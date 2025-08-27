Dragón Verde. Cómo es el barco en el que reapareció Guillermo Alejandro en Ámsterdam

Amantes del yachting, una tradición que se remonta a los tiempos de la reina Juliana, los Orange Nassau suelen embarcarse en El Dragón Verde (De Groene Draeck), un clásico de madera y doble proa y aparejo cangrejo que el pueblo le dio a Beatriz en 1966 como regalo de boda y que está inspirado en antiguos barcos pesqueros. Allí, además, escribieron varios capítulos fundamentales de su historia familiar. Por ejemplo, fue en este barco, mientras navegaban cerca de la costa italiana, que Máxima Zorreguieta conoció a su suegra; y también fue a bordo del Dragón Verde que los Reyes recorrieron Ámsterdam el día de su proclamación, el 30 de abril de 2013.

El Dragón Verde [De Groene Draeck] es un barco clásico, de madera, con doble proa y aparejo cangrejo que los holandeses le dieron a Beatriz en 1966 como regalo de boda Getty Images

En 1975, el actual monarca navega con sus padres, el príncipe Claus y la princesa Beatriz, y con sus hermanos, Friso y Constantino Getty Images

La hija de Mabel, la condesa Luana (20) es muy unida con las hijas de los Reyes y también se embarcó en el Dragón Verde, que tiene la figura de un dragón en madera como mascarón de popa Getty Images

La semana pasada, y en medio de sus vacaciones de verano en Grecia, Guillermo Alejandro reapareció en Ámsterdam para sumarse a SAIL, un festival marítimo que se celebra cada cinco años y en el que participan barcos históricos de todo el mundo para promover la navegación. A diferencia de otras ediciones en las que se embarcó con Máxima y sus hijas, esta vez lo hizo acompañado por su cuñada, la princesa Mabel –viuda de su hermano Friso–, y su sobrina, la condesa Luana (20).

En junio de 1968 el barco participó en la regata de cien millas de IJsselmeer (lago del Isala) Getty Images

2001, allá lejos y hace tiempo. El entonces príncipe heredero llega de visita a Sneek, con Máxima, su prometida como tripulante de lujo

De Groene Draeck sirvió de hotel flotante para que allí durmieran los Reyes durante una visita a las islas Wadden, en 2023 Getty Images

En cuanto a Máxima y sus herederas, se sabe que al menos la Reina y su hija menor, Ariane, permanecen disfrutando de las vistas del mar Egeo en la fabulosa propiedad que compraron en 2012, en la zona de Kranidi, por cerca de cinco millones de euros. Y si bien a Alexia y a la princesa heredera Amalia se las vio en Grecia al principio de sus vacaciones, no hay certeza de que sigan allí.