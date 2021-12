Fotos exclusivas. La emotiva boda de Laura Laprida, la hija de la trilliza María Eugenia, en Pilar

“Mi vestido lo hicimos con María Gorof, hace dos años, para la fecha original que era 23 de abril de 2020. Desde el primer día que me mostró el género y lo probamos, supe que eso era lo que quería”, dice la novia, que accesorizó su traje de inspiración griega con velo y sandalias de la marca Roma. El peinado recogido de Juanma Cativa (Mala Peluquería) y el make up de Sunshine Carreras terminaron de definir su look.

Jero Rakzak para Finales Felices