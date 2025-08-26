LA NACION

Un beso para el futuro abuelo. ¿Dónde lo sorprendió Carla Pereyra a Cholo Simeone?

Tras su paso en familia por California y Cerdeña, la modelo regresó a la capital española con su marido y sus hijas

A fines de 2023, Carla fue nombrada embajadora de la Fundación Atlético de Madrid, para impulsar y visibilizar iniciativas que buscan ayudar a los más vulnerables
Tras haberse instalado en Los Ángeles durante algunas semanas, donde el Atlético de Madrid, el equipo de fútbol dirigido por su marido, Diego Simeone (55), compitió en el Mundial de Clubes, y luego de unos días de sol, playa y familia en Cerdeña, Carla Pereyra (37) volvió a Madrid y fue con sus hijas, Francesca (8) y Valentina (6), al estadio del Colchonero. Allí, el sábado 23, minutos antes de que arranque el encuentro entre el Atlético y el Elche que terminaría empatado 1 a 1, las tres salieron al campo de juego a desearle suerte a papá Cholo, quien las recibió con los brazos abiertos y muchos besos. Pero primero Carla tuvo una cita importante: una caminata a solas con su amor por las calles de la ciudad, paseo en el que se mostraron cariñosos y cómplices, una señal de que su relación, que ya lleva más de diez años, sigue siendo una de las más sólidas del mundo del fútbol.

Carla besa a su marido antes del partido, frente a la hinchada
El momento en que Diego Simeone abraza a Valentina, su hija menor
Sonriente y bronceada, la mujer de Diego Simeone camina por el campo de juego vestida con jeans, musculosa y una Birkin color visón
Se agranda la familia

El 2025 será un año inolvidable para los Simeone. En apenas tres meses, dos de los hijos del entrenador, Giovanni y Gianluca, anunciaron que serán padres por primera vez, para llenar de alegría a sus padres, Diego Simeone y Carolina Baldini, quienes se convertirán en abuelos por duplicado. El mayor de los hermanos, de 30 años, compartió la feliz noticia junto a su mujer, la modelo y presentadora italiana Giulia Coppini, con quien lleva cuatro años de casado. El anuncio llegó a través de un emotivo video en redes sociales, en el que la pareja se despidió de Nápoles –ciudad donde Gio jugó dos temporadas y conquistó dos títulos– para comenzar una nueva etapa en Turín, donde el delantero firmó contrato con el Torino. “Volveremos pronto, pero no seremos sólo dos”, dice Giulia en el video, mientras muestra su incipiente pancita. “Los tres”, remata con una sonrisa. La publicación fue celebrada por miles de seguidores, pero la reacción más emotiva llegó por parte de Carolina, quien comentó con entusiasmo: “¿Esto es real? ¡Abuela por dos! No puedo más de la emoción”. El segundo hijo del “Cholo”, Gianluca (27), será papá junto a la modelo Eva Bargiela. La pareja, que actualmente vive en Buenos Aires, está esperando a Faustino, que nacerá a mediados de octubre.

El mayor de los hermanos junto a su mujer, Giulia Coppini, al consagrarse campeón de la Serie A de Italia con Napoli, en mayo pasado
Gianluca y Eva durante la producción exclusiva con ¡HOLA! Argentina
Los Simeone al completo, junto a algunos amigos, durante los festejos del cumpleaños número 30 de Giovanni en Cerdeña, en julio de este año
