Condecorada. Mirtha recibió la Legión de Honor en la Embajada de Francia y estuvo rodeada por su familia e íntimos: las fotos

escuchar

El miércoles 23 no fue un día más para Mirtha Legrand: a las 19 horas, entró a la Embajada de Francia (un palacio de estilo Beaux Arts, construido en 1912 por encargo de la familia Ortiz Basualdo) escoltada por su hija, sus nietos y bisnietos para recibir la Legión de Honor –la máxima distinción que concede el gobierno francés–, de manos de la embajadora en nuestro país, Claudia Scherer-Effosse. “Es impresionante, tuve la posibilidad de tomarme mi tiempo para hablar sobre la vida de una persona como Mirtha. La verdad es que fue un momento maravilloso”, expresó la diplomática a ¡HOLA! Argentina.

Acompañada por su nieto Nacho Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis (con crop top y zapatos y minibag de Prada), Mirtha llegó diez minutos antes del horario pautado a la Embajada de Francia, donde fue recibida con aplausos. Vistió de rosa: un diseño bordado de encaje irregular francés de Iara Alta Costura. foto: Matías Salgado

Además de familiares e íntimos de Chiquita, empresarios, celebridades, políticos y artistas la acompañaron en una nuit memorable, en la que ella no pudo ocultar su felicidad y en la que en todo momento recordó a su marido, el francés Daniel Tinayre.

Mirtha se suma a otras figuras argentinas que recibieron la Orden de la Legión de Honor del Gobierno de la República de Francia, como Jorge Luis Borges, Julio Le Parc, Quino, Estela de Carlotto, Mauro Colagreco y Susana Rinaldi. foto: Matías Salgado

JE PARLE EN FRANÇAIS

En medio de las felicitaciones y los abrazos, la homenajeada resultó sorprendida cuando su bisnieta mayor, Ámbar de Benedictis (19) –egresada del liceo Jean-Mermoz–, se animó a subir al escenario y le dedicó unas palabras en francés. Sin disimular su orgullo, Mirtha la aplaudió emocionada. Emoción que compartió con la mamá de Ámbar, Juana Viale: “Estoy muy orgullosa de mi hija... Me siento muy feliz”, le dijo Juana a ¡HOLA! Otro grande que formó parte de la fiesta fue Jairo (73), quien tiene una larga historia de amor con Francia, donde vivió muchos años, y le regaló a Chiquita una maravillosa versión de “Les Feuilles Mortes”. Ella, agradecida, tarareó gran parte de la canción.

La homenajeada, rodeada de su adorada familia: sus nietos, Nacho y Juana Viale y Rocco Gastaldi, su hija, Marcela Tinayre, y su bisnieta, Ámbar de Benedictis. foto: Matías Salgado

Jairo y Carlos Bianchi, amigos íntimos de cuando ambos vivían en Francia. foto: Matías Salgado

Lilita Carrió y Eduardo Eurnekian saludan a Chiquita. foto: Matías Salgado

PALABRA DE MIRTHA

Ya con la Legión de Honor reluciendo sobre su pecho, Mirtha hizo gala de su sentido del humor. “En mi vida personal he hecho lo posible por ser una dama, supongo que por haberlo logrado hoy me nombran caballero”, dijo entre risas. Y agregó: “Siempre he tratado de honrar ese apellido artístico con todo lo que he construido y sigo construyendo, porque Mirtha Legrand es una construcción permanente. Recibo críticas, pero a mí me encanta sortearlas siguiendo adelante, trabajando con más entusiasmo que nunca a los 95 años, un número que no me representa”, volvió a bromear. Y entusiasmada con carcajadas cómplices de los presentes, la reina de los almuerzos concluyó su discurso agradeciendo la distinción y recordando a aquellas personas que ya no están (su marido, su hijo Danielito y sus hermanos Goldy y José) pero que la “acompañan día a día”. “Es un título máximo que me ha dado el presidente de Francia. Ya hace muchos años que tengo relación con ese país, por lo que estoy muy agradecida y feliz”.

Mirtha y su hinchada más tierna: Diego Palacio, director creativo de StoryLab, Ignacio Viale del Carril, Juana Viale, Agustín Goldenhorn, Lucía Pedraza (novia de Nacho Viale) y amigos. foto: Matías Salgado

Coca e Iliana Calabró, íntimas de Mirtha, también la acompañaron. foto: Matías Salgado

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Getty Images