Es arriesgado, sí, pero también muy favorecedor y versátil. Por eso, a la hora de apostar por un cambio de look, el corte bob es el favorito de las mujeres. No sólo se adapta a las distintas formas de rostro, sino que también da un toque rejuvenecedor y puede llevarse de diferentes maneras: más largo, a la altura del mentón o rozando los hombros; recto o en capas; superlacio, con las puntas peinadas hacia adentro –más sofisticado– o con ondas para darle mayor volumen. Y, aunque esto no es una novedad, sí es una de las tendencias que está arrasando entre las celebrities y royals en 2024. Muchas de ellas, como la reina Letizia de España, le dijeron adiós al pelo largo para abrazar el cambio hacia una media melena que es sinónimo de vanguardia y elegancia.

A fines de febrero, la reina Letizia sorprendió con su cambio de look: su larga melena abrió paso a un elegante long bob que rejuveneció su imagen. Getty Images

Finalizada la Semana de la Moda de París, Gigi Hadid también se despidió de su larga cabellera y estrenó un corte bob ondulado, a la altura del mentón, con las puntas peinadas hacia afuera.

Sydney Sweeney es otra de las famosas que recientemente se sumaron a esta tendencia, además de oscurecer su tono de rubio. Getty Images

Penélope Cruz impactó en la gala de los Governors Awards, el pasado 9 de enero, con un long bob recto que luego evolucionó a un wavy bob (con ondas) más corto y glamoroso. Getty Images

Carey Mulligan optó por una versión recta a la altura de la mandíbula. Getty Images

Después del furor de Barbie, America Ferrera se sumó a esta tendencia, que en los Producers Guild Awards combinó con un moño de estilo coquette. Getty Images

Jennifer Aniston sorprendió en los Golden Globes al recuperar su icónica media cabellera con capas, a la altura de la clavícula, que un mes después acortó por encima de los hombros. Getty Images

Olympia de Grecia lo lleva ultralacio y con las puntas hacia adentro.

Naomi Watts –que hace años lleva su media melena– es una clara prueba de la versatilidad del corte. Getty Images

