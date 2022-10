En su refugio de Nordelta. Ricky Montaner y Stefi Roitman posan juntos por primera vez como marido y mujer y se confiesan

Todo empezó con un intercambio de mensajes en Instagram. En octubre de 2019, Ricky Montaner (31) y Stefi Roitman (28) se vieron por primera vez. “Yo creí que ni siquiera iba a prestarme mucha atención. Me acerqué sólo para ver si existía alguna posibilidad y tuve la dicha de que la cosa se me diera”, nos dice el cantante e hijo de Ricardo Montaner cuando recuerda aquellos inicios. “Yo lo percibí honesto y transparente, pero jamás pensé que me iba a terminar casando con él”, retruca la modelo y actriz entre risas. Pero el destino sí tenía planeado convivencia y posterior casamiento para ellos. En enero de este año dieron el sí en un haras de Exaltación de la Cruz. Hubo luna de miel y al tiempo, vuelta al trabajo. Con las valijas casi listas para partir a Miami, Ricky y Stefi reciben a ¡HOLA! Argentina en su refugio de Buenos Aires, en El Golf de Nordelta, para protagonizar su primera producción como marido y mujer.

“Le pido consejos a Ricky porque me encanta su visión y cómo piensa, y tiene muchísima experiencia”, (Stefi). foto: Pilar Bustelo

–¿Cómo definirían su presente?

Ricky: Siento que estoy en un muy buen momento en todos los sentidos. Muy feliz. Con Mau estamos en un impasse de la gira, fue un tiempo de mucho tocar, pero nos hemos tomados dos meses ahorita para que él esté libre para el nacimiento de su hijo Apolo. En mi caso, será un tiempo para viajar con mi mujer, estar tranquilo y escribir canciones.

Stefi: Sí, hagamos playita, que nos encanta. Estamos muy enamorados, tenemos salud nosotros y nuestras familias, así que es el mejor de los presentes. Yo tengo varios proyectos actorales sucediendo en paralelo y feliz con mi marca de trajes de baño, Myhappy, que arranqué hace un año y medio. Es un momento de crecimiento, de transformación.

–¿Cómo les cambió la vida desde que están juntos?

Ricky: Stef me cambió la vida por completo. Ella me aporta felicidad y plenitud. Yo creía que conocía la verdadera felicidad, pero cuando ella llegó a mi vida me di cuenta de que me faltaba algo más y Stef me lo dio. Ese algo más es la paz, la compañía y la seguridad de estar con alguien que me ama mucho. Todo lo bonito lo trae ella y a todo lo que ya era bonito, le suma un plus de belleza.

Stefi: ¡Ay, qué divino! Ahora me toca a mí. Con la llegada de Ricky, cambiaron cosas de base. Dejé de vivir en Argentina –algo que yo decía que nunca iba a hacer– y a partir de ahí, se movieron muchas estructuras y límites que yo me había impuesto. Ricky me aporta confianza, me ayuda a crecer.

–¿Cuál fue la reacción de sus familias con el noviazgo?

Ricky: Espectacular. Todos supieron desde siempre que ella era la mujer para mí.

Stefi: La primera vez que mi papá conoció a Ricky fue muy gracioso porque cayó a casa con sus piercings y sus tatuajes al aire porque iba con musculosa… “¿A quién me trajo?”, pensó mi papá. Pero cuando nos sentamos a la mesa y Ricky empezó a hablar, papá siempre dice que se enamoró y ese mismo día lo adoptó como un hijo. Mi familia adora a Ricky porque me ve muy feliz.

“Yo creía que conocía la verdadera felicidad, pero cuando Stef llegó a mi vida me di cuenta de que me faltaba algo más y ella me lo dio: paz, compañía y la seguridad de estar con alguien que me ama mucho”, (Ricky). foto: Pilar Bustelo

–¿Qué los enamora del otro?

Stefi: A mí me enamora su manera de ser, lo divertido que es, es una persona encantadora que tiene un corazón y una bondad enormes. Me enamoran sus detalles, cómo me cuida, cómo me hace sentir amada y valorada.

Ricky: ¡A mí, todo! Su manera de cuidarme y de quererme. Me encanta compartir mi vida con ella. Es hermosa, guapísima… Mamacita.

–¿Nada en ella te molesta?

Ricky: Bueno, sólo me molesta cuando se despierta por alguna razón en medio de la noche –por un sueño o para hacer pipí–, y en vez de volver a dormirse, agarra el teléfono y se desvela. Y claro, yo también me despierto. [Se ríe].

–¿Cómo es la convivencia con una agenda tan cambiante, con tantos viajes y giras?

Ricky: Cuando nos conocimos, yo ya estaba en esto y giraba todo el tiempo. Entonces tuvimos que adaptarnos a una máquina que ya estaba en movimiento. “Oye, ¿estás dispuesta a vivir de esta manera?”. “Sí” fue la respuesta de Stef, y aquí estamos.

Stefi: ¡Y nos llevamos genial y fluye superbien! Nos gusta mucho estar juntos y por eso tratamos de acompañarnos siempre que podemos.

Ricky y Stefi –que en octubre de este año van a cumplir tres años juntos– posan en la casa (en El Golf de Nordelta) que alquilan cuando están en Argentina. foto: Pilar Bustelo

–¿Qué es lo que más disfrutan de hacer juntos?

Ricky: ¡Vivir! Me refiero a que disfruto todo con ella. Estar en casa, mirar una peli o una serie relajados solos es lo máximo.

