Eva de Dominici. El impactante look con el que brilló en el estreno de su última película en Hollywood

"El guion 'The Uninvited' me conmovió enseguida porque me identifiqué con la soledad y con los miedos que siente el personaje de Rose (interpretado por Elizabeth Reaser) respecto a su maternidad, mientras intenta continuar con su carrera. Cuando llegué a Los Ángeles, tenía 23 años y quedé embarazada, y eso no es lo que se supone que una actriz debe hacer si quiere empezar su carrera en Hollywood", contó Eva a ¡HOLA! Argentina.