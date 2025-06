El evento hípico más famoso. La marcada ausencia de Kate Middleton y las argentinas que se cruzaron con reyes y princesas

Las mellizas Eliza y Amelia Spencer optaron por looks coordinados que eran un homenaje a su tía, la princesa Diana: trajes sastreros en blanco de la firma The Fold London –Eliza con pantalón y blazer cruzado y Amelia con falda recta y chaqueta al cuerpo–, que complementaron con joyas de Chatila, minibags de Aspinal of London y pamelas de Vitalina Ghinzelli.

