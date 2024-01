escuchar

La vida de Agustina Casanova (38) se tiñó de rosa. La periodista y su pareja, el productor Lautaro Mauro (51), están en la dulce espera de Bianca, su primera hija, y disfrutan de esta nueva etapa de su matrimonio en St. Barths, un paraíso en el Caribe. “Cada vez que venimos, no nos queremos ir. Tenemos una conexión absoluta con este lugar”, cuenta Agustina en una entrevista en la que, entre paseos por ese pequeño territorio de las Antillas francesas y los baños en el mar turquesa, comparte su felicidad con ¡HOLA! Argentina por su futura maternidad. “Es algo mágico, lo vivo con mucha ilusión. Veo que cada día la panza va creciendo y me parece algo único en la vida”, dice la conductora de Telefé Noticias y ESPN.

Postales del Caribe. Agustina camina por la orilla del mar, orgullosa de la curva de su pancita de embarazada. foto: Chrystele Escure

–¿La noticia del embarazo te tomó por sorpresa?

–Lo esperábamos, porque lo estábamos buscando. Nos enteramos por un test de embarazo, y finalmente, el momento único de decir “Bueno, sucedió”. Si bien postergué un poco la maternidad, tampoco quería estar mucho tiempo buscando. Te empiezan a invadir ciertos miedos y pensás “¿Podré tener hijos?”. Yo me hice todos los estudios clínicos, y después de tres meses de probar, quedé embarazada. Fue natural y hermoso. Cuando vimos el resultado, dijimos “¿Y ahora qué?”. Te agarra vértigo por lo que viene. No sólo está lo físico, sino también lo anímico, cómo te va pegando y cómo el cuerpo indica de una manera espectacular que algo distinto está ocurriendo.

–Es la primera hija de los dos, ¿cuál fue la reacción de sus familias?

–Se sorprendieron muchísimo, fue superemotivo. Con Lautaro estamos juntos desde hace 17 años, y después de tanto tiempo nuestros padres ya habían dejado de preguntar “¿Para cuándo el bebé?”. Cuando caímos con la noticia, no la veían venir, el momento fue increíble. Lo anuncié el Día de la Madre, al toque de enterarme. Fue hermoso ver las reacciones. Creo que ahí me di cuenta de lo que significa el proceso de ser madre y traer una hija al mundo.

La periodista y Lautaro Mauro, su marido, en un paseo por Gustavia, la capital de St. Barths. foto: Chrystele Escure

–¿Cómo se están preparando para la llegada de Bianca?

–Todavía el cuarto de la bebé no lo tenemos, porque está en nuestros planes mudarnos, cerca del parto. Compramos el cochecito y nos regalaron mucha ropa de recién nacido. Vamos de a poco, no me quiero llenar de cosas ahora. Cada día que pasa nos miramos y decimos “Guau, vamos a ser padres”. Hay momentos en los que no sabés lo que se viene, seguramente será un cambio de vida, pero estoy atravesando el embarazo de una manera consciente, para que sea saludable y llegar lo mejor posible hasta el final. Me preparo mentalmente para tener un buen parto: todos los días me levanto y me digo “Me siento bárbara”. Visualizo el momento para que sea un parto natural. Hay que acompañar al cuerpo con pensamientos positivos.

"Me preparo mentalmente para un bue parto, todos los días me levanto y digo 'me siento bárbara'". foto: Chrystele Escure

–¿Cómo estás llevando el tema del ejercicio físico y la alimentación en el embarazo?

–Muy relajada. Yo siempre entreno y me cuido. Al principio es duro el impacto del cambio físico… A mí me costó, siempre tuve un cuerpo muy delgado. De repente me encuentro con mucha hambre y comiendo a deshoras. Yo, que era muy estructurada, perdí el control. Mi bebita me enseña que ya no puedo tener el control de nada. [Se ríe]. Trato de salir a caminar todos los días, hago algunos ejercicios más relacionados al yoga y a pilates, es decir, que no tengan nada de impacto. Me muevo, pero la verdad es que estoy comiendo de todo.

La periodista, espléndida, en la playa St. Jean, del Hotel Eden Rock. Ella y su pareja suelen ir a St. Barths de vacaciones: “Tenemos una conexión absoluta con este lugar”, dice Agustina. foto: Chrystele Escure

–¿Eligieron el nombre Bianca por algo en particular?

–Es un nombre que a mí me gusta mucho. Siempre dije que si tenía una hija, se iba a llamar Bianca. ¡Ni siquiera pensamos un nombre de varón! Apenas me enteré de que estaba embarazada, supe que sería una nena, que era lo que Lautaro quería, aunque a mí me daba igual. Pero yo sentí que era mujer y por eso nunca pensé un nombre de varón. Tenía que ser Bianca.

–¿Cuál es la fecha prevista para el parto?

–El 27 de mayo. Es una linda época, porque voy a estar con mi bebé en invierno, guardada en Buenos Aires. Seguramente organice un baby shower, por más que cuando no estás embarazada y ves esas cosas, decís “Yo no sé si quiero pasar por esto. ¡Qué fiaca!”. Ahora que lo estoy atravesando, pienso que un baby shower es algo muy lindo, porque si bien te regalan cosas para el bebé, tiene mucho que ver con las emociones de la madre: despedir esa panza con tus seres queridos es un momento especial.

“Quiero que mi hija vea que su mamá sale a trabajar siempre para darle todo. No hay que descuidar el trabajo por ser madre, es cuestión de organizarse”. foto: Chrystele Escure

–¿Cómo pensás compaginar tu carrera con la maternidad?

–La verdad no le temo a eso. Seguiré trabajando igual porque soy una apasionada de lo que hago. Llevaré los tiempos que me indique la bebé. Cuando nazca, me tomaré la licencia que tenga que tomarme y después cuento con muchas personas que me ayudarán. Lautaro va a ser un papá superpresente. Me gustaría ese ejemplo para mi hija, quiero que vea que su mamá sale a trabajar siempre para darle todo a ella. No hay que descuidar el trabajo por ser madre, es cuestión de organizarse.

–¿Cómo se conocieron con Lautaro?

–Yo tenía 20 y una amiga nos presentó en un boliche. Él me pidió el teléfono y después me buscó por mucho tiempo, pero yo no le respondí, hasta que un día coincidimos en otro lugar y ahí arrancó la historia. Yo era muy chica y dije “Bueno, voy viendo”; no pensé “Es el amor de mi vida”. Pasar tiempo juntos se volvió algo tan cotidiano que no nos separamos nunca más.

“Siempre tuve un cuerpo muy delgado. De repente me encuentro con mucha hambre y comiendo a deshoras. Yo, que era muy estructurada, perdí el control. Mi bebita me enseña que ya no puedo tener el control de nada”, cuenta Agustina, que en la imagen disfruta de un atardecer en el parador Shellona de Shell Beach. foto: Chrystele Escure

–¿Qué es lo que te enamora de él?

–Su personalidad, cómo piensa, cómo nos conectamos… A mí me produce mucha admiración su forma de ser, cómo es con sus amigos, con su familia. Es muy solidario, bondadoso. Me emociona absolutamente saber que va a ser un papá espectacular para mi hija.

Fotos: @chrysteleescurephotographer

