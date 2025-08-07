Felipe de España. Descubrimos la prenda fetiche que el Rey usa durante el verano

En algunas ocasiones, el monarca se permite licencias para vestir, y es lo que hizo con esta guayabera que define su estilo estival
- 2 minutos de lectura'
El lunes 4 tuvo lugar en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, la tradicional recepción de la familia real española a las autoridades de las islas Baleares. Pero esta vez el estilismo más comentado no fue el de la reina Letizia (52) o los de sus hijas, la princesa Leonor (19) o la infanta Sofía (18), sino el del mismísimo rey Felipe VI (57), quien optó por un look relajado: guayabera blanca y pantalón oscuro, outfit con el que adaptó su imagen institucional a las circunstancias y consiguió el perfecto equilibrio entre sobriedad y cercanía. No es la primera vez que el monarca elige vestir esta prenda tradicional cubana: ya lo hizo en su visita a Cuba en 2019, y también la llevó en diferentes ocasiones durante sus habituales vacaciones de verano en Mallorca. Su preferencia por este tipo de camisa –de mangas largas, adornada con alforzas verticales y bordados, con bolsillos en la pechera y los faldones, generalmente fabricadas en algodón, lino o seda– causó sensación entre los invitados al evento y también impactó en el sector textil: algunas camiserías artesanales de España reportaron un aumento en las ventas de guayaberas después de que el Rey apareció en público luciendo una de ellas.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
- 1
¿Qué se sabe de…? Las vacaciones de Oprah Winfrey en un barco de 400 millones, el pasatiempo de Trump con sus nietos y Ornella Muti hoy
- 2
El hijo de Carolina de Mónaco. Pierre Casiraghi ganó Admiral’s Cup, la regata más peligrosa del mundo
- 3
“Una gran aventura”. Marina Borensztein posa en su casa de Marbella y habla de su vida en España junto a Oscar Martínez
- 4
Leonardo DiCaprio. Las fotos de sus vacaciones en Saint Tropez junto a la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años