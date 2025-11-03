Diosa rebelde. Tiene 34 años y es hija de dos famosísimos actores: “Si pudiera dar marcha atrás, no me habría sacado tanta ropa”

Más allá del prestigio de sus padres, encontró su propio lugar en el mundo del cine y la moda
Dylan Frances Penn, nacida el 13 de abril de 1991 en Los Ángeles, es mucho más que la hija de dos leyendas del cine. Dylan creció en Marin County, California, junto a su hermano Hopper (32) y sus padres, Sean Penn (65) y Robin Wright (59), quienes intentaron darles una infancia lejos del ruido de Hollywood. “Mi madre siempre priorizó la familia. Renunció a grandes papeles por estar con nosotros”, recuerda Dylan, aludiendo a la decisión de Wright de dejar Robin Hood: El príncipe de los ladrones –el film protagonizado por Kevin Costner– cuando estaba embarazada de ella. Pero vivir codo a codo con la fama era inevitable. “En quinto grado, vimos The Princess Bride en clase y todos comentaban lo bella que era mi madre. Fue incómodo, pero me hizo consciente de lo que significaba ser hija de actores”, confesó en una entrevista.
SU PRIMERA CAMPAÑA
No era el trabajo de sus sueños, pero sí una buena manera de ganar plata. El salto de Dylan al mundo de la moda llegó con una campaña para Gap.
Luego vinieron editoriales para GQ, W y Elle, pero el momento que la consolidó como ícono llegó en 2014 cola tapa de la revista Treats!, fotografiada por Tony Duran. “Siempre admiré sus desnudos artísticos, tan so - fisticados y poderosos”, dijo sobre el artífice de aquellas imágenes. Tiempo después le confesó a Vanity Fair cierto arrepentimiento. “Si pudiera dar marcha atrás, no me habría sacado tanta ropa. Era un poco ingenua”.
EL CINE, UN DESTINO INEVITABLE
Aunque durante años evitó seguir los pasos de sus padres, el cine terminó seduciéndola. En 2025, debutó en Condemned y más tarde participó en Elvis & Nixon (con Kevin Spacey). Su gran oportunidad llegó en 2021 con Flag Day, dirigida por su papá, donde interpretó a Jennifer Vogel. “Trabajar con mi padre fue intenso, pero increíble. Me exigió más que a nadie”, contó Dylan. El film se presentó en Cannes y marcó su entrada definitiva en la industria. Desde entonces, brilló en títulos como Signs of Love (compartió pantalla con su hermano Hopper y Rosanna Arquette) y Who Invited Charlie? .
HISTORIAS DE AMOR Y ALGÚN ESCÁNDALO
Sean Penn y Robin Wright se divorciaron en 2010, tras catorce años de matrimonio, y por entonces Dylan solía aparecer más en medios sensacionalistas que en las revistas especializadas de cine. En dos ocasiones fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y finalmente, en 2017, tuvo que ingresar en una clínica de desintoxicación. En lo personal, siempre eligió el perfil bajo. En 2013 se la relacionó con Robert Pattinson, y más tarde con Steven R. McQueen, aunque nunca confirmó ninguna relación. “No me interesa que mi vida privada sea noticia”, dijo en más de una ocasión. Hoy, a sus 34, se declara soltera y enfocada en sus proyectos artísticos.