Stefi: Sumale también a nuestro perro Mao, nuestra comida favorita y es el mejor plan. Por nuestras agendas, los tiempos libres para nosotros dos solos no abundan, por eso los disfrutamos tanto. Básicamente, comer, dormir y “lo otro”. [Se ríe].

–¿Sienten alguna diferencia tras el casamiento?

Ricky: Nosotros ya vivíamos juntos y eso, pero yo siento que sí. Hay un sentido distinto de la responsabilidad… Una conexión más espiritual donde no hacen faltan las palabras.

Stefi: Sí, exacto. Hay algo espiritual y energético que sucede. Hay algo profundo en la elección de una persona para casarse. Yo siento que el amor creció y que, si antes teníamos proyectos, ahora hay muchos más.

–¿Entre esos planes está ser padres?

Ricky: No es un plan inmediato, pero me imagino un superpapá.

Stefi: Nos hace mucha ilusión, pero como dice Ricky, no es algo que vaya a suceder pronto.

–¿Qué les pasa frente a los rumores de crisis de pareja que aparecen cada tanto?

Stefi: Es lógico que aparezcan porque mostramos mucho de nuestra relación y estamos muy expuestos, pero nos reímos de eso, aunque no dejan de sorprendernos las barbaridades que llegan a inventar. Pero, como no hay tales crisis, entonces no nos afecta.

“Yo posteo lo que me gusta y si hay gente que se molesta o se ofende con eso, mi intención no es provocar”, asegura Ricky, que hace unos días mostró el nuevo tattoo que se hizo en su brazo derecho: la cola de Stefi. foto: Pilar Bustelo

–Algunos posteos en sus redes sociales generan polémica, ¿les gusta provocar?

Ricky: No, yo siento que posteo lo que me gusta y si hay gente que se molesta o se ofende con eso, bueno pues, qué chévere. Mi intención no es provocar. Yo me hago el tatuaje que me quiero hacer [hace poco se tatuó la cola de Stefi en su brazo derecho] y lo subo porque simplemente me gusta.

Stefi: Me pasa lo mismo. Lo que subo es porque me da ganas, no para provocar. Lo que le llega o le hace ruido al otro ya no es tema mío. Obvio que sabemos del poder de las redes sociales y que siempre algo provocan –algo bueno, lindo, feo, desagradable–, pero yo no lo hago para generar polémica.

–Ricky, ¿imaginás una carrera solista?

–No. Podemos tener alguna participación solista con otro colega, pero no imagino una carrera solista. Mau es el más talentoso de la banda y sin él nadie escucharía mis canciones.

–¿Te molesta que digan que los Montaner son una secta?

–No me molesta ni me duele, sólo me causa risa que la gente diga esa vaina. Dicen lo mismo de Beyoncé y Jay-Z, así que si me están comparando con ellos por lo mismo, pues mira tú qué chévere.

“Aparecen rumores de crisis porque mostramos nuestra relación y estamos expuestos, pero nos reímos de eso... y no dejan de sorprendernos las barbaridades que inventan”, (Stefi). foto: Pilar Bustelo

–¿Cuál es el mejor consejo que te dio papá Ricardo?

–Que hay que ser agradecido porque la vida es un regalo. Disfrutar el mientras tanto, el camino y no sólo el llegar a la meta.

–Stefi, ¿vos le pedís consejos a tu marido?

–Sí. Me encanta su visión, cómo piensa, tiene muchísima experiencia. Ver cómo se maneja laboralmente me ha ensañado demasiado.

–¿Qué lugar ocupa Dios en sus vidas?

Stefi: Dios está en todo [es de religión judía] y vive en mi corazón desde que soy chica, en mi día a día. Intento siempre estar lo más conectada posible. Yo me guío mucho por mi intuición y lo que siento en el corazón y muchas veces que eso viene de Dios. Esa conexión es la que me va llevando poco a poco a cumplir el propósito que tengo en esta vida, a descubrir cuál es.

Ricky: Para mí [los Montaner son cristianos evangélicos devotos], tiene un lugar extremadamente protagónico. La música es mi vehículo para llegar a los corazones de la gente, para poder dar un mensaje de hermandad, de amor de pareja, de respeto y eso se debe –como dice Stef– a un propósito divino que tengo.

“Sólo me causa risa que la gente diga que los Montaner somos una secta. No me molesta ni me duele”, (Ricky). foto: Pilar Bustelo

“Dios tiene un lugar extremadamente protagónico en mi vida. La música es mi vehículo para dar un mensaje de hermandad, de amor, de respeto”, (Ricky). foto: Pilar Bustelo

“Nos llevamos genial a pesar de tener una agenda cambiante, con giras y viajes. Nos gusta mucho estar juntos y por eso tratamos de acompañarnos”, (Stefi). foto: Pilar Bustelo

Una imagen del casamiento en enero de este año. De izquierda a derecha: Camilo y Evaluna; Alejandro Montaner y Ximena Datorre, junto a sus dos hijos, Matías y Alejandro; Marlene Rodríguez, Ricky, Stefi y Ricardo Montaner; Sara Escobar y Mau Montaner; Andrea Rodríguez (la sobrina de Marlene) y su marido, Cristóbal Brito.

Con su perro Mao, que llegó a sus vidas en marzo de 2022. Tiene cuenta de Instagram (@maoyricky) con más de 150 mil seguidores.

