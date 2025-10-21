En fotos. Todos los invitados a la gala a beneficio de la Fundación Teatro Colón en el Salón Dorado

Elīna Garanča, la reconocida mezzosoprano letona, una de las número uno de la lírica mundial, fue la gran protagonista de la gala a beneficio de la Fundación Teatro Colón. El evento, que se desarrolló en el marco de ciclo Aura -el programa de conciertos líricos de MH Live y Elisa Wagner- tuvo lugar el sábado 18 de octubre en el Salón Dorado del Colón. Tras la comida, Garanča interpretó Mon cœur s’ouvre à ta voix (de Sansón y Dalila), Musica proibita (de Stanislao Gastaldon) y Habanera (de Carmen) acompañada por el pianista escocés Malcolm Martineau.

En el cierre, la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Ricardes, agradeció al Teatro Colón y a todos aquellos que colaboran con la Fundación del Teatro, entre los que mencionó al empresario y asesor de artistas Roberto Devorik: “Su trabajo, su amor al teatro y su dedicación han hecho posible que tengamos el honor escuchar a las mejores cantantes del siglo XXI, como la Garanča”, dijo.

