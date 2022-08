Espléndido a los 58. Brad Pitt: ¿por qué llaman la atención sus últimas apariciones públicas?

Los Ángeles, Londres, Roma, París, Berlín… En cada una de las ciudades en las que desembarcó para presentar Bullet Train, su última película, Brad Pitt se las ingenió para acaparar la atención con outfits sorprendentes, coloridos, descontracturados y con un factor común: el sello de Haans Nicholas Mott, un creador independiente con sede en Nueva York, que se caracteriza por los diseños realizados con materiales nobles –como el lino–, cómodos, en tonos osados y con algunas piezas genderless. En Los Ángeles, y en contraste con los looks formales y oscuros que llevaron Sandra Bullock, Joey King y los demás actores con quienes comparte cartel, el actor lució un conjunto de saco y pantalón tipo baggie verde y de lino, que combinó con zapatillas Adidas by Gucci. En París, con la Torre Eiffel de fondo, posó con un conjunto con los colores tendencia de la temporada de verano: rosa y naranja. Y con estos mismos tonos pastel se fotografió en Berlín. Para Londres, en cambio, optó por los marrones. Remera con escote en “V”, zapatillas, lentes de sol de estilo aviador, cadena y reloj para completar este nuevo look que a Pitt, a sus 58, le queda espectacular.

Una propuesta con cortes originales para la première en el Grand Rex, de París. Getty Images

Para Berlín, optó por un pantalón holgado con cintura acordonada y zapatillas tipo náuticas. AP

Súper cool, en el Corinthia Hotel de Londres. Getty Images

Zapatillas blancas, anteojos oscuros y el sello de Haans Nicholas Mott para la conferencia de prensa en la Akademie der Künste, en Berlín. Getty Images

Una propuesta en la gama de los marrones, remera informal y toda la onda, en el Cineworld Leicester Square, Londres. Getty Images