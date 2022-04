“Era un carcinoma”. El duro momento de la influencer Valentina Ferragni que compartió con sus 4.3 millones de seguidores

Parecía una marca más en la piel, sin ninguna importancia; apenas una imperfección que podía taparse con un poco de maquillaje. Durante algunos meses desde el año pasado, Valentina Ferragni (29) vio cómo ese punto rojo que había aparecido en su frente no sólo no se iba, sino que ganaba volumen. Ningún tratamiento dermatológico había dado resultado y la influencer italiana –hermana de la famosísima it girl Chiara Ferragni (34)– debió ser operada para que le extirparan el quiste y se determinara su origen. “Era un carcinoma”, reveló finalmente Valentina la semana pasada en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4,3 millones de seguidores. Acostumbrada a compartir todo en sus redes que, además, son su plataforma profesional para promocionar marcas y publicar las fotos de su vida y sus looks (incluidas sus sesiones de baile del caño, su hobby), Valentina contó que lo que tiene es un carcinoma basocelular, “un mal cáncer localizado en una zona concreta, aunque no se trata de uno de los más peligrosos para la salud, sino para la piel”, inusual en personas tan jóvenes como ella. La marca que dejó la cirugía es una sutura de dos centímetros de largo que va desapareciendo con el paso de los días. Mientras tanto, la influencer promete mantener a sus seguidores al tanto de la marcha de su tratamiento, como una forma de crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de piel.

Valentina mostró en Instagram la cicatriz que le dejó la cirugía en la que le extirparon el quiste maligno.

Junto a su famosa hermana Chiara, también influencer, que la acompaña en este difícil momento. Getty Images