De princesa de Hollywood a gurú del bienestar. Gwyneth Paltrow, la actriz que armó un imperio de 200 millones de dólares

Ella es parte de la “realeza de Hollywood”, un grupo de artistas con linaje en la industria del cine cuyos nombres no pueden faltar en las exclusivas listas de invitados a las grandes galas. Gwyneth Paltrow, hija del director y productor Bruce Paltrow (murió en 2002) y de la actriz Blythe Danner, tiene sangre azul hollywoodense, sin dudas. Y es una princesa rebelde…

Para celebrar sus 50 años, su cumpleaños "de oro", Gwyneth se pintó el cuerpo de dorado y posó desnuda en una imagen que compartió en sus redes sociales.

Aunque parece tenerlo todo, con 50 años recién cumplidos (el 17 de septiembre), Gwyneth demuestra que siempre se puede tener más, cambiar, romper las reglas, reinventarse y sorprender con cada paso en su vida.

Si bien dejó la actuación durante un tiempo para dedicarse a su nuevo negocio de bienestar, Paltrow regresó al cine como Pepper Potts, una heroína de Marvel. En la foto, en 2013, en el estreno de Iron Man 3. Getty Images

Estuvo rodeada de ricos y famosos desde la cuna y, prueba de eso es que su padrino de bautismo fue Steven Spielberg y su baby sitter, Kiefer Sutherland. Fue novia de Brad Pitt durante tres años (al cortar con él, admitió: “Cuando nos separamos, algo cambió en mí para siempre. Mi corazón se rompió ese día y nunca volverá a ser el mismo”) y de Ben Affleck durante un período similar (con intermitencias); es íntima amiga de Robert Downey Jr y vecina de Meryl Streep en una de las propiedades de la actriz, en un edificio del neoyorquino barrio Tribeca.

Con Brad Pitt en Nueva York, durante su noviazgo de tres años. Se enamoraron en el set de la película Se7en, en 1993. “Cuando nos separamos, algo cambió en mí para siempre. Mi corazón se rompió ese día y nunca volverá a ser el mismo”, reveló ella años después. Getty Images

En su adolescencia estudió en Talavera de la Reina, España (por eso habla perfecto castellano) y vivió luego en París. Trabajó en más de cincuenta películas; ganó un Oscar, dos Golden Globes y un Emmy (entre otros premios); escribió cinco libros de cocina y salud; fundó Goop, su propia empresa de productos de bienestar, y tiene una fortuna cercana a los 200 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth. Por supuesto, no es todo lo que puede decirse de ella.

Con Ben Affleck tuvo una relación amorosa intermitente entre 1997 y 1999. Cortaron, pero siguieron siendo amigos. Getty Images

LIBRE PARA ELEGIR

Su primer papel en una película lo tuvo con High, una producción televisiva de1989, y fue gracias a su papá, pero con el tiempo demostró que tenía talento suficiente para hacer carrera sin el apoyo familiar. Después de papeles destacados en Se7en (en el que ella y Pitt se enamoraron) y El talentoso señor Ripley (por mencionar sólo un par de filmes), en 1999 ganó un Oscar por Mejor Actriz por su papel en Shakespeare apasionado. Desde entonces pasó con facilidad de la comedia al drama, como en Amor ciego y El juego, respectivamente, hasta que abandonó la actuación porque decidió convertirse en emprendedora.

Paltrow ganó un Oscar en 1999 por su actuación en Shakespeare apasionado. En esa gala lució un inolvidable vestido rosa de Ralph Lauren y un look impecable que fue comparado con el de la princesa Grace Kelly. Getty Images

En 2008, lanzó Goop, una empresa que produce artículos de lujo para el bienestar y documentales para Netflix con consejos de sexo y pareja. Según Paltrow, el nombre de la empresa surgió porque una vez le dijeron que las compañías más exitosas tienen dos letras ‘o’ en sus marcas y las puso en medio de sus iniciales. Goop no significa nada, aunque ella la convirtió en una palabra que simboliza su filosofía de vida saludable y plena.

Goop es el emprendimiento multimillonario de Paltrow, que produce documentales para Netflix con consejos sobre sexo y pareja y vende productos de bienestar y belleza que son tan marketineros como polémicos. Getty Images

El negocio es tan exitoso como polémico, no sólo porque los productos son carísimos (hay pesas para hacer ejercicio bañadas en oro que cuestan casi 115 mil dólares), sino que se promocionan con presuntos efectos beneficiosos para la salud que no han sido probados científicamente. Entre los más controvertidos están los huevos de jade que se usan en los genitales para –supuestamente– regular las hormonas o un dispositivo para hacer enemas de café, aunque lo más famoso del catálogo son las velas “This smells Like My Vagina”, que se venden a 75 dólares y que tienen, según Gwyneth, un “aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado”, mezcla de extractos de geranio, bergamota cítrica y cedro con rosa de damasco y semillas de ambrette. Su marido, el productor Brad Falchuk (51), la apoya en el emprendimiento y aparece en algunos de los videos con los que la actriz promociona los artículos en las redes.

