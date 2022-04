“Es loco que aún me reconozcan”. Pipo Pescador vino de visita a Buenos Aires por primera vez tras siete años en Alemania

Tenía muchas ganas de venir porque desde que decidió instalarse en Eberbach (Alemania) hace siete años, esta es su primera visita a Argentina. Pipo Pescador (76) estuvo primero en su Gualeguaychú natal visitando a la familia y después siguió por Buenos Aires (“Me reencontré con muchos amigos, vi teatro y me di una panzada de pizza en Güerrín porque es una de mis pasiones”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina). También anduvo por Rosario y San Nicolás. “Ayer hablé con mi hija, que se quedó en Alemania, y le conté que llevo durmiendo en nueve camas diferentes”, nos dice entre risas.

–¿Cómo encontraste a Buenos Aires?

–El mismo día que llegué fui a ver La Bohème al Colón. Vi el teatro como nunca y me encontré con un Buenos Aires brillante, con mucha gente por la avenida Corrientes… Después, con el correr de los días, cuando salía del hotel temprano para hacer mi caminata diaria, había muchas personas durmiendo en la calle. Muy triste ese paisaje. ¡El tránsito y los bocinazos! Me había olvidado lo que era una gran urbe. [Se ríe]. Buenos Aires tiene un gran protagonismo en mi vida porque llegué de Entre Ríos a los 20 y me fui a los 50.

–¿Qué extrañás de Alemania estando acá? ¿Esperás con ansias regresar a tu casa en la montaña?

–Quiero regresar para dormir en mi cama y descansar. Las relaciones de amistad y el amor de los íntimos son algo realmente hermoso, pero cansador. [Se ríe]. Creo que me había desacostumbrado un poco de tener desayunos, almuerzos y cenas siempre en compañía de alguien. Yo disfruto cada instante de mi vida independientemente del pasado y del futuro. No me pongo a añorar Alemania mientras estoy aquí. En Buenos Aires puedo ser tan feliz como cuando estoy en las montañas de Eberbach porque en los dos lugares tengo afectos entrañables para mí.

Fanático de la literatura (“Leo muchísimo, escucho música, veo películas, escribo, me encanta cocinar”, nos cuenta sobre sus días en Alemania), no pudo resistirse a las librerías de la calle Corrientes. Foto: Pilar Bustelo

–Tu paso por Buenos Aires coincidió con la muerte de Enrique Pinti…

–Sí, fue muy fuerte, impactante, una gran tristeza la muerte de alguien tan querido. No pude dejar de recordar nuestras épocas de juventud cuando trabajábamos allá por la década del 60 en el viejo Canal 7. Estábamos en un programa que llevaba adelante Canela.

–Tu visita tiene además un plus: en 2022 se cumplen 50 años de tu debut en calle Corrientes.

–Es muy especial. Se cumplen 50 años de la primera aparición de Pipo Pescador, tal cual la gente lo conoció. Fue en el teatro Astral por donde yo entré a la calle Corrientes. Me acuerdo de ese momento tan precioso en la vida de un actor como es poner el cartel de “No hay más localidades”. Había veces que teníamos que traer sillas para agregar a las butacas porque quedaban chicos llorando afuera por no poder entrar.

Pipo sobre el escenario del teatro Astral. “Esta sala está llena de lindos recuerdos para mí. Volver a estar hoy aquí después de 50 años es algo que me emociona realmente”, nos cuenta. Foto: Pilar Bustelo

Un reencuentro muy especial con María Inés (62) –fanática de chica de las canciones y los espectáculos de Pipo–, su hija Cecilia (39) y su nieta Sofía (3), quienes heredaron el amor por el actor y no querían dejar de saludarlo durante su visita. Foto: Pilar Bustelo

Una imagen de 1972 durante su debut en calle Corrientes.

Un aviso de aquella época con los días y la hora de las funciones.

–¿Qué recordás de aquellas funciones?

–Lo que más recuerdo –y aún puedo sentirla– es la emoción de la primera vez que salí al escenario del Astral y vi todas esas butacas llenas que me desafiaban a que yo diera lo mejor de mí.

–¿Volverías a actuar?

–Quizás algo muy puntual, aunque no creo. Lo que sí me gustaría hacer es dirigir un musical basado en las mejores canciones de mi carrera.

–En la última entrevista con ¡HOLA! decías que Pipo, el famoso, no existe en Alemania. ¿Cómo resultó con la gente acá?

–Luego de siete años de vivir en el anonimato, me sorprendieron los saludos afectuosos de tanta gente. Ya casi no me acuerdo de lo que es ser conocido. Con sombrero y tapaboca, me siguen diciendo “Adiós, Pipo” y me piden selfies. Es muy loco.