Pamela Anderson y Liam Neeson. Las señales que confirman que el romance va en serio

Después de semanas de rumores, se confirmó el romance entre Pamela Anderson (58) y Liam Neeson (73), y la noticia causó un gran revuelo en Hollywood. Los actores, que se conocieron filmando The Naked Gun, donde desarrollaron una fuerte conexión, se enamoraron perdidamente y, según los amigos de ambos, están disfrutando a full de su amor. Acaso por eso fueron tirando pistas de que algo había entre ellos durante las últimas apariciones públicas en eventos de promoción de la película, donde derrocharon complicidad y muestras de cariño, como cuando Pamela sorprendió a todos al darle un beso en la mejilla a Neeson en plena alfombra roja durante el estreno en Londres, o cuando en la avant-premiére de Berlín se mostraron sonrientes y muy felices. “Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro”, le dijo a la revista People alguien del círculo íntimo de la pareja. Él, que recuperó la ilusión tras la muerte de su mujer, Natasha Richarson, en un accidente de esquí en 2009, no disimula su entusiasmo. “Nunca había conocido a Pamela en persona. Nos conocimos en el set y descubrimos que teníamos una química encantadora”, contó. Y ella también aprovechó algunas de las entrevistas que dieron juntos para piropearlo al aire. “Tenemos una conexión muy sincera y cariñosa… Es un perfecto caballero”, aseguró. Además, y como para que la historia parezca el guion de la perfecta comedia romántica, el 28 de julio Pamela y Liam protagonizaron una de las imágenes más lindas de estos días, cuando posaron con sus hijos –Brandon (29) y Dylan (27), los dos varones que Anderson comparte con su ex marido, el músico Tommy Lee, y Michael (30) y Daniel (28), los de Neeson y Natasha Richardson– durante el estreno del film en Nueva York. Y, dos días más tarde, en una entrevista con Andy Cohen –presentador y amigo íntimo de Richardson–, la pareja recibió una aprobación pública por televisión: “Pasaron dieciséis años. Natasha era una amiga muy querida. Yo y todos nuestros amigos apoyamos esta relación. Pamela es una mujer formidable…”, dijo el anfitrión.

Durante el reportaje con Andy Cohen, Liam Neeson le agarra la mano a Pamela Anderson con mucha ternura, en un gesto que confirma la química y el cariño que hay entre ellos. Getty Images

Los novios con el presentador Andy Cohen, quien los entrevistó en su ciclo Radio Andy y le dio su bendición a la relación. Getty Images

Los actores junto a sus respectivos hijos (Brandon y Dylan, su mamá, Pamela Anderson, Liam Neeson y sus hijos, Michael y Daniel), en el estreno de The Naked Gun en Nueva York. Getty Images