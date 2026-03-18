Los 80 de Mora Furtado. Sus amigas ex modelos le organizaron una súper fiesta sorpresa con baile y karaoke

La idea surgió durante el verano, una tarde en la que Nequi Galotti y Evelyn Scheidl disfrutaban de la playa en Mar del Plata: cayeron en la cuenta de que Mora Furtado cumpliría 80 el 7 de marzo y decidieron organizarle una fiesta bien por lo alto. Enseguida armaron un grupo de WhatsApp, convocaron por ahí a las amigas mannequins –tres generaciones de modelos que compartieron pasarela– y pensaron hasta el último detalle de lo que sería un divertidísimo party de cumpleaños. Y se lucieron: el jueves 12, en la casa de Nequi, se vivió una noche inolvidable.

Con los celulares listos, esperan la llegada de la cumpleañera Marcela Gotlib, María Taquini de Blaquier, Evelyn Scheidl, Teresa Calandra, Tere Garbesi, Nequi Galotti y Andrea Frigerio Matías Salgado

Espléndida Mora a sus ochenta con un conjunto de estampa animal, la tiara y la banda con que sus amigas la “coronaron” Matías Salgado

Karina Rabolini saluda a Mora y atrás, Delfina Frers registra la escena Matías Salgado

María Taquini de Blaquier, consuegra de Evelyn Scheidl, junto a Aurora Ramos Taboada Foto: Matías Salgado

“En mi vida he tenido celebraciones y festejos, pero la emoción que sentí al encontrarme con esa gran cantidad de mujeres que quiero y que me han agasajado con tanto amor y dedicación no se compara con nada. No pude contener las lágrimas”, contó Mora el día después.

Divertida, Evelyn se pone una vincha con la leyenda “Mora 80” Matías Salgado

Emotivo abrazo entre la cumpleañera y Ginette Reynal Matías Salgado

Ada Mazo, Teresa Frías y Karina Rabolini –con total look denim- también se sumaron a la organización del festejo Matías Salgado

Tere Garbesi, Mora y Mariana Arias posan para el fotógrafo de ¡HOLA! Argentina Matías Salgado

BENDITO TÚ ERES

Gino Bogani, íntimo amigo de la homenajeada, fue el único hombre invitado. “Mora y Gino son amiguísimos, hablan por teléfono todas las noches, van juntos al Teatro Colón… Él tenía que estar”, explicó Nequi. Las amigas se juntaron a las 19 y a la cumpleañera la citaron 19.30. Apenas llegó, y en medio de un “Feliz cumpleaños” cantado a capela que le hizo temblar las piernas, le pusieron una tiara y una banda. “Mora estaba espectacular, bailó, cantó y se divirtió como nunca. Nosotras también: fue una noche para celebrar sus 80 y también para celebrar la vida”, agregó Nequi. “Me coronaron, me pusieron una banda con la leyenda ‘Fabulosos 80 en dorado’, así que más no puedo pedir”, contó Mora entre risas.

Todo el grupo, con la homenajeada en el centro, en la foto final. “Me coronaron, me pusieron una banda con la leyenda ‘Fabulosos ochenta en dorado’, así que más no puedo pedir”, dijo Mora divertida Foto: Matías Salgado

El trío formado por Tere Garbesi, Nequi y Mora fue de los más aplaudidos Foto: Matías Salgado

Tere Calandra canta y Evelyn Scheidl, Mora, Nequi Galotti, Nora Portela, Delfina Frers, Gino Bogani, Tere Garbesi, Andrea Frigerio y Adriana Costantini le hacen los coros Foto: Matías Salgado

Íntimas amigas desde hace déca das, todas aportaron algo para que la fiesta saliera perfecta. Nequi y Evelyn se ocuparon del catering de Myette; hubo barra de tés a cargo de Inés Berton, que preparó un blend especial para la ocasión y lo llamó “Mora”; el cotillón vino directo de Estados Unidos en la valija de Patra Donofrio, que justo viajó; Aurora Ramos Taboada fue la responsable de los tragos; Mariana Arias, de los vinos y el champagne de Bodega Séptima; y la pastelera Graciela del Mar e Inés Bertón –amiga de siempre porque sus padres eran los organizadores de uno de los desfiles más célebres de los 70 y 80–, de la mesa dulce. La torta de cumpleaños fue un regalo de Florida Garden.

Teté Coustarot le da un beso cariñoso a la cumpleañera, que no puede contener la emoción Foto: Matías Salgado

La mesa de dulces que preparó Graciela del Mar fue un exitazo Foto: Matías Salgado

El momento en el que Evelyn y Nequi llevan la torta de cumpleaños Foto: Matías Salgado

Feliz, Mora sopla las velitas Foto: Matías Salgado

SIEMPRE JUNTAS

“Estamos muy unidas. Han pasado los años y hemos compartido casamientos, divorcios, el nacimiento de nuestros hijos, alegrías, tristezas, pérdidas… pero siempre nos acompañamos –contó Nequi–. Hay cariño, bondad y camaradería entre nosotras. Cuando a alguna le pasa algo, siempre estamos ahí las demás”. Con otras palabras, Mora reafirma esa incondicionalidad entre un grupo de mujeres que compartieron prácticamente toda la vida. “Todo lo que pasó fue lo más emocionante, fuerte y motivador que he recibido en mi diva. Sentir el amor y el cariño de todas y las cosas que me han dicho me llenó el alma. Y cada regalo, además, tenía un mensaje que era puro amor”.

Delfina Frers, una entusiasta de todos los ritmos Foto: Matías Salgado

Gino Bogani, el único hombre de la fiesta, sacó a bailar a Diana Chugri Foto: Matías Salgado

Ginette Reynal, una de las más divertidas Foto: Matías Salgado

Karina Rabolini y Mariana Arias también salieron a la pista Foto: Matías Salgado

Teté, Nequi, Andrea Frigerio, Mora y Tere Calandra, expertas en coreografías Foto: Matías Salgado

La cumpleañera bailó y cantó sin parar Foto: Matías Salgado