, la bella australiana armó sus valijas para apostar a su gran historia de amorRoyal House
Un canguro retratado en su paso por el parque
Un canguro retratado en su paso por el parqueRoyal House
El pueblo Anangu les rindió homenaje. Ella eligió un vestido de Zimmermann, con estampado floral y mangas abullonadas
El pueblo Anangu les rindió homenaje. Ella eligió un vestido de Zimmermann, con estampado floral y mangas abullonadasRoyal House

Ya en Canberra, los monarcas fueron recibidos oficialmente por la gobernadora general australiana, Samantha Mostyn, y su marido, Simeon Beckett, en su residencia de Government House, donde les dieron la bienvenida con un desfile militar y una salva de 21 cañonazos en su honor.

Para el banquete de bienvenida en la Casa de Gobierno de Canberra, el rey Federico X lució su uniforme de gala de la Armada Danesa compuesto de una chaqueta azul marino de doble botonadura dorada y sus condecoraciones, entre ellas, la Banda de la Orden del Elefante (la distinción más alta y antigua de Dinamarca). Mary deslumbró con un vestido de gala de inspiración oriental en tono verde empolvado del danés Jesper Høvring, uno de sus favoritos, que completó con un broche en su pelo de Ole Lynggaard Copenhagen elaborado en oro rosa y blanco de 18 quilates, engastado con diamantes brillantes
Para el banquete de bienvenida en la Casa de Gobierno de Canberra, el rey Federico X lució su uniforme de gala de la Armada Danesa compuesto de una chaqueta azul marino de doble botonadura dorada y sus condecoraciones, entre ellas, la Banda de la Orden del Elefante (la distinción más alta y antigua de Dinamarca). Mary deslumbró con un vestido de gala de inspiración oriental en tono verde empolvado del danés Jesper Høvring, uno de sus favoritos, que completó con un broche en su pelo de Ole Lynggaard Copenhagen elaborado en oro rosa y blanco de 18 quilates, engastado con diamantes brillantesRoyal House

La cena de Estado celebrada por la noche fue quizá uno de los momentos más emotivos de su estadía. Allí, ante ciento cincuenta personas, el rey Federico le dedicó unas conmovedoras palabras a su mujer –fabulosa con un vestido en tono verde empolvado del danés Jesper Høvring– en un discurso para el recuerdo. “Mary, tuviste el valor de dejar tu amado hogar para construir uno nuevo conmigo, tan lejos. Por eso, te voy a estar eternamente agradecido... Australia es nuestro segundo hogar”, dijo el soberano, para dejar atrás la crisis matrimonial que vivió la pareja en 2023, luego de que salieran a la luz imágenes del soberano junto a la socialité mexicana Genoveva Casanova.

Mary se reencuentra con la gente de Hobart, Tasmania, la ciudad donde nació hace 54 años
Mary se reencuentra con la gente de Hobart, Tasmania, la ciudad donde nació hace 54 añosGetty Images
Con un vestido camisero sin mangas de la firma Me+Em, chaqueta entallada de Ralph Lauren, cinturón de piel de Max Mara y ballerinas de Prada, la Reina y el soberano visitaron el buque del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos (IMAS) donde posaron con especies marinas para observar el bosque de conservación de algas marinas en la Reserva Marina de Alum Cliffs el 19 de marzo de 2026 en Hobart, Australia
Con un vestido camisero sin mangas de la firma Me+Em, chaqueta entallada de Ralph Lauren, cinturón de piel de Max Mara y ballerinas de Prada, la Reina y el soberano visitaron el buque del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos (IMAS) donde posaron con especies marinas para observar el bosque de conservación de algas marinas en la Reserva Marina de Alum Cliffs el 19 de marzo de 2026 en Hobart, AustraliaRoyal House

La reina consorte también dejó en claro que aquel momento quedó en el pasado y compartió sus reflexiones. “Para mí, las sociedades danesa y australiana son sorprendentemente parecidas. Imaginen el gran alivio que sentí cuando me enamoré del príncipe heredero de Dinamarca”. Al día siguiente, Mary volvió a tomar la palabra en la visita de los Reyes al Real Jardín Botánico de Melbourne y reafirmó su amor incondicional hacia su país de origen.

