LA NACION

Los 80 de Mora Furtado. Sus amigas ex modelos le organizaron una súper fiesta sorpresa con baile y karaoke

Tres generaciones de mannequins se juntaron para agasajarla como a una “reina”

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Gabriela Grosso
Evelyn Scheidl y Nequi Galotti con la tora de cumpleaños. Teté Coustarot y un beso cariñoso a la homenajeada
Evelyn Scheidl y Nequi Galotti con la tora de cumpleaños. Teté Coustarot y un beso cariñoso a la homenajeadaFotos: Matías Salgado

La idea surgió durante el verano, una tarde en la que Nequi Galotti y Evelyn Scheidl disfrutaban de la playa en Mar del Plata: cayeron en la cuenta de que Mora Furtado cumpliría 80 el 7 de marzo y decidieron organizarle una fiesta bien por lo alto. Enseguida armaron un grupo de WhatsApp, convocaron por ahí a las amigas mannequins –tres generaciones de modelos que compartieron pasarela– y pensaron hasta el último detalle de lo que sería un divertidísimo party de cumpleaños. Y se lucieron: el jueves 12, en la casa de Nequi, se vivió una noche inolvidable.

Con los celulares listos, esperan la llegada de la cumpleañera Marcela Gotlib, María Taquini de Blaquier, Evelyn Scheidl, Teresa Calandra, Tere Garbesi, Nequi Galotti y Andrea Frigerio
Con los celulares listos, esperan la llegada de la cumpleañera Marcela Gotlib, María Taquini de Blaquier, Evelyn Scheidl, Teresa Calandra, Tere Garbesi, Nequi Galotti y Andrea FrigerioMatías Salgado
Espléndida Mora a sus ochenta con un conjunto de estampa animal, la tiara y la banda con que sus amigas la “coronaron”
Espléndida Mora a sus ochenta con un conjunto de estampa animal, la tiara y la banda con que sus amigas la “coronaron”Matías Salgado
Karina Rabolini saluda a Mora y atrás, Delfina Frers registra la escena
Karina Rabolini saluda a Mora y atrás, Delfina Frers registra la escenaMatías Salgado
María Taquini de Blaquier, consuegra de Evelyn Scheidl, junto a Aurora Ramos Taboada
María Taquini de Blaquier, consuegra de Evelyn Scheidl, junto a Aurora Ramos TaboadaFoto: Matías Salgado

“En mi vida he tenido celebraciones y festejos, pero la emoción que sentí al encontrarme con esa gran cantidad de mujeres que quiero y que me han agasajado con tanto amor y dedicación no se compara con nada. No pude contener las lágrimas”, contó Mora el día después.

Divertida, Evelyn se pone una vincha con la leyenda “Mora 80”
Divertida, Evelyn se pone una vincha con la leyenda “Mora 80”Matías Salgado
Emotivo abrazo entre la cumpleañera y Ginette Reynal
Emotivo abrazo entre la cumpleañera y Ginette ReynalMatías Salgado
Ada Mazo, Teresa Frías y Karina Rabolini –con total look denim- también se sumaron a la organización del festejo
Ada Mazo, Teresa Frías y Karina Rabolini –con total look denim- también se sumaron a la organización del festejoMatías Salgado
Tere Garbesi, Mora y Mariana Arias posan para el fotógrafo de ¡HOLA! Argentina
Tere Garbesi, Mora y Mariana Arias posan para el fotógrafo de ¡HOLA! ArgentinaMatías Salgado

BENDITO TÚ ERES

Gino Bogani, íntimo amigo de la homenajeada, fue el único hombre invitado. “Mora y Gino son amiguísimos, hablan por teléfono todas las noches, van juntos al Teatro Colón… Él tenía que estar”, explicó Nequi. Las amigas se juntaron a las 19 y a la cumpleañera la citaron 19.30. Apenas llegó, y en medio de un “Feliz cumpleaños” cantado a capela que le hizo temblar las piernas, le pusieron una tiara y una banda. “Mora estaba espectacular, bailó, cantó y se divirtió como nunca. Nosotras también: fue una noche para celebrar sus 80 y también para celebrar la vida”, agregó Nequi. “Me coronaron, me pusieron una banda con la leyenda ‘Fabulosos 80 en dorado’, así que más no puedo pedir”, contó Mora entre risas.

