“Diecisiete transfusiones”. Alice Campello, la mujer del futbolista Álvaro Morata, relata el difícil parto de su hija Bella

escuchar

Se suponía que sería uno de los días más felices de su vida. El 9 de enero, la modelo e influencer italiana Alice Campello (27) dio a luz a Bella, su primera hija mujer, fruto de su relación con Álvaro Morata, el delantero del Atlético de Madrid, con quien también tuvo a los mellizos Alessandro y Leonardo (4), y al pequeño Edoardo (2). Todo parecía ir bien, “el parto (por cesárea) salió muy bien y fue el más lindo”, detalló sobre ese mágico momento. Sin embargo, una hemorragia complicó las cosas a tal punto que casi pierde la vida. “Me hicieron diecisiete transfusiones de sangre”, contó Alice por primera vez el fin de semana pasado en el programa de la televisión italiana Verissimo.

Bella nació por cesárea el 9 de enero pasado en la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid.

Tras el parto, Alice Campello sufrió una fuerte hemorragia que casi le cuesta la vida

“Tenía a la beba en brazos y me empecé a sentir mal. Tengo la imagen en mi cabeza de cuando levanté la sábana y vi la hemorragia”, recordó Campello sobre ese instante previo a perder el conocimiento. “Fue terrible. Permanecí doce horas en el quirófano, me intubaron y me hicieron diecisiete transfusiones. La última esperanza fue un globo que me pusieron para detener la hemorragia. Si no lo hubieran hecho, habrían tenido que extirparme el útero… o estaría muerta”, explicó la modelo, conmovida por la situación crítica que atravesó.

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata, con uno de sus mellizos y la recién nacida en brazos.

Postal familiar de Alice y Álvaro junto a los mellizos Alessandro y Leonardo (4), y el pequeño Edoardo (2).

Cuando se despertó, estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Universitaria de Navarra. “No recuerdo nada del quirófano. Eran las diez de la mañana y me desperté a las diez de la noche”, señaló. Dos días después fue trasladada a una habitación común hasta que recibió el alta y pudo regresar con Álvaro y sus hijos a su hogar madrileño, donde la visitaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, padrinos de Bella.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, muy amigos de Alice y Álvaro, cuando conocieron a su ahijada, a mediados de enero.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. foto: Alan Silfen

LA NACION