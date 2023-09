escuchar

De un tiempo a esta parte, la Semana de la Moda de Nueva York ya no es sólo una sucesión de desfiles. Ahora también es performances, conciertos, fiestas, streetstyle, cita obligada de celebrities... Y, además, las redes sociales transformaron totalmente este evento en particular, y la moda en general, razón por la que los diseñadores ya no buscan sólo lograr la colección más elogiada o admirada, sino también convertir su pasarela o su show en un fenómeno viral único, de alto impacto. Pero si hay algo que permanece intacto es el espíritu de la ciudad y su moda, que siempre tuvo una característica diferencial: unir lo clásico con lo nuevo y lo transgresor con lo que ya está consagrado en un cóctel que no tiene igual. Por eso sigue siendo una invitación irresistible para maravillarse con la creatividad de los grandes diseñadores y los nuevos talentos, de influencers que marcan el pulso de lo que se usará el año próximo, y sorprenderse con la elección de locaciones de alto valor arquitectónico y patrimonial. ¡Pasen y vean!

Jennifer Lopez impactó con su estilismo desde la front row: llevó un vestido Ralph Lauren de escote pronunciado, mangas abullonadas y falda floral en capas, que complementó con un gran collar plateado y cinturón gran hebilla XL. Getty Images

Las hermanas Cara y Poppy Delevingne en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York, en el desfile de Ralph Lauren, con looks de esa marca en negro absoluto, aunque completamente distintos y fieles al estilo de cada una: Cara en una versión más atrevida; Poppy, novia del príncipe Constantino de Grecia, sofisticada. Getty Images

Cuando apareció con un traje sastre color amarillo, la diseñadora Carolina Herrera sorprendió a celebritites, estilistas y amigas de la casa que se dieron cita en el Museo Whitney de Nueva York para ver la propuesta primavera-verano 2024 de su firma. La acompañó su hija Carolina, quien apostó por un vestido negro con breteles finitos. Getty Images

Olympia de Grecia, invitada especial al fashion show de Carolina Herrera, eligió un conjunto de la marca que se ganó la admiración de todos: pantalones negros tipo sastre de cintura alta, que contrastaban con el bandeau de estampado floral sobre fondo amarillo. Realzó su outfit con una faja negra, clutch amarillo, también de Carolina Herrera, y sandalias planas. Getty Images

Carla Pereyra al llegar al desfile de su amiga Gabriela Hearst, lookeada por la marca: musculosa dorada, falda negra, original cartera y borceguíes Chanel. Getty Images

Uma Thurman y Naomi Watts disfrutaron del desfile de Tory Burch celebrado en el Museo Americano de Historia Natural. Mientras Uma optó por un conjunto de camisa y pantalón negros de la firma anfitriona, Naomi dio una lección de estilo: vistió un diseño satinado de silueta ajustada, también de la casa, que combinó con zapatos Guillermina, pendientes dorados con perlas, el pelo recogido y labios rojos. Getty Images

Lucas Jagger –hijo de Mick Jagger y Luciana Giménez– y Alexandre Grimaldi –hijo del príncipe Alberto de Mónaco y Nicole Coste– en el brunch post desfile de Tommy Hilfiger, en Tribeca. Getty Images

La actriz Dascha Polanco y Lourdes León presumiendo de curvas y transparencias durante la presentación de Luar, una de las propuestas independientes del Fashion Week de Nueva York. Getty Images

La actriz Jenna Dewan, supercanchera en el fashion show de 3.1 Phillip Lim, con estilismo de la casa. Getty Images

Las cantantes Vanessa Hudgens y Rita Ora, una vez más incondicionales de Michael Kors, disfrutan de su propuesta Ready to Wear Spring 2024. Getty Images

Blake Lively –fue mamá por cuarta vez en febrero– revolucionó Nueva York con una creación de Michael Kors con la que, además, rindió homenaje al célebre Studio 54: un mono inspirado en los años 70, repleto de paillettes doradas, con generoso escote, ajustado hasta la rodilla, que termina con piernas acampanadas. La actriz resaltó sus curvas con un cinturón marrón muy fino y pendientes a juego. Getty Images

Camila Alves, la modelo de origen brasileño que está casada con Matthew McConaughey, fue una de las más miradas: impactó con un espectacular vestido animal print con aperturas en las piernas firmado por Kors, que combinó con plataformas negras y gafas de sol en degradé, todo de la marca. Getty Images