Todo el grupo, con la homenajeada en el centro, en la foto final. “Me coronaron, me pusieron una banda con la leyenda ‘Fabulosos ochenta en dorado’, así que más no puedo pedir”, dijo Mora divertida
Todo el grupo, con la homenajeada en el centro, en la foto final. “Me coronaron, me pusieron una banda con la leyenda ‘Fabulosos ochenta en dorado’, así que más no puedo pedir”, dijo Mora divertidaFoto: Matías Salgado
El trío formado por Tere Garbesi, Nequi y Mora fue de los más aplaudidos
El trío formado por Tere Garbesi, Nequi y Mora fue de los más aplaudidosFoto: Matías Salgado
Tere Calandra canta y Evelyn Scheidl, Mora, Nequi Galotti, Nora Portela, Delfina Frers, Gino Bogani, Tere Garbesi, Andrea Frigerio y Adriana Costantini le hacen los coros
Tere Calandra canta y Evelyn Scheidl, Mora, Nequi Galotti, Nora Portela, Delfina Frers, Gino Bogani, Tere Garbesi, Andrea Frigerio y Adriana Costantini le hacen los corosFoto: Matías Salgado

Íntimas amigas desde hace déca das, todas aportaron algo para que la fiesta saliera perfecta. Nequi y Evelyn se ocuparon del catering de Myette; hubo barra de tés a cargo de Inés Berton, que preparó un blend especial para la ocasión y lo llamó “Mora”; el cotillón vino directo de Estados Unidos en la valija de Patra Donofrio, que justo viajó; Aurora Ramos Taboada fue la responsable de los tragos; Mariana Arias, de los vinos y el champagne de Bodega Séptima; y la pastelera Graciela del Mar e Inés Bertón –amiga de siempre porque sus padres eran los organizadores de uno de los desfiles más célebres de los 70 y 80–, de la mesa dulce. La torta de cumpleaños fue un regalo de Florida Garden.

Teté Coustarot le da un beso cariñoso a la cumpleañera, que no puede contener la emoción
Teté Coustarot le da un beso cariñoso a la cumpleañera, que no puede contener la emociónFoto: Matías Salgado
La mesa de dulces que preparó Graciela del Mar fue un exitazo
La mesa de dulces que preparó Graciela del Mar fue un exitazo Foto: Matías Salgado
El momento en el que Evelyn y Nequi llevan la torta de cumpleaños
El momento en el que Evelyn y Nequi llevan la torta de cumpleañosFoto: Matías Salgado
Feliz, Mora sopla las velitas
Feliz, Mora sopla las velitasFoto: Matías Salgado

SIEMPRE JUNTAS

“Estamos muy unidas. Han pasado los años y hemos compartido casamientos, divorcios, el nacimiento de nuestros hijos, alegrías, tristezas, pérdidas… pero siempre nos acompañamos –contó Nequi–. Hay cariño, bondad y camaradería entre nosotras. Cuando a alguna le pasa algo, siempre estamos ahí las demás”. Con otras palabras, Mora reafirma esa incondicionalidad entre un grupo de mujeres que compartieron prácticamente toda la vida. “Todo lo que pasó fue lo más emocionante, fuerte y motivador que he recibido en mi diva. Sentir el amor y el cariño de todas y las cosas que me han dicho me llenó el alma. Y cada regalo, además, tenía un mensaje que era puro amor”.

Delfina Frers, una entusiasta de todos los ritmos
Delfina Frers, una entusiasta de todos los ritmosFoto: Matías Salgado
Gino Bogani, el único hombre de la fiesta, sacó a bailar a Diana Chugri
Gino Bogani, el único hombre de la fiesta, sacó a bailar a Diana ChugriFoto: Matías Salgado
Ginette Reynal, una de las más divertidas
Ginette Reynal, una de las más divertidasFoto: Matías Salgado
Karina Rabolini y Mariana Arias también salieron a la pista
Karina Rabolini y Mariana Arias también salieron a la pistaFoto: Matías Salgado
Teté, Nequi, Andrea Frigerio, Mora y Tere Calandra, expertas en coreografías
Teté, Nequi, Andrea Frigerio, Mora y Tere Calandra, expertas en coreografíasFoto: Matías Salgado
La cumpleañera bailó y cantó sin parar
La cumpleañera bailó y cantó sin pararFoto: Matías Salgado
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Matías Salgado
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