El verano de Máxima. Descubrimos a la reina de los Países Bajos en Grecia

Entre el Peloponeso y la región de Ática, en Grecia, están las Sarónicas, un grupo de islas que combinan belleza, privacidad y paz en proporciones iguales. Salpicado por el mar Egeo, este paraíso que suele ser uno de los destinos favoritos de la realeza europea –en especial, de la Casa Real griega– y de las celebridades que buscan descansar es, desde hace más de una década, el elegido por la familia real de los Países Bajos tanto para hacer escapadas como para sus vacaciones de verano. Y este año no fue la excepción; eso sí, esta vez no todos los miembros de la familia fueron de la partida.

El barco Alma [del astillero holandés Wajer] lo estrenaron los Reyes en 2020. Su valor estimado es de dos millones de euros. Fanáticos del mar, lo usan durante sus largas estadías en el Egeo. En la foto, se ve a Máxima junto a su perro Mambo Grosby group

Con la presencia intermitente del rey Guillermo Alejandro (de 58 años, el monarca debió ausentarse, primero, para participar en SAIL Ámsterdam, un evento marítimo que se celebra cada cinco años en los Países Bajos; y luego, para asistir en La Haya a la conmemoración por la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945) y la ausencia de la princesa Amalia (de 21 años, la heredera del trono acaba de graduarse en la Universidad de Ámsterdam y ya había viajado días antes a Grecia junto con sus amigas), quienes más disfrutaron de estos días a puro mar y sol fueron la reina Máxima (54) y sus dos hijas menores, las princesas Alexia (20) y Ariane (18). Y, por supuesto, Mambo, el caniche de los Orange-Nassau.

Máxima, radiante, en una foto más amplia que la imagen de apertura de esta nota: lleva un kaftan de gasa de seda de la firma Pucci, que deja traslucir un traje de baño de dos piezas, con cartera de crochet de Twinset, sombrero y anteojos. Apenas desembarcó de su barco, Alma, se puso ojotas Grosby group

ENTRE EL MAR Y LA POLÉMICA

La presencia de los royals neerdelandeses es muy esperada y celebrada por la comunidad local: todos saben que si Alma [las primeras sílabas de Alejandro y Máxima, sus dueños], el Wajer 55 [se trata del superyacht más pequeño del mundo: tiene 16 metros de largo y cuenta con una suite principal, camarotes con cuchetas y varias hamacas en la cubierta, entre otras comodidades] se detiene en los muelles de las islas de la zona es señal de que los Reyes y sus hijas ya están ahí. Este 15 de agosto, incluso hasta el sacerdote ortodoxo Grigorios Nanakoudis, de la iglesia de Agios Nikolaos, en Spetses, la isla ubicada cerca de Kranidi [donde los Orange tienen su casa], manifestó su felicidad en su cuenta de Instagram: sucede que la soberana y sus hijas decidieron participar de una peregrinación y también posaron en una simpática foto con él.

Días atrás, Máxima [con falda de la marca griega Zeus + Dione] y sus hijas Ariane y Alexia participaron de una emotiva peregrinación a la iglesia de Agios Nikolaos, en la isla griega de Spetses. Fue el 15 de agosto, en coincidencia con la festividad de la Asunción

Quienes no estaban para nada contentos fueron algunos medios de los Países Bajos. Objetan, en especial, que los Reyes elijan descansar lejos de su país: “(…) Deberían seguir el ejemplo de sus homólogos extranjeros”, consignó la revista Story, marcando que los reyes de España veranean en España; los de Suecia, en Suecia; los británicos, en Balmoral, Escocia…“Me encantaría que pasaran sus vacaciones en Zelanda, Limburgo o Tersechelling (…). Aunque no creo que lo hagan nunca”, escribió con ironía la experta en realeza Justine Marcella. Este año, la controversia escaló más: muchos consideraron que tomarse ocho semanas de vacaciones era, cuanto menos, excesivo.

La soberana con su hija, la princesa Ariane, y el inseparable caniche Mambo en el embarcadero de Spetses. En esta increíble isla, que es la más cosmopolita y meridional del golfo Sarónico, se casaron Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik [se separaron en 2024]. Fue durante esa boda, en 2010, que Guillermo y Máxima se enamoraron del lugar Grosby group

En rigor de verdad, hay que decir que la agenda oficial de los Reyes está despejada para ambos: aunque esté de vacaciones, el Rey está disponible (si sucede un imprevisto, regresará a su país. Y de hecho, tal como se consignó más arriba, Guillermo Alejandro retornó en dos oportunidades). Y, según consta en la web de la Casa Real, Máxima retomará su actividad el 2 de septiembre, cuando viaje a las ciudades de Amstelveen, Ouderkerk y Hilversum, donde verá proyectos vinculados a la construcción con materiales sostenibles.

Una vista de la villa que los Reyes tienen en Doroyfi, cerca de Kranidi, al sur de Grecia. La propiedad, adquirida en 2012 tras la venta de su residencia de Mozambique, tiene 4000 metros, tres viviendas independientes y muelle privado. Según se estima, vale cerca de 5 millones de euros Getty Images

Alma, llegando al embarcadero de Spetses Getty Images