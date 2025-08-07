Felipe de España. Descubrimos la prenda fetiche que el Rey usa durante el verano

El lunes 4 tuvo lugar en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, la tradicional recepción de la familia real española a las autoridades de las islas Baleares. Pero esta vez el estilismo más comentado no fue el de la reina Letizia (52) o los de sus hijas, la princesa Leonor (19) o la infanta Sofía (18), sino el del mismísimo rey Felipe VI (57), quien optó por un look relajado: guayabera blanca y pantalón oscuro, outfit con el que adaptó su imagen institucional a las circunstancias y consiguió el perfecto equilibrio entre sobriedad y cercanía. No es la primera vez que el monarca elige vestir esta prenda tradicional cubana: ya lo hizo en su visita a Cuba en 2019, y también la llevó en diferentes ocasiones durante sus habituales vacaciones de verano en Mallorca. Su preferencia por este tipo de camisa –de mangas largas, adornada con alforzas verticales y bordados, con bolsillos en la pechera y los faldones, generalmente fabricadas en algodón, lino o seda– causó sensación entre los invitados al evento y también impactó en el sector textil: algunas camiserías artesanales de España reportaron un aumento en las ventas de guayaberas después de que el Rey apareció en público luciendo una de ellas.

Los Reyes caminando por La Habana en su visita oficial a Cuba, en 2019. Getty Images

Junto a la reina Letizia en Ibiza, en agosto de 2020, durante un paseo por el Museo Monográfico de Puig des Molins. Getty Images

La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia y el rey Felipe recorren Cartuja de Valldemossa, en Mallorca, durante sus vacaciones de 2022. Getty Images

Caminando por Mallorca con su madre, la reina Sofía, en agosto de 2024. Getty Images

Vestido con guayabera blanca y pantalón oscuro, Felipe refuerza su imagen de elegancia cool. El día de la recepción en Marivent a las autoridades de las islas Baleares, la reina Letizia lo acompañó con un vestido ibicenco de Tony Bonet. Getty Images