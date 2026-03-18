Los 80 de Mora Furtado. Sus amigas ex modelos le organizaron una súper fiesta sorpresa con baile y karaoke

Tres generaciones de mannequins se juntaron para agasajarla como a una “reina”
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La idea surgió durante el verano, una tarde en la que Nequi Galotti y Evelyn Scheidl disfrutaban de la playa en Mar del Plata: cayeron en la cuenta de que Mora Furtado cumpliría 80 el 7 de marzo y decidieron organizarle una fiesta bien por lo alto. Enseguida armaron un grupo de WhatsApp, convocaron por ahí a las amigas mannequins –tres generaciones de modelos que compartieron pasarela– y pensaron hasta el último detalle de lo que sería un divertidísimo party de cumpleaños. Y se lucieron: el jueves 12, en la casa de Nequi, se vivió una noche inolvidable.
“En mi vida he tenido celebraciones y festejos, pero la emoción que sentí al encontrarme con esa gran cantidad de mujeres que quiero y que me han agasajado con tanto amor y dedicación no se compara con nada. No pude contener las lágrimas”, contó Mora el día después.
BENDITO TÚ ERES
Gino Bogani, íntimo amigo de la homenajeada, fue el único hombre invitado. “Mora y Gino son amiguísimos, hablan por teléfono todas las noches, van juntos al Teatro Colón… Él tenía que estar”, explicó Nequi. Las amigas se juntaron a las 19 y a la cumpleañera la citaron 19.30. Apenas llegó, y en medio de un “Feliz cumpleaños” cantado a capela que le hizo temblar las piernas, le pusieron una tiara y una banda. “Mora estaba espectacular, bailó, cantó y se divirtió como nunca. Nosotras también: fue una noche para celebrar sus 80 y también para celebrar la vida”, agregó Nequi. “Me coronaron, me pusieron una banda con la leyenda ‘Fabulosos 80 en dorado’, así que más no puedo pedir”, contó Mora entre risas.
Íntimas amigas desde hace déca das, todas aportaron algo para que la fiesta saliera perfecta. Nequi y Evelyn se ocuparon del catering de Myette; hubo barra de tés a cargo de Inés Berton, que preparó un blend especial para la ocasión y lo llamó “Mora”; el cotillón vino directo de Estados Unidos en la valija de Patra Donofrio, que justo viajó; Aurora Ramos Taboada fue la responsable de los tragos; Mariana Arias, de los vinos y el champagne de Bodega Séptima; y la pastelera Graciela del Mar e Inés Bertón –amiga de siempre porque sus padres eran los organizadores de uno de los desfiles más célebres de los 70 y 80–, de la mesa dulce. La torta de cumpleaños fue un regalo de Florida Garden.
SIEMPRE JUNTAS
“Estamos muy unidas. Han pasado los años y hemos compartido casamientos, divorcios, el nacimiento de nuestros hijos, alegrías, tristezas, pérdidas… pero siempre nos acompañamos –contó Nequi–. Hay cariño, bondad y camaradería entre nosotras. Cuando a alguna le pasa algo, siempre estamos ahí las demás”. Con otras palabras, Mora reafirma esa incondicionalidad entre un grupo de mujeres que compartieron prácticamente toda la vida. “Todo lo que pasó fue lo más emocionante, fuerte y motivador que he recibido en mi diva. Sentir el amor y el cariño de todas y las cosas que me han dicho me llenó el alma. Y cada regalo, además, tenía un mensaje que era puro amor”.
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