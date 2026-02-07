El infierno de la princesa Mette Marit de Noruega: entre el juicio de su hijo por 38 cargos y su escandalosa amistad con Epstein

Muy oscuros son los días para la princesa Mette-Marit de Noruega (52). Su primogénito, Marius Borg Høiby (29), es juzgado por 38 cargos penales, cuatro de ellos por violación. El llamado “Juicio del año”, que se lleva a cabo en la sala 250 del Tribunal del Distrito de Oslo, comenzó el martes 3 de febrero y ya en las primeras jornadas, Marius –que es fruto de una relación que Mette-Marit tuvo con Morten Borg antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon (51)– se declaró culpable de 24 de los 38 cargos: admitió haber transportado droga, haber cometido infracciones a la ley de tráfico y haber tomado fotografías sexualmente explícitas sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas. Reconoció de manera parcial las lesiones corporales graves contra la chica que era su novia en agosto de 2024 y negó los cargos por abusos en otras relaciones, las cuatro violaciones [una de ellas habría sucedido en 2018, en el sótano de Skaugum, la residencia de los príncipes Haakon y Mette-Marit y mientras ellos estaban en la casa] y el acoso a la policía.

Marius, todavía divertido en un simulador de fórmula E, durante una fiesta que se realizó en 2018, en Londres Getty Images

Esta semana, ni la princesa Mette-Marit ni su marido, el príncipe real Haakon, estuvieron presentes en el tribunal, una decisión que la Corona ya había comunicado con anterioridad. Sin embargo, el jueves 5, los futuros reyes noruegos visitaron a Marius. Pasadas las 19 y escoltado por policías, el BMW negro de la casa real ingresó a la prisión de Oslo, donde Marius cumple prisión preventiva. La medida fue tomada por Tribunal del Distrito de Oslo después de que el domingo 1 de febrero la policía detuviera a Marius por agresión y amenazas con un cuchillo, y por violar una orden de alejamiento. Es la cuarta vez que Marius es detenido.

El príncipe heredero del trono Haakon y la princesa Mette-Marit, pocos días antes del juicio de Marius, durante una visita que hicieron a fin de enero pasado por los cien años de la biblioteca de Fredrikstad, en Noruega Getty Images

Marius, que no es un miembro oficial de la Casa Real, en una foto su madre en 2022 Cordon Press

UN REVÉS TRAS OTRO

El “caso Marius”, sin embargo, no es el único escándalo que debe enfrentar Mette-Marit. A raíz de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasificó más de tres millones documentos vinculados a la investigación sobre el empresario pedófilo Jeffrey Epstein, se supo que la princesa estuvo relacionada con el financista más de lo que ella había admitido.

Aunque este inmenso material todavía no ha podido ser revisado en su totalidad por la prensa noruega, sí se sabe que, en los correos electrónicos y los registros de contacto, el nombre de Mette-Marit aparece más de mil veces. Los mensajes, de tono cómplice y de gran confianza, dejan en claro que la princesa y Epstein compartían intimidades, vida familiar, reflexiones sobre la infidelidad en tono jocoso. Algunas frases suenan a flirteo.

En las últimas horas, además, se reveló que existirían imágenes inéditas que mostrarían que, en 2012 Mette-Marit y su hijo Marius Borg habrían estado con Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein, y otro de los personajes claves en la trama de tráfico sexual de menores.

Los príncipes Mette-Marit y Haakon junto a sus hijos, Magnus e Ingrid Alexandra, y los reyes Sonia y Harald, durante el desfile por el Día de la Constitución noruega, en mayo de 2025 Getty Images

La filtración de estos correos no solo pone en jaque a la princesa, sino a la familia real que, en estas horas, se vio obligada a publicar un comunicado en donde se lee lo siguiente: “Entendemos el enorme revuelo ante lo que ha surgido en los últimos días. La Princesa Heredera rechaza rotundamente los abusos y actos criminales de Epstein. Lamenta profundamente no haber comprendido a tiempo qué clase de persona era. La Princesa Heredera quiere contar lo sucedido y explicarse con más detalles. No puede hacerlo ahora. […]. Espera que se comprenda que necesita tiempo para recomponerse”.

En este comunicado, se incluyen las palabras de arrepentimiento de Mette-Marit: “Quisiera expresar mi más profundo pesar por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante disculparme con todos ustedes por haberlos decepcionado. Algunos mensajes entre Epstein y yo no representan la persona que quiero ser. También me disculpo por la situación en la que he puesto a la Familia Real, especialmente al Rey y a la Reina”.

En este contexto polémico, la salud de Mette-Marit pasó casi a un segundo plano (tiene que someterse a un trasplante de pulmón tras el agravamiento de la fibrosis pulmonar que le diagnosticaron en 2018). Hoy, más allá de su pedido de perdón, la pregunta es si la princesa podrá, al guna vez, ser Reina. Para muchos, sería impensable porque consideran que ella ha causado en la monarquía noruega una de las crisis más profundas de todos los tiempos. Según una encuesta realizada por In Fact para el diario noruego VG, un 44% opina que la princesa no debería convertirse en reina. Y las voces que, por estos días, piden el fin de la monarquía han aumentado de manera alarmante. De hecho, en el parlamento noruego acaba de debatirse un proyecto de ley para realizar un referendum sobre la continuidad del sistema.

Los príncipes, en un partido de fútbol amistoso en la residencia de Skaugum el 11 de junio de 2025 Getty Images