Diosa rebelde. Tiene 34 años y es hija de dos famosísimos actores: “Si pudiera dar marcha atrás, no me habría sacado tanta ropa”

Dylan Frances Penn, nacida el 13 de abril de 1991 en Los Ángeles, es mucho más que la hija de dos leyendas del cine. Dylan creció en Marin County, California, junto a su hermano Hopper (32) y sus padres, Sean Penn (65) y Robin Wright (59), quienes intentaron darles una infancia lejos del ruido de Hollywood. “Mi madre siempre priorizó la familia. Renunció a grandes papeles por estar con nosotros”, recuerda Dylan, aludiendo a la decisión de Wright de dejar Robin Hood: El príncipe de los ladrones –el film protagonizado por Kevin Costner– cuando estaba embarazada de ella. Pero vivir codo a codo con la fama era inevitable. “En quinto grado, vimos The Princess Bride en clase y todos comentaban lo bella que era mi madre. Fue incómodo, pero me hizo consciente de lo que significaba ser hija de actores”, confesó en una entrevista.

Un recuerdo de su infancia junto a su papá Sean Penn

Posa con su mamá Robin Wright luego del desfile de Stella McCartney en París, en septiembre de este año getty Images

SU PRIMERA CAMPAÑA

No era el trabajo de sus sueños, pero sí una buena manera de ganar plata. El salto de Dylan al mundo de la moda llegó con una campaña para Gap.

En su primera campaña como modelo (para Gap, una marca norteamericana icónica)

Luego vinieron editoriales para GQ, W y Elle, pero el momento que la consolidó como ícono llegó en 2014 cola tapa de la revista Treats!, fotografiada por Tony Duran. “Siempre admiré sus desnudos artísticos, tan so - fisticados y poderosos”, dijo sobre el artífice de aquellas imágenes. Tiempo después le confesó a Vanity Fair cierto arrepentimiento. “Si pudiera dar marcha atrás, no me habría sacado tanta ropa. Era un poco ingenua”.

En la sensual producción que hizo para la tapa de la revista Treats!, de la que tiempo después se arrepintió

EL CINE, UN DESTINO INEVITABLE

Aunque durante años evitó seguir los pasos de sus padres, el cine terminó seduciéndola. En 2025, debutó en Condemned y más tarde participó en Elvis & Nixon (con Kevin Spacey). Su gran oportunidad llegó en 2021 con Flag Day, dirigida por su papá, donde interpretó a Jennifer Vogel. “Trabajar con mi padre fue intenso, pero increíble. Me exigió más que a nadie”, contó Dylan. El film se presentó en Cannes y marcó su entrada definitiva en la industria. Desde entonces, brilló en títulos como Signs of Love (compartió pantalla con su hermano Hopper y Rosanna Arquette) y Who Invited Charlie? .

Dylan deslumbró en la Semana de la Moda de Milán con un vestido corto de encaje y bucaneras de cuero durante la presentación de la colección primavera-verano 2026 de Elisabetta Franchi getty Images

HISTORIAS DE AMOR Y ALGÚN ESCÁNDALO

Sean Penn y Robin Wright se divorciaron en 2010, tras catorce años de matrimonio, y por entonces Dylan solía aparecer más en medios sensacionalistas que en las revistas especializadas de cine. En dos ocasiones fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y finalmente, en 2017, tuvo que ingresar en una clínica de desintoxicación. En lo personal, siempre eligió el perfil bajo. En 2013 se la relacionó con Robert Pattinson, y más tarde con Steven R. McQueen, aunque nunca confirmó ninguna relación. “No me interesa que mi vida privada sea noticia”, dijo en más de una ocasión. Hoy, a sus 34, se declara soltera y enfocada en sus proyectos artísticos.