El más producto más popular de Paltrow es la vela “This Smells Like My Vagina”, con un “aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado”, según ella.

La actriz promociona en sus redes sociales los productos de belleza de su marca, siempre vestida con una bata blanca y en algunos de los baños de su mansión de Montecito, California.

“CONSCIOUS UNCOUPLING”

Falchuk, con quien Gwyneth se casó en 2018, no sólo entiende bien el negocio multimillonario de su mujer, sino también la extraña relación que mantiene con Chris Martin (45), su ex marido y padre de sus hijos Apple (18) y Moses (16).

Con el realizador Brad Falchuk se casó en 2018. Él es su gran apoyo en el emprendimiento que creó y hasta aparece en algunos de los videos en los que promociona sus productos.

Cuando en marzo de 2014 Paltrow anunció su divorcio del cantante de Coldplay, después de once años de matrimonio, declaró: “A pesar de todo, somos una familia y estamos más unidos que antes”. Y no fue sólo una forma de decir: los dos tienen una habitación extra en la casa del otro donde pueden quedarse a dormir si lo desean y hasta se fueron juntos de vacaciones.

Con Chris Martin, el vocalista de Coldplay, se casó en 2003 y se separó once años más tarde, pero mantienen tan buena relación que cada uno tiene a disposición un cuarto en la casa del otro en caso de necesitarlo. Getty Images

Gwyneth acuñó el concepto “conscious uncoupling” (algo así como “conscientemente separados”, en español); que es una apuesta por una relación sana a pesar del divorcio. Especialmente, por los hijos que tienen en común y cuyos nombres también dieron que hablar: la primogénita se llama Apple (manzana, en español) por una idea de Martin que a Gwyneth le gustó de inmediato: “No puedo pensar en ella con cualquier otro nombre. Las manzanas son dulces y bíblicas”, aseguró. Y Moses le debe su nombre al título de una canción que el cantante le dedicó a Paltrow cuando estaban de novios, en 2003.

Junto a sus hijos Apple (18) y Moses (16), fruto de su matrimonio con Chris Martin.

Paltrow acuñó la expresión “conscious uncoupling” para explicar la excelente y casi fraternal relación que tiene con su ex marido, en la que trabajan conscientemente el vínculo por el bien de sus hijos. En la foto, su hijo Moses; su ex, Chris Martin y su actual marido, Brad Falchuk. Una familia ensamblada y feliz.

COCINERA APASIONADA

Antes de que las estrellas de Hollywood descubrieran que sus mansiones tienen cocinas, Gwyneth ya usaba intensamente la suya. Suele preparar platos saludables y ha publicado libros de recetas que fueron su primer emprendimiento al margen de la actuación y que demuestran que ya tenía debilidad por los productos caros. Por ejemplo, los ingredientes de un simple licuado que aconseja tomar como desayuno cuestan al menos 200 dólares y son difíciles de conseguir, como el “polvo de luna”.

La actriz es una apasionada de la cocina y escribió libros con recetas saludables, que fueron su primer emprendimiento exitoso. Getty Images

Tanto le apasiona la cocina que entre sus más grandes ídolos está el chef argentino Francis Mallmann, a quien visitó en su restaurante de Buenos Aires. “Sueño cumplido”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una selfie que se tomó con él. Gwyneth no se queda con las ganas: cuando tiene un sueño, va por él.

Con Francis Mallmann, a quien visitó en Buenos Aires en 2016. “Sueño cumplido”, dijo por el encuentro con el chef argentino, de quien es admiradora.

Ahora que retomó la actuación como heroína de Marvel en el cine y su empresa funciona exitosamente a pesar de las críticas, disfruta de lo que logró. Tan satisfecha está con su vida que para su cumpleaños número 50 se pintó el cuerpo y se tomó una foto desnuda, que compartió en las redes. Es una imagen que la representa porque, con medio siglo, sigue siendo una chica de oro.

Junto a su madre, Blythe Danner, su padre, Bruce, y su hermano Jake, en Los Ángeles, en 1991. Getty Images

Gwyneth en uno de los últimos eventos de Goop, su empresa, en el que presentó un producto de belleza en East Hampton, Nueva York. Getty Images

