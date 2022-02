Deslumbra también en la playa. Dua Lipa causó sensación en Miami con un bikini a cuadros tejido

Son días de felicidad pura para Dua Lipa (26). La cantante inglesa comenzó 2022 anunciando la reprogramación de su gira internacional Future Nostalgia Tour –que estaba prevista inicialmente para abril del 2020– y en cuestión de días agotó todas las entradas. Además, estuvo en Nueva York la última semana de enero, donde se encontró con amigos, y luego voló a Miami para iniciar su gira en el FTX Arena y disfrutar de las playas de la Florida. Fiel a su estilo, no sólo deslumbró con su belleza, sino también con su particular look: un traje de baño de dos piezas tejido con un diseño a cuadros. A fines de 2021 la artista le puso fin a su noviazgo con Anwar Hadid, el hermano de las modelos Gigi y Bella Hadid, y desde entonces, no se le conoció ninguna relación sentimental.

Fanática del animé, la cantante fue a la playa con una cartera con la imagen de Chihiro, la protagonista de la película infantil El viaje de Chihiro. Getty Images - GC Images

La top disfrutó del sol de la Florida y descansó sin perder el estilo. Getty Images - GC Images