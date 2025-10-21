LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la gala a beneficio de la Fundación Teatro Colón en el Salón Dorado

Fue el sábado 18 y contó con la presencia de distinguidas personalidades de la cultura

Debora Plager, Gino Bogani y Mora Furtado
Elīna Garanča, la reconocida mezzosoprano letona, una de las número uno de la lírica mundial, fue la gran protagonista de la gala a beneficio de la Fundación Teatro Colón. El evento, que se desarrolló en el marco de ciclo Aura -el programa de conciertos líricos de MH Live y Elisa Wagner- tuvo lugar el sábado 18 de octubre en el Salón Dorado del Colón. Tras la comida, Garanča interpretó Mon cœur s’ouvre à ta voix (de Sansón y Dalila), Musica proibita (de Stanislao Gastaldon) y Habanera (de Carmen) acompañada por el pianista escocés Malcolm Martineau.

Gustavo Grobocopatel y Verónica Cangemi
Andy Fabeiro, Lili Monsegou, de la Fundación Hospital Fernández, y Alejandro Roemmers
Ana Rusconi
En el cierre, la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Ricardes, agradeció al Teatro Colón y a todos aquellos que colaboran con la Fundación del Teatro, entre los que mencionó al empresario y asesor de artistas Roberto Devorik: “Su trabajo, su amor al teatro y su dedicación han hecho posible que tengamos el honor escuchar a las mejores cantantes del siglo XXI, como la Garanča”, dijo.

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la mezzosoprano Elīna Garanča y Roberto Devorik
Debora Plager
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Gastón Cami, Melissa Elías, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Teatro Colón, Gino Bogani y Mora Furtado
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
