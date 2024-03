Escuchar

El Reino Unido y el mundo están conmovidos: la princesa de Gales confirmó hoy que tiene cáncer y que empezó la quimioterapia preventiva a finales de febrero. Según sus propias palabras, al momento de la cirugía abdominal a la que se sometió en enero en la London Clinic, no se pensaba en este diagnóstico pero las pruebas posteriores confirmaron el cáncer, aunque no detalló de qué tipo.

Esta tarde la princesa de Gales puso punto final a las especulaciones y confirmó en un video que tiene cáncer.

“Fueron un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero tuve un equipo médico fantástico que me cuidó muy bien, por lo que estoy muy agradecida”, dijo Kate en el video que compartió esta tarde y donde se la ve tranquila. “Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto llevó tiempo. A mí me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos tomó tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

Kate contó que con su marido contó lo difícil que fue contarles la noticia de manera adecuada para su edad a sus hijos. Esta foto es un recuerdo de la tarjeta navideña que protagonizaron en 2020. Handout - Publicity

Sobre el final, con enorme entereza agregó: “Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría y Espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.

EL PRIMER ANUNCIO Y LOS RUMORES

El Palacio de Kensington anunció por primera vez acerca de su intervención el 17 de enero: “La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital durante diez a catorce días, antes de regresar a casa para continuar su recuperación. Según los consejos médicos actuales, es poco probable que regresar a las funciones públicas hasta después de Semana Santa”. Finalmente, Kate fue dada de alta 13 días después, aunque nunca se dieron precisiones de qué se había tratado exactamente la cirugía. “La Princesa de Gales regresó a su casa en Windsor para continuar su recuperación de la cirugía. Está progresando bien”.

Kate reveló que con William se tomaron su tiempo para poder contarles a sus hijos la realidad de una manera adecuada para sus edades. "Nos ha llevado tiempo explicárselo y tranquilizarlos diciéndoles que voy a estar bien", confesó.

Con el paso del tiempo, sin más precisiones, las especulaciones en torno a su salud se multiplicaron y llegaron a su pico máximo cuando el príncipe William se ausentó a último momento de la misa que se celebró en Windsor en memoria de su padrino, Constantino de Grecia, por “un asunto personal”.

“Fuimos muy claros desde el principio que la Princesa de Gales estaría fuera hasta después de Pascua y el Palacio de Kensington sólo proporcionaría actualizaciones cuando algo fuera significativo”, dijeron rápidamente desde el palacio.

SUS APARICIONES

La princesa fue fotografiada por primera vez desde su cirugía el 4 de marzo, cuando el portal norteamericano TMZ publicó una foto suya no autorizada sentada como copiloto mientras su madre, Carole Middleton, manejaba por Windsor.

Días después, con motivo del Día de la Madre, la princesa de Gales compartió una foto con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Sin embargo, el cálido gesto que quiso tener pronto fue opacado cuando salió a la luz que la imagen había sido editada y las agencias de fotografía retiraron la foto. Entonces sí estalló el escándalo. Kate volvió a las redes sociales: “Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebraron hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, expresó. Esa misa tarde, fue fotografiada de lejos a bordo de un Land Rover junto a su marido, mientras salían de Windsor.

A pesar del difícil momento que atraviesa, después de publicar una foto por el Día de la Madre, que resultó en un escándalo por estar retocada, Kate salió a pedir disculpas. Esta imagen, de 2023, fue tomada en el Design Museum, en un evento de caridad. Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Por último, el 19 de marzo, The Sun y TMZ compartieron imágenes de los Gales saliendo muy sonrientes de hacer las compras en Windsor Farm Shop, un mercado cercano a su casa, Adelaide Cottage.

La tapa de The Sun, con el paseo de compras del fin de semana pasado. Jonathan Brady - EMPPL PA Wire

LAS FILTRACIONES

Un día después de esas imágenes, salió a la luz que hubo una violación de seguridad en la London Clinic. Según The Mirror, hasta tres personas podrían haber estado involucradas en el supuesto acceso a los registros médicos privados de la Princesa de Gales después de su alta. Desde la clínica prometieron que “se tomarán todas las medidas investigativas, reglamentarias y disciplinarias apropiadas” ante cualquier incumplimiento. Y en un comunicado, su director ejecutivo, Al Russell, dijo: “No hay lugar en nuestro hospital para aquellos que intencionalmente violan la confianza de cualquiera de nuestros pacientes o colegas”.

Esta es la London Clinic, donde Kate se operó en enero pasado y donde estuvo internada 13 días. Esta semana se habló de una filtración en el informe de salud de la princesa de Gales. Karwai Tang - WireImage

Aunque se esperaba verlos en la próxima misa de Pascua, los Gales no serán de la partida.

CUÁNDO RETOMARÁ SU AGENDA

Con Carlos III también en tratamiento por cáncer, la vuelta de la princesa de Gales, una auténtica “joya de la corona” por el cariño que le tiene la gente y su gran popularidad, generaba mucha expectativa. Si bien el Palacio de Kensington había hablado en su momento de que retomaría su agenda después de Semana Santa, Kate fue clara en que ahora necesita enfocarse en su recuperación Y, a pesar de que muchos tenían la esperanza de verla en la misa de Pascual del próximo domingo 31, ni ella, ni sus marido, ni sus hijos estarán presentes.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Foto: Marcelo Rodríguez