El álbum de los novios. La ambientadora y escenógrafa Luisa Manau tuvo el casamiento de sus sueños en Pilar

“Quería celebrar el amor, dejar atrás lo que pasó en estos meses. A mí me gustan las puestas extravagantes pero esta vez me dejé sorprender por Gerardo Acevedo, que es colega, amigo y compañero de aventuras, y me captó enseguida. Su trabajo me emocionó”, contó Luisa Manau (33), quien días atrás se casó con el empresario Rodrigo Díaz Riganti (47) en la iglesia Santa Teresita, de Tortuguitas.

La novia se vistió en el castillo Pando, hoy sede de la Asociación Argentina de Polo, con sus amigas. “Fue muy divertido, llevaron música y champagne. Anushka Elliot y Delfina Canale, que trabajan en moda, me ayudaron con los últimos detalles”, contó Album Luisa Manau - @ezerohrph

El rosario, de cristal de roca, que llevó la novia perteneció a su abuela materna, Marta Speroni de Repetto. Album Luisa Manau - @ezerohrph

Un detalle del tocado de piedras y canutillos de Fahoma con el que Luisa completó su traje. Album Luisa Manau - @ezerohrph

La música fue un capítulo a destacar: un cuarteto de cuerdas para la entrada, también sonó el “Bolero”, de Ravel y “You Cant’t Always Get What You Want”, de los Rolling Stones.

Patricia Dalpra, Tefi Copertini, Delfina Canale, Agustina Biaus, Anushka y Panda Elliot, íntimas de Luisa. Album Luisa Manau - @ezerohrph

A la fiesta, en la Asociación Argentina de Polo, en Pilar, llegaron en un Mercedes-Benz clásico de Rote (así le dicen al novio), a quien conoció en 2019, en Punta del Este. “Yo hacía eventos en la disco Tequila. Un buen día nos cruzamos, él consiguió mi teléfono y una madrugada se apareció a las cuatro de la mañana para ayudarme a desarmar una fiesta”, dijo Luisa sobre su historia de amor.

En un retrato para el recuerdo, las hermanas de Luisa y sus maridos posan con los recién casados: Paz y el polista Eduardo Heguy, Pilar y Fernando Benito y Carolina y Martín Carignani Album Luisa Manau - @ezerohrph

La ambientación, con muebles de Floralis, tuvo la firma de Gerardo Acevedo. De la comida se ocupó EAT, ya que el novio es amigo de Tommy Perlberger, uno de sus dueños. Album Luisa Manau - @ezerohrph

“En la cuarentena nos fuimos a vivir juntos, en julio viajamos a Nueva York y me pidió casamiento. Mi amiga Cecilia Perazzo, de Eventia, organizó todo”. La fiesta fue inolvidable: show de Club 69 (lookeados de época, al mejor estilo de María Antonieta) y de Los Auténticos Decadentes; Fernando Marconetti se lució como DJ (sin reggaetton, por expreso pedido de los novios). La luna de miel será en febrero, a bordo del crucero Australis.