Con un look de pantalón de lino, pateó una pelota de fútbol australiano
Con un look de pantalón de lino, pateó una pelota de fútbol australianoGetty Images

“Regresar a Australia como reina es un honor que acepto con humildad, pero sobre todo con gratitud. Este es el lugar que me formó, mi primer hogar. Estar aquí hoy no cambia quién soy ni lo que siento por esta tierra, pero sí refuerza mi compromiso de ser un puente eterno entre nuestras dos naciones”, dijo.

Los Reyes también asistieron a una inolvidable velada en el Real Jardín Botánico de Melbourne. Allí, la Reina llevó un vestido floral de Zimmermann confeccionado en lino y seda
Los Reyes también asistieron a una inolvidable velada en el Real Jardín Botánico de Melbourne. Allí, la Reina llevó un vestido floral de Zimmermann confeccionado en lino y sedaRoyal House
Mary protagonizó un emotivo reencuentro con su mejor amiga, Amber Petty, quien ofició de dama de honor para su boda en mayo de 2004
Mary protagonizó un emotivo reencuentro con su mejor amiga, Amber Petty, quien ofició de dama de honor para su boda en mayo de 2004AP

Durante su visita, Federico X y su mujer se hicieron un tiempo para volver a la ciudad de Hobart, Tasmania –donde nació la reina consorte–, recorrer el paseo marítimo del lugar y generar una reunión con empresarios locales especializados en tecnologías sustentables, un interés clave de la Corona danesa.

Para la recepción en Tasmania, Mary optó por un original outfit de la firma australiana Carla Zampatti, de silueta barrel con pliegues en las perneras y blusa de cuello alto, de Clea, y stilettos bicolor de Gianvito Rossi
Para la recepción en Tasmania, Mary optó por un original outfit de la firma australiana Carla Zampatti, de silueta barrel con pliegues en las perneras y blusa de cuello alto, de Clea, y stilettos bicolor de Gianvito RossiRoyal House
Lookeada con un vestido midi azul marino, rindió tributo a la resistencia
Lookeada con un vestido midi azul marino, rindió tributo a la resistenciaRoyal House

El fin de la gira conmovió a su pueblo una vez más. En una emotiva despedida familiar, Mary rompió el protocolo y se abrazó efusivamente con su hermana, Patricia Bailey, y sus sobrinas, antes de emprender el regreso a Copenhague. “Nos vamos con el corazón lleno. Queremos agradecer al pueblo australiano por la increíble recepción que nos brindaron en cada paso del camino… Gracias por los recuerdos, por el cariño y por reafirmar que nuestra historia compartida es una conversación que continúa y se fortalece con el tiempo”, escribieron los reyes daneses en sus redes sociales tras la aventura.

Tapa revista Hola 802, foto getty
Tapa revista Hola 802, foto gettygetty
Por Jacqueline Isola
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. “No aceptaba lo que pasó”.
    1

    “No aceptaba lo que pasó”. El polista Clemente Zavaleta habla del accidente que hace cuatro años lo puso al borde de la muerte

  2. Las cuatro hermanas explosivas que les compiten a las Kardashian, y la bella hija de Matthew McConaughey
    2

    Qué se sabe de… Las cuatro hermanas explosivas que les compiten a las Kardashian, y la bella hija de Matthew McConaughey

  3. Todas las fotos y los invitados de su divertida fiesta de cumpleaños en la Costanera
    3

    Los 39 de Emilia Attias: todas las fotos y los invitados de su divertida fiesta de cumpleaños en la Costanera

  4. Fue modelo y se hizo famosa en todo el mundo por su corte de pelo; hoy es abuela y sigue posando para las cámaras
    4

    Tiene 76 años, fue modelo y se hizo famosa en todo el mundo por su corte de pelo; hoy es abuela y sigue posando para las cámaras