El verano de Máxima. Descubrimos a la reina de los Países Bajos en Grecia

En su paraíso en el Mar Egeo y a bordo de Alma, su barco
- 4 minutos de lectura'
Entre el Peloponeso y la región de Ática, en Grecia, están las Sarónicas, un grupo de islas que combinan belleza, privacidad y paz en proporciones iguales. Salpicado por el mar Egeo, este paraíso que suele ser uno de los destinos favoritos de la realeza europea –en especial, de la Casa Real griega– y de las celebridades que buscan descansar es, desde hace más de una década, el elegido por la familia real de los Países Bajos tanto para hacer escapadas como para sus vacaciones de verano. Y este año no fue la excepción; eso sí, esta vez no todos los miembros de la familia fueron de la partida.
Con la presencia intermitente del rey Guillermo Alejandro (de 58 años, el monarca debió ausentarse, primero, para participar en SAIL Ámsterdam, un evento marítimo que se celebra cada cinco años en los Países Bajos; y luego, para asistir en La Haya a la conmemoración por la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945) y la ausencia de la princesa Amalia (de 21 años, la heredera del trono acaba de graduarse en la Universidad de Ámsterdam y ya había viajado días antes a Grecia junto con sus amigas), quienes más disfrutaron de estos días a puro mar y sol fueron la reina Máxima (54) y sus dos hijas menores, las princesas Alexia (20) y Ariane (18). Y, por supuesto, Mambo, el caniche de los Orange-Nassau.
ENTRE EL MAR Y LA POLÉMICA
La presencia de los royals neerdelandeses es muy esperada y celebrada por la comunidad local: todos saben que si Alma [las primeras sílabas de Alejandro y Máxima, sus dueños], el Wajer 55 [se trata del superyacht más pequeño del mundo: tiene 16 metros de largo y cuenta con una suite principal, camarotes con cuchetas y varias hamacas en la cubierta, entre otras comodidades] se detiene en los muelles de las islas de la zona es señal de que los Reyes y sus hijas ya están ahí. Este 15 de agosto, incluso hasta el sacerdote ortodoxo Grigorios Nanakoudis, de la iglesia de Agios Nikolaos, en Spetses, la isla ubicada cerca de Kranidi [donde los Orange tienen su casa], manifestó su felicidad en su cuenta de Instagram: sucede que la soberana y sus hijas decidieron participar de una peregrinación y también posaron en una simpática foto con él.
Quienes no estaban para nada contentos fueron algunos medios de los Países Bajos. Objetan, en especial, que los Reyes elijan descansar lejos de su país: “(…) Deberían seguir el ejemplo de sus homólogos extranjeros”, consignó la revista Story, marcando que los reyes de España veranean en España; los de Suecia, en Suecia; los británicos, en Balmoral, Escocia…“Me encantaría que pasaran sus vacaciones en Zelanda, Limburgo o Tersechelling (…). Aunque no creo que lo hagan nunca”, escribió con ironía la experta en realeza Justine Marcella. Este año, la controversia escaló más: muchos consideraron que tomarse ocho semanas de vacaciones era, cuanto menos, excesivo.
En rigor de verdad, hay que decir que la agenda oficial de los Reyes está despejada para ambos: aunque esté de vacaciones, el Rey está disponible (si sucede un imprevisto, regresará a su país. Y de hecho, tal como se consignó más arriba, Guillermo Alejandro retornó en dos oportunidades). Y, según consta en la web de la Casa Real, Máxima retomará su actividad el 2 de septiembre, cuando viaje a las ciudades de Amstelveen, Ouderkerk y Hilversum, donde verá proyectos vinculados a la construcción con materiales sostenibles.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Un beso para el futuro abuelo. ¿Dónde lo sorprendió Carla Pereyra a Cholo Simeone?
Tiene 39 años. Nieta de un entrañable actor, triunfa en el cine y la televisión y lleva una vida marcada por la ecología
¡Se mudan! Kate y William eligieron un nuevo hogar para vivir con sus tres hijos: cómo es y dónde queda
- 1
El hijo de Carolina de Mónaco. Las fotos espectaculares de Pierre Casiraghi y su mujer, Beatrice Borromeo, embarcados en Saint-Tropez
- 2
Yvonne Bordeu. La ex mujer de Mauricio Macri tiene el corazón contento: ¿quién es y a qué se dedica su novio?
- 3
Tiene 39 años. Nieta de un entrañable actor, triunfa en el cine y la televisión y lleva una vida marcada por la ecología
- 4
Todas las fotos. Los invitados a la muestra fotográfica en el Kavanagh que reunió artistas y socialities