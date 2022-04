El nieto de Palito. Bautista, hijo de Emanuel Ortega, habla de su famosa familia, la separación de sus padres y sus sueños

Es uno de sus primeros posados, aunque, por lo desenvuelto que se lo ve ante la cámara a Bautista Ortega (20) está claro que lleva el modelaje en la sangre. Con su 1,90 metros de altura y su cuerpo delgado, pero musculoso, el hijo de Emanuel Ortega y la ex modelo Ana Paula Dutil acaba de sumarse a la agencia Civiles. Radicado en Buenos Aires –después de vivir durante diez años en Miami–, estudia Grabación y Post Producción de Audio en la Escuela Tecson y trabaja: “Colaboro con papá en su estudio de grabación, y con mi abuelo en la producción de sus conciertos”, revela el nieto de Palito Ortega, que después de terminar el secundario tuvo “un año sabático” y luego regresó a Estados Unidos. “Me fui a trabajar de lo que fuera: laburé en un supermercado y en una estación de servicio”, cuenta de su experiencia, y se anima a su debut como modelo frente a ¡HOLA! Argentina con este shooting por Palermo, el barrio en el que vive junto a su mamá, su hermana India (17) y su perra Kala.

En la Plaza Alemania, paseando a su perra Kala, de diez meses, mezcla de bulldog y mastín inglés. “Tengo seis o siete tatuajes. Uno de ellos dice ‘familia’ en chino, y también tengo tres espadas por mis hermanos India, Teo y Noé y los años de nacimiento de mis padres: 1971 y 1977”. Tadeo Jones

–¿Cómo viviste este debut como modelo y qué expectativas te genera?

–¡Me divertí mucho! Mi familia me aconsejó que sea modelo y decidí darle una chance, pero no me fijé una meta; me gustaría ir viviendo la experiencia.

–Venís de una familia ligada a la música, ¿qué lugar ocupa en tu vida?

–Tengo mucha facilidad para la música. De chiquito tomaba clases de batería, y después empecé a probar con el piano y la guitarra. Toco de oído y aprendí con tutoriales de YouTube. Al principio le pedí a papá que me enseñara un par de acordes, y después me largué solo.

–¿Suelen reunirse para tocar en familia?

–Todos los domingos al mediodía nos juntamos en la casa de mi abuelo para un asado. Él mismo va a comprar la carne y lo hace. Y, a veces, uno agarra la guitarra y alguien más se prende.

En una toma en honor a su abuelo, Ramón Bautista Ortega, de quien heredó su nombre. Tadeo Jones

“Lo admiro mucho por su historia y cómo solito se abrió al mundo gracias a su esfuerzo y su trabajo. Es un gran ejemplo”, dice con orgullo de su abuelo.

–¿Cómo viviste el desarraigo a tus 10 años, y la reciente vuelta al país?

–No quería saber nada de mudarnos a Miami ni de tener que separarme de la familia, aunque venían a visitarnos. Además, cuando llegué no hablaba inglés y la pasé muy mal en el colegio porque el sistema educativo es distinto. Me costó hacerme amigos porque la gente no es tan abierta como en la Argentina.

–Entonces fue una alegría volver.

–¡Estaba muy contento! Algo me costó, pero lo viví como una vuelta a mis raíces.

–¿La mudanza tuvo que ver con la separación de tus padres?

–No, era algo que ya tenían planeado desde hace años. Extrañábamos a la familia y a los amigos. Cuando volvimos al país mis padres ya estaban separados. Tomaron la decisión cuando nos mudábamos. Mientras estén felices... Eso es lo que importa.

–¿Qué heredaste del carácter de tus padres?

–Mamá es muy amable y piensa siempre en los demás, incluso antes que en ella. No siempre estoy de acuerdo con que haga eso, pero también soy un poco así. Es a la que más me parezco. Papá está muy dedicado en su trabajo, y yo también siempre lo fui en el estudio. Nunca me llevé una materia.

Junto a su mamá, la ex modelo Ana Paula Dutil. “Cuando volvimos al país mis padres ya estaban separados. Tomaron la decisión cuando nos estábamos mudando. Pero mientras estén felices, eso es lo que importa”, cuenta de la separación de sus padres.

En una foto vintage junto a su papá, Emanuel Ortega. “Por el apellido Ortega a veces siento que tengo que cumplir cierta expectativa, y no soy tan fan de eso. Pero también ayuda a abrir puertas...”, revela.

–¿Cómo te llevás con Julieta Prandi, la novia de tu padre?

–Bien, tenemos una buena relación.

–¿Y con tus abuelos?

–Por el lado de mamá no nos vemos mucho, porque viven en La Plata. Me crie más con los Ortega. Mi abuela es una reina, muy presente y amorosa. Y mi abuelo es lo más, lo admiro mucho por su historia y por cómo solito se abrió al mundo gracias a su esfuerzo y su trabajo. Es un gran ejemplo. Somos muy cercanos, antes de que naciera Ramsés [su primo de casi 3 años, hijo de Luis Ortega y Mía Flores Pirán] decía que era su preferido. En Miami salíamos a pasear en bicicleta, lo acompañaba a la iglesia y a hacer compras.

–¿Cómo es ser un Ortega? ¿Llevar el apellido tiene más pros o más contras?

–Aunque yo no soy reconocido, por el apellido a veces siento que tengo que cumplir cierta expectativa, y no soy tan fan de eso. Pero ayuda a abrir puertas...

–¿Te dedicarías a la música?

–Todavía no lo sé. De chico me fascinaba el deporte. Probé tenis y básquet, pero el fútbol fue lo que más me gustó. En Miami jugué en el colegio y en la academia del Paris Saint-Germain. Soy bastante bueno, aunque me dejó de gustar cuando se volvió muy competitivo. Por ahora estoy estudiando, y me gustaría viajar cuando termine.

Además de iniciar su carrera en el modelaje, Bautista estudia Grabación y Post Producción de Audio en la Escuela Tecson y trabaja con su padre y con su abuelo. Sus primeros pasos en el mercado laboral los dio cuando vivía en Estados Unidos. "Laburé en un supermercado y en una estación de servicio”, detalla. Tadeo Jones