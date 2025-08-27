Dragón Verde. Cómo es el barco en el que reapareció Guillermo Alejandro en Ámsterdam

Se trata de una joya náutica, propiedad de la princesa Beatriz, la madre del Rey
- 2 minutos de lectura'
Amantes del yachting, una tradición que se remonta a los tiempos de la reina Juliana, los Orange Nassau suelen embarcarse en El Dragón Verde (De Groene Draeck), un clásico de madera y doble proa y aparejo cangrejo que el pueblo le dio a Beatriz en 1966 como regalo de boda y que está inspirado en antiguos barcos pesqueros. Allí, además, escribieron varios capítulos fundamentales de su historia familiar. Por ejemplo, fue en este barco, mientras navegaban cerca de la costa italiana, que Máxima Zorreguieta conoció a su suegra; y también fue a bordo del Dragón Verde que los Reyes recorrieron Ámsterdam el día de su proclamación, el 30 de abril de 2013.
La semana pasada, y en medio de sus vacaciones de verano en Grecia, Guillermo Alejandro reapareció en Ámsterdam para sumarse a SAIL, un festival marítimo que se celebra cada cinco años y en el que participan barcos históricos de todo el mundo para promover la navegación. A diferencia de otras ediciones en las que se embarcó con Máxima y sus hijas, esta vez lo hizo acompañado por su cuñada, la princesa Mabel –viuda de su hermano Friso–, y su sobrina, la condesa Luana (20).
En cuanto a Máxima y sus herederas, se sabe que al menos la Reina y su hija menor, Ariane, permanecen disfrutando de las vistas del mar Egeo en la fabulosa propiedad que compraron en 2012, en la zona de Kranidi, por cerca de cinco millones de euros. Y si bien a Alexia y a la princesa heredera Amalia se las vio en Grecia al principio de sus vacaciones, no hay certeza de que sigan allí.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
- 1
Yvonne Bordeu. La ex mujer de Mauricio Macri tiene el corazón contento: ¿quién es y a qué se dedica su novio?
- 2
Tiene 39 años. Nieta de un entrañable actor, triunfa en el cine y la televisión y lleva una vida marcada por la ecología
- 3
En fotos. Los personajes, las celebridades y los mejores looks en un duelo de polo imperdible en Sotogrande
- 4
Un beso para el futuro abuelo. ¿Dónde lo sorprendió Carla Pereyra a Cholo Simeone?