Confesión. Recién casada, Barbie Vélez posa en su departamento de Núñez: “Me imagino con dos o tres hijos”

Está viviendo un gran momento y se nota… en su sonrisa plena, en su mirada iluminada y en su manera de proyectarse hacia adelante. A cinco meses de su boda con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez (los dos tienen 27 años) está feliz, disfruta de este presente de plenitud y hace planes para el futuro. Para un futuro en el que se ve envejeciendo con Lucas, el amor de su vida. De todo eso y mucho más habló con ¡HOLA! en su “departamento de casada”, mientras su marido –de bajísimo perfil– atendía a Darwin, la flamante mascota de la pareja, para que no se colara demasiado en la producción fotográfica.

Barbie no va a ningún lado sin su agenda y su equipo de mate. Tadeo Jones

–¿Cambió mucho tu vida desde la boda?

–No, para nada. Ya vivíamos juntos desde hacía cinco años, así que sabíamos que la vida cotidiana no iba a cambiar. La idea de casarnos tuvo que ver más con sellar nuestro amor y celebrarlo con nuestros seres queridos. Los dos creemos en el matrimonio.

–¿Qué te enamoró de Lucas?

–Lo bueno que es. Fue lo primero que me llamó la atención de él y es una de las cosas que me tienen tan enamorada y que me hacen sentir que Lucas es la persona para mí. Es tan compañero, tan bueno…, nos tenemos una confianza ciega y nos respetamos. Nos podemos enojar o pelear como cualquier pareja, pero nunca nos faltamos el respeto. Con él me siento cuidada.

–¿Hay planes de tener un bebé pronto?

–No podría decir en cuánto tiempo, porque eso no lo tenemos decidido, pero sí queremos ser papás. No todavía, somos muy jóvenes, pero los dos queremos tener hijos. Dos o tres como máximo. Más dos que tres. [Risas]. Debe ser porque mis hermanos son muy importantes en mi vida que me gustaría que mis hijos tengan hermanos. La infancia con hermanos es genial.

–Mientras tanto está Darwin...

–¡Sí! Lo adoptamos hace poco más de un mes y estamos felices. Y ese sí es un cambio enorme en nuestras vidas, porque ninguno de los dos había tenido un perrito antes. Tener un perrito es una responsabilidad: hay que llevarlo al veterinario, sacarlo a la calle, no podés irte por mucho tiempo de tu casa porque te está esperando…

“Siento que la relación con mi mamá está en el mejor momento. Porque al no convivir yo elijo estar con ella, verla, pasar tiempo juntas, compartir cosas”. Tadeo Jones

–¿Te imaginás a tu mamá abuela?

–¡Re! Yo acudo mucho a mi mamá, por todo. Así que creo que en esa situación acudiría mucho a ella. Más que ella estar encima de mí y del bebé, me parece que yo estaría encima de ella para que me ayude, preguntándole todo. [Risas].

–¿Cambió tu vínculo con ella con el paso del tiempo?

–Siento que estamos en el mejor momento de nuestra relación. Porque yo elijo estar con ella, verla, pasar tiempo juntas, compartir cosas. No estoy obligada, porque ya no vivimos juntas, así que ahora busco y elijo su compañía, y me encanta. Cuando estás obligado porque convivís podés tener roces, discusiones, algún conflicto. Ahora siento que, cuanto más grande y madura estoy, más necesito su consejo. Cuando era adolescente medio que no tenía en cuenta lo que ella me decía, era como: “Bueno, dejame, me quiero equivocar yo”, y hoy no, hoy lo que mi mamá me dice lo recontra escucho, igual que con mi papá, con el que también tengo una relación excelente. Los dos son muy importantes en mi vida. Muy, muy importantes.

Darwin, su mascota, tiene cuenta de Instagram con más de diez mil seguidores: (@soydarwinbb). Tadeo Jones

EL AMOR, PESE A TODO

Barbie y Lucas se conocieron de un modo singular: él es hijo de Fabián Rodríguez, que fue pareja de Nazarena Vélez, la mamá de Barbie. Con Fabián (murió en 2014), Naza tuvo un hijo, Thiago, que es hermano de Barbie y de Lucas.

–¿Cómo es tu relación con Thiago?

–¡Es una locura! Está más grande, pero me escucha mucho, recurre mucho a mí. A mí se me cae la baba cuando hablo de Thiago. De hecho, ahora está con mi mamá en Las Grutas y con Lucas estamos viendo cuándo podemos escaparnos para ir unos días, porque lo extrañamos horrores. Es un nene tan bueno, tan educado. Me encanta que me tenga en cuenta para todo, me llena el alma.

–¿Y la relación de Lucas con él?

–A Lucas lo ama, lo imita en todo y quiere ser como él. Es su figura masculina. Lucas se corta el pelo de determinada forma y él se quiere cortar igual, Lucas le dice: “Qué linda esa remera”, y no se la quiere sacar más. [Risas].

–¿Y tu papá? ¿Qué significa en tu vida?

–Es una persona importantísima para mí. También lo escucho mucho. Por ahí a mi mamá, por ser mujer y ser de este medio, le pregunto más cosas, pero a mi papá también lo escucho mucho. Él es un sol, no tiene maldad, no se va a enojar por nada. Me banca en todo, es incondicional conmigo.

“Lo primero que me llamó la atención de Lucas cuando lo conocí es lo bueno que es. Es muy compañero y con él me siento cuidada". Tadeo Jones

–Fuiste famosa de chica y tenés mucha actividad en redes sociales, lo que implica gran exposición. ¿Cómo te llevás con la crítica?

–En determinado momento, si uno está más inseguro, o tiene algún problema, ahí le pega más la crítica o un mal comentario. Cuando estás especialmente sensible te incomoda. Pero me lo tomo con bastante naturalidad. Las redes son un trabajo, y yo sé bien hasta dónde mostrar mi intimidad. Igual, lo de las críticas medio que lo naturalicé. No está bueno que cualquiera se sienta con derecho a opinar sobre vos y tu vida, pero eso no me afecta como cuando era más chica. Obvio que no me pongo a leer, no me morboseo con las redes. Tengo amigos que buscan su nombre en Twitter, por ejemplo, y leen todo lo que aparece. Yo no. ¡Ni loca! No leo nada de eso.

–¿Te arrepentís de algo?

–Sí, por momentos fui muy impulsiva, sobre todo cuando era más chica. Ahora no tanto, ahora les doy más vueltas a las cosas y me tomo tiempo para pensar.

Instantánea de su boda, celebrada el 21 de septiembre de 2021.