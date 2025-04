Fiesta en Dinamarca. La Casa Real danesa celebró dos importantes cumpleaños y una ausencia llamó la atención

Los festejos en honor a los 18 años de la princesa Isabella de Dinamarca empezaron apenas una semana antes del gran día, que es el 21 de abril. La familia real dio comienzo a las celebraciones oficiales el martes 15, con una fabulosa gala para mil seiscientas personas en el emblemático Teatro Real de Copenhague. Y, por supuesto, los reyes Federico X (56) y Mary (53) y sus hijos, Christian (19) –el príncipe heredero del trono– y los mellizos Vincent y Josephine (14), acompañaron a la homenajeada.

La familia real posa en la alfombra roja. De izquierda a derecha: los mellizos, Vincent y Josephine, su madre, la reina Mary, la cumpleañera, su padre, el rey Federico X, y su hermano mayor, el príncipe Christian. Getty Images

Isabella llega a la gala escoltada por su padre, el rey Federico X, que vistió smoking azul, a tono con el vestido de la cumpleañera. Getty Images

Vestida con un delicado diseño de tul azul marino con cintura drapeada y falda voluminosa, la princesa caminó por la alfombra roja seguida por algunas de las mujeres de su familia: la reina Margarita (85) –quien tiene una agenda menos intensa desde que abdicó hace un año y medio– y sus tías abuelas, la reina Ana María de Grecia (78) y la princesa Benedicta (80), entre otras.

Para el gran día, Isabella eligió un diseño estilo princesa, confeccionado en tul azul marino, con cintura drapeada, falda voluminosa, creación de Jesper Hørvring (uno de los diseñadores de cabecera de su madre), que completó con peinado recogido y clutch a tono. Getty Images

El vestido de la princesa se destacó por su detalle de pedrería brillante en su parte posterior. Cordon Press

La reina Margarita ocupó otro palco junto a sus hermanas, la reina Ana María de Grecia –viuda del rey Constantino– y la princesa Benedicta. Getty Images

Además de su círculo más íntimo y de sus compañeros del Øregård Gymnasium, Isabella recibió a mil jóvenes de entre 17 y 24 años procedentes de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe, que tuvieron la fortuna de salir sorteados y ganaron una entrada a la gala. El gran evento comenzó minutos después de las 19, con un show musical que fusionó música clásica y contemporánea: se interpretó una escena del musical West Side Story, un fragmento de la ópera El barbero de Sevilla y también hubo un breve recital de la cantante pop danesa Medina. Y el fin de fiesta llegó con la sala del teatro transformada en una verdadera discoteca gracias a la banda Scarlet Pleasure, que invitó a todos a bailar, incluidos los Reyes.

Junto a su hijo Vincent, Mary de Dinamarca “desfiló” un conjunto de falda de lentejuelas con diseño de flecos y un top negro de la firma danesa By Malene Birger, que también usó en una cena de gala en Nueva York en 2007. Completó el look con stilettos Gianvito Rossi y clutch negro con lentejuelas de Sergio Rossi. Getty Images

Desde el palco oficial del Teatro Real de Copenhague, Isabella y su familia aplaudieron el concierto con pasajes de la ópera El barbero de Sevilla. Getty Images

Pero este no fue el único festejo del que disfrutó la cumpleañera. El viernes 11 de abril, la princesa fue honrada por el Ayuntamiento de Aarhus –una de las ciudades más grandes del país–, con un evento en el que, tras soplar las velitas y recibir como regalo una pulsera de oro labrada por un orfebre local, Isabella dedicó unas palabras de agradecimiento a sus anfitriones. “Muchas gracias por una celebración tan especial… Que hayan venido tantos a acompañarme me hace feliz y me conmueve. Esto significa mucho para mí”, concluyó emocionada.

Días antes del concierto de gala, la princesa asistió a un homenaje en el Ayuntamiento de Aarhus donde la sorprendieron con una pancarta saludándola por su cumpleaños. Para la ocasión, Isabella llevó un conjunto de chaqueta cruzada y pantalón ancho en tono azul cielo. Su madre, en cambio, apostó al nude con un tapado y clutch haciendo juego. Getty Images

Durante el acto homenaje, a gente le cantó el “Feliz cumpleaños” y la saludó por adelantado. Getty Images

LOS 85 DE MARGARITA II

Los últimos días fueron de festejos especiales para la Casa Real danesa. Tras la fabulosa celebración de los 18 años de la princesa Isabella, el miércoles 16 fue el turno de la reina Margarita de soplar las velas. La madre del actual monarca, Federico X, quien ocupó el trono de Dinamarca por cincuenta y dos años, hasta su abdicación, en enero de 2024, reunió a su familia y personas de su círculo íntimo en el Palacio de Fredensborg para una comida privada.

Margarita iluminada por las velitas dispuestas alrededor de una torta de chocolate y nuez. kungehuset

La Reina, relajada y feliz durante las actuaciones del coro Sankt Anne y del ballet del Teatro Pantomima en el salón Kuppelsalen del Palacio de Fredensborg. Más temprano, había saludado a su pueblo sentada en una silla, debido a que aún enfrenta dificultades para caminar y mantenerse mucho tiempo de pie tras una cirugía de espalda que le practicaron en 2023 y un accidente que sufrió en 2024. kungehuset

En el salón Kuppelsalen, la lujosa y larga mesa estaba cubierta por flores recién cortadas y huevos de Pascua pintados por la propia Margarita II. Alrededor, se ubicaron su hijo, el rey Federico, sus nietos Christian, Isabella, Vincent, Josephine (hijos de Federico y Mary), Nikolai y Felix (hijos del príncipe Joachim, que reside en Washington), y sus hermanas Ana María de Grecia y Benedicta. Llamó la atención que no asistiera la reina Mary, que sí había participado de otros eventos por el cumpleaños ese mismo día, como el tradicional saludo de Margarita a su pueblo desde la puerta del palacio.

Vista de la larga mesa decorada con ramas y flores naturales. kungehuset

El Rey conversa con su tía, Ana Fotos: María de Grecia. kungehuset

Luego de la comida se apagaron las luces y la sala se iluminó con el resplandor de 85 velitas puestas en una bandeja, alrededor de una pequeña torta de chocolate y nuez. En honor a la cumpleañera, actuaron el coro de chicas Sankt Anne y el elenco del Teatro Pantomima (que presentó extractos del ballet Klods Hans, del que la propia Margarita ha sido su diseñadora de vestuario). Fue el broche de oro de una noche feliz para Margarita.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Getty Images

